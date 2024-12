Nepráskejte petardy, vystrašíte Ukrajince, žádal Kundra. Jenže se zjistilo, kdo je odpaluje

Na síti X se opět strhla bitka, jablkem sváru se tentokrát stalo odstřelování petard. Slovní přestřelku rozpoutal Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt, když své sledující vyzval, aby alespoň letos odpalování raket vynechali: „Už několik dní hážou lidi petardy. Příprava na 31/12, kdy bude zase mazec. Vedle toho, že výbuchy děsí zvířata, jsou stresující pro ty, kteří utekli před válkou. Jako někdo, kdo ruské rakety opakovaně zažil, vím, jak nepříjemné to je. Zkuste se na to letos, prosím, vykašlat.

Uživatel Groach mu odpověděl: „Já osobně trávím většinu roku na Ukrajině a myslím, že nikoho z uprchlíků ohňostroj vyloženě nestresuje. Co se týká zvířat, tam určité pochopení mám, ale mám i pochopení pro lidi, kteří mají fóbii ze zvířat. A není jich málo. Jak to řešit? Kompromis, nebo zákaz ohňostrojů a zvířat?“

Se svou troškou do mlýna přispěla také chytrá blondýna: „Hm. Minulej rok bouchali petardy před naším BD právě Ukrajinci… Letos jsme raději pryč, ale zeptám se sousedů, kteří debilní petardy taky nenávidí, kdo si tam zase letos nejvíc zabouchá.“

„Parta ukrajinské zlaté mládeže, která bydlí vedle v domě a dělá tady bordel už rok, pálí rachejtle už týden každou noc. Těm je opravdu ukradený, co se děje u nich doma,“ vyjádřil se ospalec.

Marek Říčař má jasno: „Co to žvaníte, u nás Ukrajinci na statku už pálí petardy týden a ty jejich zásoby z výprodeje Lidlu jsou tak veliké, že by stačily na odpálení malého města. Ale chápu, hezky jste si splnil svou povinnou dnešní ukrajinskou kvótu.“

„Přijde mi, že každá tahle výzva působí na ‚adresáty‘ úplně opačně... Naopak to teď všem nandaj, protože to je projev svobody a tradice a oni si ji nenechaj nikým vzít. A po vypálení pár tisícovek do luftu si ještě zanadávaj, jak se teď máme špatně apod.,“ připojil se k diskusi Michal Hanuš.

