Pavel Novotný svérázným způsobem obhajoval záměr postavit v Praze pomník vlasovcům – Sovětům, kteří pod dojmem prožitých stalinských hrůz přistoupili na službu v řadách Hitlerovy armády. V závěru války přispěli k osvobození Prahy, přitom jich na tři stovky padlo.

Petrov má však za to, že Novotný dosáhl něčeho jiného, přesvědčil Rusy, jak se zkazily země, které ještě před jednatřiceti lety ovládali.

„Ano, taky jsem přesvědčen, že Pavel Novotný sehrál roli užitečného idiota, aby ruská státní televize předvedla milionům svých diváků, jak vypadají, mluví a chovají se politici po třiceti letech, co nás Rusové předali Američanům. Putin si doma může přičíst body,“ napsal Petrov na sociální síti Facebook.

Po takovémto vystoupení prý už Rusové ani nemusejí šířit dezinformace, před čímž varovali členové sedmi poslaneckých stran a žádali členy Kongresu USA, aby provozovatele sociálních sítí přiměli k zodpovědnějšímu chování a k zastavení dezinformací. Rusům podle Petrova místo dezinformací stačí jen ve správném světle podat to, co předvedl Novotný.

„Pokud někdo čeká, že se budu přít o pana Novotného, pak se mýlí. Ale nemůžu nezaznamenat, Vadime, jak s žádným postem nevynecháš příležitost upustit trochu dezinformačního jedu: „po třiceti letech, co nás Rusové předali Američanům“? Opravdu to tak bylo? Jak sám trefně říkáš: „nemusí se pracovat s dezinformací, stačí reálnou skutečnost zarámovat do ‚správného‘ kontextu“. Jenže, když to uděláš jednou, může to být náhoda, nebo nepřesné vyjádření, nebo ti to prostě ujelo. Ale když to děláš systematicky, necháváš za sebou, chlapče, stopu,“ napsal ředitel Knihovny Václava Havla.

Petrov se však dočkal zastání od některých čtenářů, kteří prý status pochopili tak, že jde o ruský pohled na věc, nikoli o názor Vadima Petrova.

A Petrov potvrdil, že prý jen podával ruský pohled na věc.

„Ano. Je to jakoby pohled Rusů. Myslím, že to všichni pochopili. Nemusíš mít pocit, že jsem ruský troll. David Koller to řekl jasně: ‚Nehrajeme na ruské kytary, ale americké.‘ Nejsem ideologicky neujasněný, jak si možná myslíš,“ odpověděl Žantovskému.

