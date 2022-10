Neschopnost Fialovy vlády vyhání lidi na náměstí. A je jedno, kdo je svolává, zaznívá před odborářským Václavákem

Na sobotu 8. října svolaly odbory demonstraci proti drahotě do Prahy na Václavské náměstí, kde se očekává účast desítek tisíc lidí. Odbory navrhují opatření, která by podle nich měla zmírnit dopady současné energetické krize na občany, požadují zavedení přísné cenové regulace a cenové kontroly u základních životních potřeb – jako jsou potraviny, teplo, teplá voda a další věci. ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly politiků, zda pohlížejí na sobotní odborářskou demonstraci proti drahotě jinak než na ty předchozí.

„Ano, tato demonstrace se tváří jako odborářská, ale ve skutečnosti vypadá jako zneužití odborů k prezidentské kampani jednoho z kandidátů. Byl bych rád, kdybych se mýlil,“ okomentoval Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu.

„Respektuji právo občanů demonstrovat, manifestovat, nesouhlasit. Říkal jsem to u akcí Milionu chvilek proti vládě Andreje Babiše a říkám to konzistentně i nyní, když se demonstruje proti vládě Petra Fialy. Bytostně nesouhlasím s nálepkováním demonstrujících občanů ze strany některých koaličních politiků,“ kontroval Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, místopředseda hospodářského výboru.

„Tuto demonstraci otevřeně svolává prezidentský kandidát a dává lidem 500 Kč za účast. Je to tedy celkem drahá prezidentská kampaň, která se ovšem nebude počítat do zákonného limitu na kampaně. Deklarované požadavky jsou ještě více socialistické, ale základní zpráva, že vláda dělá svou práci špatně a nemá občany ČR na prvním místě, je, myslím, stejná,“ domníval se Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Pohlížím na ni naprosto stejně. Lidé půjdou proti asociální a nekompetentní Fialově vládě protestovat, ať už demonstraci pořádá kdokoliv. Lidé propadají bezmoci a nevidí jinou možnost, než aby konečně vzal vládu do rukou člověk, který zastaví tuto situaci. Firmy začínají propouštět a situace se dále zhoršuje. Vláda žene občany do řady na sociální dávky, zvýšené daňové příjmy utrácí na nesmyslné výdaje. Jediné, co se vládě povedlo zastropovat, je bída a nouze,“ konstatoval Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru.

„Myslím si, že je to správný, byť poněkud opožděný krok odborů. Měl nastat nejpozději již v závěru června, jak jsem veřejně doporučoval. A vláda by byla nucena řešit potřeby občanů – zaměstnanců i živnostníků – dříve. Odbory tak přepustily iniciativu jiným. Škoda. Někdo, kdo radí panu Středulovi s prezidentskou kampaní, je přeopatrný. Snad aby to neodradilo střední vrstvy. Ty jsou však drahotou, pádící inflací zasaženy také. Takže odradit je může spíše nicnedělání. Odbory zkrátka tři čtvrtě roku nedělaly nic, tedy nic viditelného,“ povšiml si Jiří Paroubek, bývalý premiér vlády ČR a předseda ČSSD.

„Demonstrace odborářů by měla být největší a nejhlasitější protest v posledních třiceti letech. Občané, pracující, studující, ale i senioři, prostě občané obecně mají tuto šanci jít a ozvat se. A kdy jindy než nyní a s těmi, kteří pracují a oprávněně mají největší obavy z budoucna,“ uvedl Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„V obou případech demonstrují naši lidé ze stejného důvodu: drtí je drahota, inflace a dostupnost energií. A také to, že vláda vůbec neřeší příčiny narůstajících sociálních potíží,“ upozornila Daniela Kovářová, nově zvolená senátorka za obvod Plzeň-město, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Každá demonstrace je jedinečná. A všechny jednotně dávají najevo nespokojenost s neschopnou Fialovou vládou, která vyhání lidi na náměstí,“ vysvětlil Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády ČR i Senátu ČR.

„Ano, pohlížím. Demonstrace 3. 9. a 28. 9. byly pod značkou „Čechy na prvním místě“ a na tribuně exhibovali spíše představitelé marginální ultrapravice, s jejichž cíli se levice těžko ztotožní. A i proto jsem se těch akcí raději nezúčastnil. Odbory mají blíže k sociálním zájmům těch nejvíce zasažených chudobou a bez excesů, jako představují xenofobní krajnosti jako AfD či Ortel z minulých Václaváků. Proto tentokrát přijdu, taková akce, myslím, spojovat může,“ prozradil Jiří Dolejš, dlouholetý bývalý poslanec KSČM.

„Pohlížím na ni zásadně jinak. Z toho důvodu, že odbory jsou dobře organizovány. Mají vyjednávací pozici, která je dána i zákony. Díky tomu mohou situaci změnit. Otázka je, nakolik této možnosti využijí, protože víme, že v minulosti odborové demonstrace nevedly k žádným podstatným změnám. Pouze deklarovaly nespokojenost,“ objasnil Ivan David, europoslanec SPD, bývalý ministr zdravotnictví.

