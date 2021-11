Neočkovaný, 32 let. Neočkovaný, 36 let. Neočkovaný, 42 let. Lékař hlásí z covid oddělení

reklama

Michal Sojka úvodem svého příspěvku cituje z facebooku příznivců Iniciativy Sníh.

Na ARO FN U sv. Anny leží podle něj aktuálně 16 pacientů. „32 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace - NEočkovaný, 36 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 36 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 42 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 46 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, 50 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 52 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 53 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 54 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 56 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 56 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 58 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 64 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 66 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 74 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný, 74 let - covid pneumonie, umělá plicní ventilace, NEočkovaný,“ vyjmenoval Sojka.

„Celkem pět z těchto pacientů je zároveň napojeno i na mimotělní oběh (ECMO). Nejtragičtější je případ novopečené mladé maminky, která je jednou z těch, která má aktuálně zaveden vůbec nejvyšší stupeň intenzivní péče. Mladá žena bez jakéhokoliv rizikového faktoru a bez očkování. 3. 11. pozitivní PCR test, 11. 11. rozvoj dušnosti, 13. 11. porod císařským řezem, 15. 11. intubace a napojení na umělou plicní ventilaci, 17. 11. napojení na ECMO,“ popisuje Sojka. „Všichni doufají, že miminko pozná svou mámu a bude s ní vyrůstat. Šance na šťastný konec je 50:50,“ píše dále Sojka.

„Špičkový tým intenzivistů dělá vše, co je v jejich silách a možnostech současné medicíny, aby pomohl v boji o život kriticky nemocných pacientů. Boj o život u lidí, kteří se svobodně rozhodli nepodstoupit očkování proti covidu. Aktuálně narůstající počty nově nakažených osob zcela jasně signalizují, že se schyluje k strašlivému průšvihu. Řeči o pacientech ležících na chodbách nemocnic nebudou daleko od pravdy. Ostatní péče v nemocnicích bude muset být (opět) velmi citelně utlumena. Pacienti s bolestmi rozpadlých kloubů budou dál trpět s opiáty, pacienti se srdečním selháním se budou dál dusit doma s rizikem náhlé srdeční smrti, pacienti s rakovinou budou dál čekat na stanovení diagnózy či odoperování rostoucích nádorů,“ uzavřel.

