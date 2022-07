Nemůžeme spát, ČT nám tu točí bouračku! Zabrali si parkování, co nám dali? Vztek na filmaře

Rušná noc, nedostatek parkování a neprůchodnost ulic. Zoufalí obyvatelé Prahy 1 si na sociálních sítích stěžují, jak jim opakovaně život omezuje štáb České televize, který se v jejich městské části rozhodl natočit materiál do své filmové produkce. Na obtěžující práci filmařů i v nočních hodinách poukazuje například spisovatelka a novinářka Blanka Kovaříková, a další se přidávají. S tím vyvstávají otazníky nad efektivním hospodařením veřejnoprávní televize. Do věci se zapojuje i zastupitel Prahy 1 David Bodeček (Piráti), který volá po rychlém řešení, jiní radní údajně pomoc lidem odmítají.

reklama

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 15% Letos byla/bude v Česku 12% Letos nebude 73% hlasovalo: 3618 lidí oznamuje Kovaříková ve facebookové skupině určeně pro obyvatele Prahy 1.

Není to poprvé, když Česká televize zdejším lidem komplikuje dopravní situaci, ale i ruší noční klid. „Není to tak dávno, co se u nás točilo probourání auta přímo do výkladce bistra pro jiný jistě nepostradatelný opus. Samozřejmě v tu dobu také nelze nikde parkovat. Ono se ale v Petrské čtvrti nedá parkovat ani bez natáčení. Na rezidenty se prostě kašle.

„Já sama jinak chodím pěšky a životní prostředí se snažím nezatěžovat. K nesmyslnému kroužení ulicemi nás ovšem nutí realita nedostatku parkovacích míst. Ale proč mě nutí Česká televize poslouchat do noci lomoz na ulici, když o žádné další krimi seriály nestojím (nic jiného se v tv téměř netočí) a bouračka se snad dá simulovat kdekoli jinde než v historickém centru Prahy,“ zlobí se Kovaříková.

„Jaké výhody z toho má občan Prahy 1? Jako vždy žádné. Musí si zacpat uši, nevycházet z bytu, anebo se nejlépe zdekovat...“ dodává závěrem.

Pod jejím příspěvkem se v diskusi o podobné nepříjemné zkušenosti se štábem České televize podělila také Kateřina Klasnová, zakladatelka Nadačního fondu KlaPeto. Hovoří o „věčném problému“: „U nás na Klárově teď nic točit nemůžou, jelikož jsme úplně rozkopaní, ale taky tu filmaře občas máme, taky zaberou parkovací místa bez náhrady a hlídači nemají kam na WC a čůrají nám hezky na dům,“ popisuje.

Rovněž i je prý trápí, kam mizí peníze za filmové zábory. „Řešila jsem to před pár měsíci na bezpečnostní komisi, část by totiž měla být v bezpečnostním fondu, ale nějak se mi ty příjmy nezdají. A druhá věc je ta, že by ideálně měly peníze skončit v lokaci, kde se točilo (investice do zeleně, chodníků, mobiliáře apod.) a pomoci vykompenzovat to negativní s natáčením spojené…“ dodává Klasnová.

Zastupitel a šéf kontrolního výboru Prahy 1 David Bodeček (Piráti) v kontextu toho hovoří o nutnosti zrevidování pravidel z roku 2009 a jejich přizpůsobení dnešní době. To podle něj vyžaduje, aby se tím někdo pečlivě zabýval s ohledem na místní obyvatele. „To píši i presto, že jsem podporovatel natáčení v centru. Jedna věc je vlastní natáčení (zejména noční, které značně omezuje nás, kteří v lokalitě bydlíme) a pak zejména technické vybavení pro parking. To druhé je podle mne ještě více omezující.“

Souhlasí s tím, že z toho musí pro místní vzejít výhody, a sice nejen náhradní parkováni, na které se často zapomíná. „Informace pro místní by měla byt roznesena do poštovních schránek více než 3 dny před natáčením – ideálně ihned poté, co rada či jiný orgán rozhodnou ve prospěch filmařů,“ navrhuje zastupitel Bodeček.

Za paradox pak označuje skutečnost, že z filmování formou daru se dostávají příspěvky do tzv. bezpečnostního fondu. „Z něj jsou následně peníze poskytovány například pro ty, kteří tvoří záchranný integrovaný systém – tedy i ty, které má finančně podporovat stát, případně hlavni město a ne Praha 1. Za mne – vybrané finanční prostředky od filmařů by měly jít na ‚postiženou‘ oblast konkrétním natáčením,“ míní.





Jeho slovům kontroval Karel Kovařík s tím, že se jedná o mnohem větší problém, než prezentuje: „Sorry Davide, ale nezkoumá se účel. Dokument o Praze – nikdo ani nepípne proti. Ale nekonečná série ‚Krimi Zurich‘ – proč? Protože by je v Zurichu hnali. A stupidní reklamy na iPhone nebo Coca Colu? Tam je snaha zamaskovat, že jde o Prahu. Každý pořád mele, že parkovací místa... Ale zcela neprůchodné chodníky nikdo neřeší,“ zdůrazňuje.

A jako očitý důkaz přidává fotografii ukazující, jak si Česká televize dělá neoprávněně z chodníku „kavárnu“ a chodník zaskládává svou technikou. „Kudy projít z domu? Jedině po silnici. Auta v protisměru agresivně na chodce troubí = neřešitelné,“ oponuje obyvatel Prahy 1 Kovařík.

„Je potřeba přizvat všechny zúčastněné a co nejrychleji záležitost napravit. Hlavně neuzavírat memoranda,“ reaguje nato pirát Bodeček.

Jak Kovařík uvádí, na problém s Českou televizí upozorňoval zastupitelstvo již letos v dubnu, ale neúspěšně: „Dostal jsem dopis od příslušného radního, že pravidla není nutné měnit, protože to chudáci filmaři už stejně trpí regulací,“ uvádí s tím, že filmový štáb dokonce přistoupil i k tomu, že místním chtěl naordinovat časy, kdy mohou vstupovat do svých domů.

Situaci už zkoušel řešit občanským odporem, kdy se do dveří od svého domu přemístil se stoličkou a s knihou. Ani přivolaná Městská policie však nic nevyřešila: „Raději utekla,“ píše zoufalý Kovařík k přidané fotografii ulice plné zplodin, když zde Česká televize natáčí útěk východních Němců nebo k obrázku ulice zasypané sutinami, imitující poválečný Berlín.

Psali jsme: Přijde den...! Babiš bořil Sněmovnu. Skončil hrozivě Česká televize v létě prostřídá pět zpravodajských postů Rusko nemá lidi, je vyčerpané a prohraje. Jako Německo v roce 1918, padlo v ČT Proti „dezinformačním fekáliím z Ruska“ musíme zvýšit poplatek za ČT. Senátor Smoljak rozjíždí akci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.