Nemohu mlčet. Vojtěch Filip vystoupil z ústraní

Vojtěch Filip, někdejší šéf komunistů z let 2005 až 2021, kterého vystřídala europoslankyně Kateřina Konečná, se po čase opět přihlásil o slovo. Prohlásil, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dělá hodně proto, aby válka pokračovala a Filip, jenž se vidí jako velký komunistický zastánce míru, k tomu odmítá mlčet. V myšlenkách se vrátil do ukrajinské minulosti.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg patří k politikům, kteří říkají, že má-li se Ukrajina ubránit ruské agresi, která se vleče již přes dva roky, potřebuje dostat od svých partnerů zbraně a musí dostat možnost použít je i proti cílům v Rusku.

Podle Filipa by si za to Stoltenberg dle českých zákonů zasloužil až 5 let vězení. Vychází přitom z § 407 trestního zákona – Podněcování útočné války. „Kdo podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let.“ Podle odst. 2 může být potrestán až na 10 let, učiní-li to dále kvalifikovaným způsobem.

Filip je toho názoru, že média opakovaně přinášejí zavádějící až lživé informace o dění na Ukrajině i v Pásmu Gazy a někdejší šéf komunistů má za to, že je třeba vrátit se až k ukrajinskému Majdanu let 2013 a 2014. A stejně tak k upalování lidí v Oděse.

„Média přinášejí stále se opakující lživé nebo manipulativní informace o situaci na Ukrajině a v Pásmu Gazy. U ukrajinského konfliktu mi vadí, když někdo napíše, že vojenský konflikt nebyl vyprovokován. Copak jsme zapomněli, co se dělo na ‚Majdanu‘, copak všichni zapomněli na upalování lidí ve vypáleném Domě odborů v Oděse. Copak neexistuje ‚Alej andělů‘, památník mrtvých dětí, které se staly obětmi útoků nacionalistických bojůvek, když tyto promluvily vlastní mateřštinou. Opravdu si v České republice dovedeme představit, že všichni budeme mluvit jen spisovnou češtinou bez specifik jednotlivých nářečí, či zakážeme Slovákům mluvit slovensky. Co jiného byl zákaz ruštiny na Ukrajině?“ ptá se.

Filip prohlásil, že má přátele po celém světě. V Číně, ve Vietnamu, v Rusku, ale i na Ukrajině či ve Španělsku a zodpovědně prý může říct, že nikdo z nich nechce války. A všichni se prý shodují v tom, že je třeba přestat posílat bránícím se Ukrajincům zbraně. A je třeba začít jednat o příměří.

„Neděsí vás nikoho skutečnost, že zisky rostou zbrojnímu průmyslu, místo aby rostla stavební výroba a lidé si stavěli domy a byty a klesala cena nájmů. Nebo abychom každý den mohli slyšet ze sdělovacích prostředků, že naši vědci dosáhli např. dalšího úspěchu v řešení ochrany životního prostředí, energetické soběstačnosti, změny pozice ve výstavbě dopravní infrastruktury a cokoli pozitivního,“ podotkl Vojtěch Filip.

V tomto světle se mu zdá ještě naléhavější, aby státní zastupitelství stíhalo podněcování k válce.

