Nepříjemná pravda z první linie: Lékařka a senátorka Dernerová se začala zajímat o kšefty s rouškami a zjistila šílené věci

ROZHOVOR Kvalitní roušky má od filantropa, ochranný štít ze školní 3D tiskárny. Čínské dodávky ochranných pomůcek si vzala pořádně na paškál dětská neuroložka a senátorka Alena Dernerová z Mostu. Mají ženy rodit v roušce? V rozhovoru pro PL se vyjádřila i k „pamfletu“ úředníků, kteří posílali zdravotníky do první linie bez ochranných pomůcek. K jejich nákupu má mimo to doporučení, jak by jej dělala ona. Rozkrývá, jak to vidí se zdravotnictvím a ekonomikou „po COVIDu“. Někoho přirovnala k Churchillovi, hodnocením protáhla český krizový štáb a pozastavila se nad scénkou „Řekněte jméno“.

Vy jste byla dnes v ordinaci? Svou zdravotní péči jste nijak neomezila?

Ne, neomezila. Já jsem běžně v práci, i sestřička. Někteří tedy volají s předstihem a ptají se, zda ordinuji. Některé obvolává sestřička, zda chtějí přijít – někdo je úzkostný, někdo naopak vyloženě chce být vyšetřen.

Máte tedy pro sebe i pro sestru dostatek ochranných pomůcek?

Asi takhle. Ochranné prostředky jsem minulý týden získala od kraje, z dodávky ukrajinského letounu Ruslan – tyto prostředky začaly být rozváženy po krajích, takže jsem dostala minulý týden ve středu 10 roušek N95 s nanovlákny a pak asi 50 klasických roušek. Předtím jsem dostala 60 běžných roušek, které nosí lidé venku, tedy ty mě jako lékařku neochrání v tom stylu „moje rouška chrání tebe“. Ale roušky N95 s nanovlákny jsem dostala od filantropa, který mě zásobil asi 20 kusy a ještě nějaké mi přiveze. Já sama jsem si k tomu ještě koupila 200 roušek od firmy a čekám, kdy mi budou dodány. Takže to, co mi bylo poskytnuto od státu skrze kraje, by bylo nedostačující, abych pokryla sestru a sebe.

Také mi dneska volala jedna maminka, která ke mně chodí do ordinace, že ve škole mají 3D tiskárnu, na které tisknou ochranné štíty, a prý mi nějaké vytisknou, pokud mám zájem. Nabídku jsem uvítala, i když mě se to jako ambulantního specialisty tolik netýká – ale pokud by přišel někdo, kdo by byl například hodně zahleněn a potřeboval by vyšetřit, tak budu mít štít k dispozici. Jinak mi k ochraně dostačují obyčejné brýle, které v ordinaci mám, a samozřejmě si musím koupit rukavice.

A co pacienti, chodí všichni v roušce?

Ano, pacienti chodí všichni v rouškách.

To je dobře, že jsou zodpovědní. Mimochodem, dostal se k vám leták sociálně-zdravotního odboru krajského úřadu, na němž se objevují výroky a výzvy typu „Kdepak je Hippokratova přísaha? Vraťte se do ordinací i bez roušek“?

Hippokratova přísaha nám neříká, že se máme vrátit či zůstat v ordinacích, ale říká, že máme léčit podle nejlepšího vědomí a svědomí. Což děláme. Mně to tedy přišlo notně trapné, protože v momentě, kdy nebyly k dispozici žádné ochranné pomůcky, tak aby nás kraj nabádal k takové aktivitě, je podle mě špatně.

Když krajští politici byli zalezlí někde ve svých kancelářích a pak se promenovali s FFP3, které neměli ani záchranáři, tak to mi připadalo… „uhozené“.

Z dopisu úředníků lékařům: „Nás mrzí nelibé reakce některých z Vás, že roušky Vám nestačí a nechcete je, a kde že jsou slibované respirátory třídy FFP3. Kdepak je ale Hippokratova přísaha?! Vraťte se do ordinací a pomáhejte společně se postavit proti koronaviru.“

Takže chápete ty lékaře, kteří pokud byli bez pomůcek, tak radši zavřou ordinaci, protože nemocný zdravotník, respektive mrtvý zdravotník (a již tu takový případ máme), bude pacientům k ničemu?

