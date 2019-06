Není vám to trapné? Mladá dívka uhodila na Babiše. Ten ji pozval na kafe

Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) prostřednictvím aplikace Pojď do mě, v níž mu lidé mohou posílat krátké videovzkazy, z nichž některé pak rovnou i s odpovědí na Facebooku zveřejňuje, přišel tentokrát dotaz od mladé dívky. Ta se jej ptala, zda mu už není trapné, v jak hojném počtu se v posledních týdnech shromažďují lidé na protivládních demonstracích. Předseda vlády ji pozval rovnou na kafe, aby jí vysvětlil, že je jen pod vlivem dezinformací, zato ze strany veřejnosti to pořádně schytala.

„Zajímalo by mě, jestli vám není trapné to, že každé tři týdny, každý měsíc se setkávají lidé na náměstích a udělají si čas na to, aby šli vyjádřit svůj nesouhlas s vámi,“ zahájila dívka svůj dotaz pro premiéra Andreje Babiše, podle které je účast 50 tisíc lidí na manifestacích už trochu dost.

Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 8529 lidí

„A vám to je úplně jedno,“ konstatovala nechápavě mladá žena jménem Lucie. „Hlásáte tady, jak vás zajímají lidi, jejich zájmy, a pak se vyjádříte, že svůj post nikdy neopustíte, ačkoliv vidíte, že s vámi lidé nejsou očividně spokojení,“ dodala nespokojeně.

„Já se chci zeptat jenom, jestli vám to vážně není trapné,“ položila na závěr jasnou otázku.

Premiér jí v úvodu své reakce připomněl, že letos budeme slavit 30 let svobody a demokracie, čímž chtěl říct, že lidé mají právo vyjádřit svůj názor. „Samozřejmě mě to netěší, ale protestují proti věcem, které se nestaly ani nestanou,“ okomentoval Babiš masové demonstrace organizované iniciativou Milion chvilek pro demokracii.

Doplnil, že sám je v politice celkem sedm let. Zmínil proto systém tradičních demokratických stran, bohatou korupční historii, plno novinářů a aktivistů, kteří společně žili v souladu v pohodě, což on podle svých slov narušil. „Tak mě nemají rádi, mrzí mě to, ale největší projev demokracie jsou svobodné demokratické volby,“ vzkázal předseda vlády dívce s tím, že v nich se i ona může projevit, nebo jej rovnou může i přijít navštívit. „Pokud si chcete více popovídat, tak přijďte na Úřad vlády, nebo jinde se domluvíme, dáme si kafe a já se vám pokusím vysvětlit, že se mýlíte,“ nabídl dívce premiér.

„Jste pod vlivem různých dezinformací a lží, bohužel to tak je. Budu rád, když se ozvete,“ dodal na závěr své odpovědi ministerský předseda.

V živé diskusi, která se pod videem rozhořela, pak Babišova slova kvitovala přispěvatelka do diskuse Anna Michková, která zdůraznila, že volby jasně ukázaly, koho lidé chtějí, a přijde jí na hlavu, že ti, kdo s tím nesouhlasí, jdou protestovat proti demokraticky zvolenému člověku.

Fotogalerie: - Bureši za katr

Filip Zavoral se do mladé dívky pustil za její přednes, se kterým se ve videu prezentovala, označil ji za „nevychovanou fiflenu“, která ve videu „huhňá s rukou skoro v tlamě“. „Neskutečná nevychovanost,“ odplivl si téměř.

„Pane premiére, je to ještě nána nerozumná,“ přidala se ke kritice dívky Lucie uživatelka Zdenka Sotolářová. Na adresu demonstrantů poznamenala, ať si „klidně kecají a stávkují“. Podle jejího názoru se v podstatě stejně tito lidé bojí předčasných voleb, jelikož by vítězství slavilo opět hnutí ANO. „Jsme s vámi, hlavně nic nevzdávat,“ podpořila verbálně premiéra.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To komentující Pavle Kráčmarové nebylo příliš jasné, proč je s touto dívkou premiér ochoten se sejít, zatímco s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem se sejít odmítá. Celou věc by prý měl vysvětlit především jemu.

Minulý týden se v Praze na Václavském náměstí sešlo podle odhadů až 120 000 lidí. V Brně či Ostravě to před dvěma týdny byly tisíce lidí. Demonstrace se po republice i v Praze konají od konce dubna. Jejich účastníci chtějí odstoupení Benešové, jejíž nedávné jmenování ministryní spravedlnosti vidí jako ohrožení nezávislé justice, která vyšetřuje takzvanou kauzu Čapí hnízdo – údajný dotační podvod týkající se premiéra. Úterní akce je svolána zhruba ve třech stovkách měst a obcí. Další velká demonstrace se má tentokrát konat na pražské Letné 23. června.

Psali jsme: Kalousek, Fiala a Minář prý zapláčou: Klaus opět prezident, ODS a TOP 09 v háji. Šéfredaktor Plesl je v ráži Jiří Mádl: Jsme hrdinové. Babiš a Zeman musí pryč. Využívají slabší a hloupější spoluobčany 12 let natvrdo pro Babiše. Pirátský senátor prý ví, proč je premiér nervózní Senátor Čunek: Oslabení vlády tím, že je premiér oslaben, je naprosto zřejmé





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab