Nerudová eurokomisařkou, to je vtip? Turek poprvé mezi europoslanci

Úvodní otázka patřila pirátské europoslankyni Gregorové, která jako jediná obhájila pirátský mandát. Kam šli pirátští voliči?

„My jsme viděli už nějaké datové modely a víme, že spousta pirátských voličů k volbám nepřišla. Nicméně to se týkalo všech stran. A poté se to tam přelévalo mezi různými stranami, budeme detailněji analyzovat a reflektovat, kam odešli a případně proč,“ sdělila Gregorová, že volební výsledek byl zklamáním a šokem. „Musíme se dívat směrem dál, do budoucnosti, a připravit se na ni. Čekají nás nyní troje volby, takže není čas příliš dlouho plakat,“ dodala.

„Ztratili jsme étos té rebelštější, antiestablishmentové strany, logicky, protože jsme součástí establishmentu,“ poukázala Gregorová na jeden z důvodů neúspěchu. „Vnímáme také nejen v Česku, ale i v celé Evropě, že všeobecně i liberálnější voliči začínají volit konzervativněji. To je proto, že mají poprvé po 35 letech strach o budoucnost. Nemají náhled na to, že bude lepší, ta budoucnost. A tím pádem volí trošku větší jistoty. My jim musíme jenom ukazovat a lépe komunikovat, proč ta naše budoucnost není jejich ohrožením,“ řekla Gregorová.

Zmínila i to, jak se piráti v současné době stavějí za svého předsedu Ivana Bartoše. „Co se týče vládního angažmá, to bude na budoucí strategii. Nevnímám jako realistické, že bychom nyní odcházeli z vlády, nicméně je možné, že před volbami do Sněmovny se začne mnoho stran vymezovat a obecně se začne politická situace měnit,“ pravila pirátka.

Jaroslava Pokorná Jermanová z vítězného hnutí ANO hovořila o tom, jak vnímá nová uskupení, která byla ve volbách do Evropského parlamentu rovněž úspěšná a přetáhla část voličů ANO.

„Sáhli si i na další voliče, nejenom od nás. A je to takový signál, že některé věci máme dělat trošku jinak. My to samozřejmě analyzujeme. Pro nás jsou důležité krajské volby a potom i parlamentní volby. Měli jsme velkou radost, že se nám podařilo velkou část našich voličů zvednout, protože je všeobecně známo, že naši voliči nepovažují volby do Evropského parlamentu za tolik důležité, ale my jsme velmi intenzivně pracovali,“ dodala Pokorná Jermanová.

A že při předvolebních debatách jim bylo vytýkáno, že jsou příliš hodní na vládní koalici. „Máme se více vymezovat, máme být ostřejší. Nicméně, ne každému to sedí, takže to je věc, o které se budeme bavit. Kde vidíme prostor, je konkrétnější zaměření na mladé,“ podotkla. V parlamentních volbách chce podle jejích slov hnutí ANO uspět tak, aby bez nich nebylo možné postavit vládní koalici. „To znamená, abychom se neocitli v opozici,“ řekla Pokorná Jermanová.

Motorista Filip Turek svůj výsledek v evropských volbách považuje za fenomenální. „A myslím si, že ta ‚zelená revoluce‘ Evropy není to, co si naši voliči v České republice přejí. Já si myslím, že to je především prohra těch progresivistických levicových liberálních stran. A myslím si, že musíme táhnout za společný provaz a všichni, co máme opačný názor na Green Deal a na řešení masové migrace, tak musíme udělat všechno pro to, abychom s tím něco udělali,“ řekl Turek.

Výsledek koalice Spolu, jež skončila na pásce jako druhá, podle lidovce Zdechovského „není opravdu špatný“. „To, že Spolu se nerozpadlo, že budeme kandidovat na podzim, že je tady vládní koalice, která tady drží ten konzervativní proud, to, že jsme se tady dokázali vůbec na tom programu shodnout, vnímám i z hlediska toho vyjednávání, u kterého jsem celou dobu byl, jako velmi důležité a jako důležitý signál pro poslanecké volby v roce 2025,“ sdělil Zdechovský.

Turek pak hovořil i o vyjednáváních v jednotlivých frakcích. Škodí mu nějak jeho digitální stopa?

„Na rovinu, nezaznamenal jsem nic ze strany frakcí. Budu to muset samozřejmě vysvětlovat, ale tím, že se za mě postavili členové židovské obce, romské komunity, vietnamské komunity, že všichni asi nechápou humor a la ‚česká soda‘, protože v Bruselu ‚belgická soda‘ neexistuje... Ale myslím si, že se to dá jednoduše vysvětlit,“ poznamenal Turek.

Vlivné Politico přitom Turka zařadilo do seznamu „nejbarvitějších osobností“.

„Myslím si, že digitální minulost mně i v určitý moment pomohla. Teď budu muset asi něco vysvětlovat, ale trvám na tom, že humor nezná hranic a že teď nemá cenu to vysvětlovat. Vysvětlilo se to, vysvětlí se to – a myslím, že voliči jednoznačně pochopili, že je to humor, a proto jsem dostal přes 150 tisíc preferenčních hlasů, i přesto, že byly všechny tyto aféry známy. A i proto možná vedeme jednání, jaká vedeme,“ podotkl Turek.

Řeč byla také o eurokomisařích.

„To, v čem vidíme problém... Myslím si, že vláda, která má nominovat eurokomisaře, by měla mluvit se všemi zástupci, kteří jsou v europarlamentu za Česko. Vidíme problém s těmi personálními nominacemi. Budeme mít problém pro to zvednout ruku. Je škoda, že se tomu pan premiér nevěnuje a že se nesnaží najít konsenzus či přesvědčit někoho, protože ta jména, která nyní jsou na stole, jsou pro nás stále velmi problematická,“ řekla Pokorná Jermanová ke jménům Marcela Kolaji, Jozefa Síkely i Danuše Nerudové.

„Když se stala Věra Jourová poprvé komisařkou, tak já jsem třeba jí pomáhal. A je mi úplně jedno, že byla z ANO, prostě to byl slušný člověk. Byla to slušná kandidátka,“ podotkl Zdechovský. „Je potřeba se bavit se všemi, a premiér určitě toto jednání udělá, a pak je potřeba spolu komunikovat. S panem Babišem jsme se nikdy během čtyř let, kdy byl premiér, pravidelně nescházeli. On přijel jednou do Bruselu, kde nás všechny seřval, jak je všechno špatně a jak on to teď všechno zařídí. A nezařídíl vůbec nic,“ sdělil Zdechovský.

Pokorná Jermanová s ironií poděkovala Zdechovskému za ponaučení a vyzvala ho, aby si to nechal od cesty. Podle jejích slov jí nevadí, kým jsou výše uvedení lidé navrhováni k nominaci na eurokomisaře, ale vadí jí jejich „nekvalita“. „Eurokomisař má být nadstranický a mají se na něm shodnout všichni europoslanci,“ řekla. A kritizovala vládní koalici, že ještě nemá jasno, koho na eurokomisaře bude nominovat.

„Paní Nerudová, to zní jako špatný vtip. Pan Síkela, odbornost skvělá, ale eticky, morálně by to byl člověk ze STANu, který by pokračoval v tom všem, co STAN dělá, akorát na té nejvyšší úrovni, takže pro mě absolutně nepřijatelný člověk. Pan Kolaja, i vzhledem k tomu debaklu Pirátů ve volbách, si myslím, že to není vhodné,“ podotkl k výběru nominantů na eurokomisaře Filip Turek.