Já to chápu. Pravda je, že většina mých kolegů v pediatrii funguje a stejně tak řada praktických lékařů je v těch ordinacích, jsou na telefonu, řeší mnohé s pacienty distančně. Jde-li o pacienty s příznaky COVID-19, posílají „výtěrovku“ a podobně. Včera jsem telefonovala s jednou psychiatričkou od nás z Mostu, tak vím, že všichni psychiatři ambulance byli v práci a sestřička funguje jako jejich call centrum a přepojuje jim jednotlivé pacienty.

Vím, že několik dní měli někteří zavřeno, třeba dětská ortopedie v Mostě a Žatci…

Je pravda, že v Mostě například ortopedistka zrušila vyšetřování kyčlí u novorozenců, což se ovšem nedivím, protože tam bývá obrovské množství matek s dětmi najednou.

Jak vnímáte porody v roušce? Je správné, že se chce po rodičkách, aby rodily s ochranou dýchacích cest?

Toto je věc, kterou jsem rovněž konzultovala s jedním primářem gynekologicko-porodnického oddělení. Podle jeho slov je porod v roušce samozřejmě lepší z pohledu zdravotnického personálu, protože kdyby žena byla infikovaná koronavirem, tak je může nakazit. Rouška tuto možnost určitým způsobem eliminuje.

Ale pokud pochopitelně rodička má problémy s dýcháním, má klaustrofobické pocity a podobně, tak v roušce rodit nemusí.

Pokud jí to však zásadně nevadí, tak v roušce rodí. Asi bych byla zodpovědná a zkusila rodit v roušce. Chvilku si ji můžete třeba sundat a znovu dýchat. Dá se to zvládnout. Nemyslím si, že by se žena měla udusit… Ale samozřejmě to není příkazem. Je to spíše „vstřícné gesto“ vůči personálu.

Vy jste před pár dny na Facebooku měla k nákupu pomůcek komentář ohledně nákupních cen…

Ano, měla jsem tento komentář i na zdravotním výboru. Připadá mi to totiž jako v Absurdistánu: Virus se sem zanesl z Číny, my se klaníme čínským letadlům, která nám sem dováží roušky a další materiál, který jsme si zaplatili od A do Z.

A začala jsem se zajímat o ceny.

Od člověka, který také dováží roušky, jsem se dozvěděla, že je dováží za 14 korun a prodává za 15, tedy s korunovým ziskem. A mám informaci, že co k nám přiletělo, bylo za 30, 35, a něco dokonce až za 50 korun. To mi připadá hodně drahé. Chápu, že čínský trh je nyní na roztrhání, na druhou stranu slyšíte, že řada dodaných věcí není kvalitní. Zároveň jde o situaci, na které by se nemělo týt. Připadá mi to od Číny neseriózní. Nechci spekulovat o dalších věcech, to mi absolutně nepřísluší…

Pak mě také zarazilo: V jednom nákladu měly být nejúčinnější FFP3, které měly dostat záchranáři, infektologové, sestry a lékaři na JIP, kteří pracují s těžkými pacienty s COVID-19, a v tom letadle jich bylo dodáno asi jenom 300. Přitom byla možnost nakoupit asi pět tisíc těchto „trojek“, kdy cena týden poté byla samozřejmě vyšší, jelikož je Čína nechce vyvážet, ale bylo reálné je získat. A pokud je trh úzkoprofilový, tak bych to koupila. Ale Ministerstvo zdravotnictví to prý odmítlo kvůli vysoké ceně.

Myslím, že i v tom, kdo co dodá, je trochu chaos větší, než by musel být. Naši výrobci měli zájem dodávat a byli odmítnuti s tím, že možná později. Jenže oni čekat na později nebudou a vyvážejí do Německa.

Senátorka Dernerová se nebála ptát ani v minulosti: Zdevastované byty, mejdany před domem, židle létající z oken. Senátorka a mostecká lékařka o tom, co seriál o nepřizpůsobivých neukázal

Když se má šetřit, nesmí se ani krást, raduje se senátorka z policejní akce

Senátorka Dernerová hrozí: Těším se, až u soudu promluvím

Ano, k tomu již odpovídal ministr vnitra Hamáček, že se objednává velká dodávka z Číny proto, že on teď neumí vykupovat pomůcky po desetitisících kusů od českých výrobců. Je to ve zdravotnictví z vašeho pohledu adekvátní argument?

Já bych udělala to, že bych nakoupila jednak od Číňanů, ale zároveň bych poptávala i naše výrobce. Pak třeba Liberec udělal to, že si vyrobil tkaninu z nanovlákna, která se vkládá mezi rouškové materiály. To znamená, že my si potom pomůžeme sami.

Mě také zarazila jedna věc, je to už zpátky tři týdny, kdy jsme tedy neměli vůbec nic a na zdravotním výboru jsme se ptali jednoho náměstka, jak to, že tedy ty pomůcky nejsou. On řekl, že se muselo provést výběrové řízení. V téhle chvíli provádět výběrové řízení…

Já bych řekla: prosím vás, dodávejte všichni všechno, my od vás všechno koupíme. Mohl by se udělat nějaký internetový portál, do kterého by se i naši výrobci mohli přihlásit s tím, kolik čeho nabízejí. A myslím, že naše výrobky by byly velmi kvalitní. A koneckonců vždyť to nemusí kupovat jenom Ministerstvo vnitra, ale mohlo se zapojit i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má přehled o výrobcích a mohl by obstarat zmíněný portál.

Myslím, že roušek nebude nikdy dost. Slyšíme, že stále chybí v ústavech sociální péče, tam je to úplná katastrofa.

Myslíte, že se ten způsob nákupu teď změní, když se ukázaly vysoce neefektivní čínské rychlotesty, rovněž Nizozemsko stahovalo z nemocnic vadné respirátory FFP2 a podobně?

Myslím, že i u nás budou v té dodávce nekvalitní výrobky. I já když se podívám na roušku z Číny, kterou jsem dostala, tak je trošku jiné kvality než ta, kterou jsem obdržela od zmíněného filantropa. Když to mají nekvalitní Holanďané, tak my zjevně také… Myslím, že oni teď prostě jedou „na kvantitu“ a ne na kvalitu, protože dodávky od nich poptává celý svět.

Teď jsem například slyšela od člověka, který se pohybuje na čínském trhu, že tam Američané lítají doslova s kufry peněz, protože oni to většinou chtějí cash.

Vrátím se ke zmínce o domovech důchodců a ústavech. V České Kamenici v Ústeckém kraji tam stávající rizikovou situaci řeší tak, že se personál „zavřel“ už před zhruba dvěma týdny do karantény spolu se seniory a nikdo neodchází domů, nikdo nepřichází zvenčí. To považujete za dobré řešení?

V dané situaci, ano, je to řešení. Už i Alzheimer-centra se k podobnému kroku rozhodla: tam, kde jsou lidé, kteří mají mentální poruchu nebo těžký handicap, tak mají na parkovištích nebo na zahradě karavany, kde personál přebývá, aby nechodil domů. Je to určitě řešení, protože k těmto lidem nyní nechodí návštěvy, takže jediným možným zdrojem nákazy je personál.

Už například i ČEZ poptal u některých svých klíčových zaměstnanců, že by v případě většího problémového stavu měli zajištěno ubytování a nejezdili domů.

I sestry se rozdělují na směny tak, aby se nepotkávaly – aby se nevyoutovali případně úplně všichni… Obdobně to má i Parlament a Senát, také jsou rozdělení. Tato „bariérová“ opatření jsou rozumná, jinak by se vždy přicházející zaměstnanci museli testovat.

Kdyby se daly rychle testovat i ty rodičky, nemusely by pak rodit v roušce…

Akademie věd už má testy, kde výsledek je za 20 nebo 30 minut znát. Problém byl s testy, které se dovážely, také byly malé kapacity. Myslím, že toto už se urychlilo. Ale i kdyby to bylo 24 hodin, tak to může být, bohužel, v případě zmíněných seniorů a nakaženého personálu špatné…

Co říkáte na názory, že bychom měli nechat epidemii koronaviru volně proběhnout, nechat promořit populaci, což by ale „smetlo“ právě seniory…?

Přesně tohle chtěl udělat jak americký prezident Trump, tak britský premiér Boris Johnson, a rychle z toho – hlavně druhý zmíněný – vycouval, když pod tlakem lidí musel tuto tezi vzít zpět. Myslím, že Boris Johnson si trochu hraje na Churchilla. Vykládal něco v tom smyslu, že umře půl milionu Angličanů, ale je to lepší, protože na podzim by situace mohla být ještě horší. Teď už také dělá bariérová opatření…

Jak hodnotíte řešení nouzové situace u nás, ze strany vlády, respektive krizového štábu? Už tady padaly politické výroky, že by měl jít od válu ministr zdravotnictví…

Už jsme to rozebírali na jednání senátního pléna, když jsme jednali o nouzové situaci, a ta debata byla čtyřhodinová. Předseda Miloš Vystrčil poukázal na to, že systém složení krizového štábu byl zpočátku úplně jiný, než je teď. Bylo to následně „přeoráno“, aby šéfem krizového štábu nebyl ministr vnitra Hamáček, kdy teď jím pro změnu nově je. A náměstek ministra Roman Prymula se bude zabývat „chytrou karanténou“.

Měl zpočátku takto zůstat, nedělat žádné změny, možná o to bychom byli rychlejší. O ten týden jsme možná promeškali nějakou dobu…

Ministr Hamáček každopádně je schopný, zvládá vše organizovat, má rychlé logické uvažování. Řekla bych, že se v tomto směru nyní osvědčil. Je schopen zavelet a má pod sebou správný resort, funguje s hasiči a záchranáři v Integrovaném záchranném systému a komunikace je dobrá. Myslím, že by za to dostal jedničku. Jsem tedy ráda, že je v čele štábu, protože profesor Prymula toho má nyní opravdu hodně a nemůže sedět na několika židlích, což správně sám definoval. Měl být od počátku k ruce Janu Hamáčkovi a bylo by to efektivní.

A co se týče ministra Adama Vojtěcha, tak na jeho hlavu se teď asi snese to nejhorší, co bude, protože on nakonec asi bude tím, „kdo za všechno může“. I když si o něm nemyslím, že by byl tím, kdo za všechno mohl… Určitě bych jej neodvolávala, jen by to vedlo k dalšímu chaosu.

Nemáte dojem, že pojem „toho, kdo za vše může“, se na něj trochu snaží přenést i pan premiér?

Některé aktivity pana premiéra vůči ministrovi… Například známá scénka „Řekněte jméno!“… Ten ministr se musel cítit strašně. Je to dospělý člověk, zodpovídá za svůj resort a myslím, že tohle by se dít nemělo. Na ministra zdravotnictví je velký tlak z různých stran, a ze strany premiéra asi největší.

Co se týče dílčích opatření, jaký je váš názor na zavření škol, kdy školky pro změnu zůstaly otevřené?

Já bych zavřela všechno. Děti nejsou na COVID-19 náchylné, ale řada školkových dětí má sourozence školáky, takže si je maminka stejně nechá doma, když je na ošetřovném.

Jak to s naším zdravotnictvím vidíte do budoucna, třeba i ve srovnání s jinými zeměmi?

Myslím, že budeme mít „zdravotnictví před COVIDEM“ a „zdravotnictví po COVIDU“. Až epidemie poleví, mělo by dojít ke změnám. Těmi se pořád někdo chlubil, ale žádné razantní změny se ve zdravotnictví neuskutečnily. Je to velké politikum, o kterém vždy vlády dalekosáhle mluvily, ale pak se přiblížily volby… Co se měnilo, jsou vždy nějaké kosmetické úpravy, ale výrazný zásah není.

Měli bychom se začít bavit o redukci pojišťoven. Neříkám ale, že by měla být pouze jedna, to není dobře. Druhá věc je financování zdravotnictví, protože je skutečně podfinancované. Teď slyšíme, „zdravotníci, my vám tleskáme“, ale i personálně jsme pod limity. Teď se sice daly nějaké peníze na vzdělávání mediků, aby jich bylo více, ale všechno je to pozdě.

Jediná zdravotní daň není schopná ufinancovat celé zdravotnictví. Bylo by potřeba vícezdrojové financování, na které přišla řeč už mnohokrát. Mělo by být umožněno se i připojistit.

Nyní jsou účty pojišťoven plné, takže zvládnou situaci saturovat, ale co nastane v roce 2021, to bude velká svízel.

Dále, co se týče vzdělávání sestřiček, tak jsme nastavili studium čtyři roky plus tři. Aby základní vzdělání měly sedm let, to každou z nich otráví a nástupní plat tomu neodpovídá. Měli bychom se začít bavit o opravdu velkých změnách, které se dotknou zdravotnictví, ale i sociální sféry, protože tady budou lidé, kteří chtějí pracovat, ale ztratili práci. A ty je potřeba odlišit od těch, kteří nepracují a léta jim cpeme dávky. Měli bychom stávající situaci využít k tomu, aby se celý systém přestavěl. Doufám, že se tato příležitost nepropásne.

Když poslouchám ekonomy, tak říkají, že taková situace tu nikdy nebyla. Není poptávka, ani nabídka. Vždycky všechno špatné je pro něco dobré. Věřím, že se z toho dostaneme.

Viděla jsem statistiku, která vznikla na univerzitě v Oxfordu, a vypadá celkem optimisticky pro Českou republiku. Držme si všichni palce a přejme si zdraví, není to klišé. Vždy jsem to myslela upřímně a doufám, že to tak všichni teď budou i brát, že zdraví je to nejcennější.