„Za KSČM mohu říci, že se účastníme všech akcí, které jsou namířeny na boj s vysokými cenami energií, drahotu v obchodech, nízké mzdy a proti neschopné vládě Petra Fialy. Účastnit se tedy budeme i demonstrace ČMKOS v sobotu 8. října a chtěla bych vyzvat občany, aby i této příležitosti, jak vyjádřit svůj názor, využili a přišli. Ostatně KSČM štafetu demonstrací proti drahotě začala jako první už před prázdninami a hodláme v tom pokračovat i nadále,“ připomněla Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM.

„Je logické, že jakákoliv iniciativa šéfa odborů, který zároveň usiluje o funkci hlavy státu, vyvolává určité vzrušení a otázky. Nic to ale nemění na tom, že podpora vlády přichází pozdě, je pomalá, je ohrožená zaměstnanost, a odbory logicky musejí konat,“ vylíčil Ondřej Knotek, europoslanec hnutí ANO.

„Rozdíl je ten, že to pořádá kandidát na prezidenta,“ upozornil Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Předseda odborů Josef Středula, prezidentský kandidát, si dělá prezidentskou kampaň. Dá se očekávat, že se to bude opakovat jednou dvakrát měsíčně s různými tématy. Až do prvního kola prezidentských voleb. Česká republika, české firmy i občané čelí obrovskému nárůstu cen energií, který způsobila agresivní válka Ruska proti Ukrajině. To žádná demonstrace v Praze nezmění,“ konstatoval Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS), senátor za Jablonecko, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Každou demonstraci vnímám jako závažné vyjádření obav občanů. V tuto chvíli jsou to obavy o budoucnost, dostupné energie za dostupnou cenu a drahé potraviny. Myslím, že už vláda udělala hodně, ale je potřeba zlepšit komunikaci a také lépe nastavit pomoc, protože současná pravidla některým lidem pomáhají velmi málo, jiným zbytečně moc. Navíc stále není vyřešen problém, že je často nemožné sehnat nového dodavatele energií,“ sdělil Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za obvod Zlín, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

„Sobotní demonstrace se zúčastním, její požadavky podporuji. Očekával jsem ale, že odbory půjdou ke kořenům příčin současné krize a mezi ně patří především válka. Požadavky, které nezahrnují vyjednávání o míru – a právě teď, kdy Česko předsedá EU, je to namístě – pro mě nejsou dostatečné,“ vysvětlil Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Sobotní odborářská demonstrace je výsledkem vyjednávání vlády a ČMKOS. Změny, které dopadají na naše občany, jsou tak zásadní, že silně ovlivňují životy našich členů. Vysoká inflace, zdražování energií a veškerého běžného zboží vede k tomu, že společnost zchudne. Chceme prostřednictvím této demonstrace upozornit na dopady a představit řešení. Chceme navýšit minimální mzdu, chceme zvýšit platy a mzdy. Chceme, aby lidé žili důstojně, a ne aby si chodili pro sociální dávky,“ objasnila Jana Hnyková, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

„Jsem přesvědčen, že to je logické stupňování tlaku na nemohoucí vládu, které bude sílit. Předseda vlády totiž předvádí, že není schopen tuto zemi řídit ku prospěchu jejích občanů, svoji neschopnost zastírá ceremoniálními akty vyplývajícími z našeho předsednictví EU, které jenom dál dráždí lidi a ženou je do ulic a které absolutně nic kromě premiérových signálů nepřinesou. Mezi lidmi se denně pohybuji, a vzato odborným sociologickým pohledem, nespokojenost lidí s prací vlády sílí ve všech společenských skupinách a profesích. Od dělníků či pracovníků služeb přes živnostníky, manažery, řídicí pracovníky, podnikatele a intelektuály konče. Je tedy logický další stupeň protestů, a kdo jiný se toho má ujmout než odboráři. Ti by nakonec mohli být sjednocujícím činitelem a myslím si, že budou. Závěrem si dovolím prognózu, že protestní akce budou pokračovat a sílit, protože lidé poznali, že tato vláda evidentně není schopna racionálně zemi řídit a s lidmi komunikovat. Viz urážky premiéra a ministra vnitra, pro které je sto tisíc lidí ruskými šváby. Viz neuvěřitelně slabé vystoupení premiéra na zahájení 63. mezinárodního strojírenského veletrhu a 12. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů v Brně 4. října, kde se průmyslníci a podnikatelé nedozvěděli, jakým způsobem bude vláda postupovat při řešení počínající hospodářské krize hrozící kolapsem ekonomiky. Viz předtím obdobně slabé vystoupení premiéra v Českých Budějovicích na celostátní výstavě Země živitelka. Zkrátka ukazuje se, že odborník na politologii není vhodnou kvalifikací pro předsedu vlády a pan Petr Fiala by měl odstoupit, dokud je čas a dokud je ještě co zachránit, což může učinit jedině vláda odborníků,“ domníval se Jan Veleba, bývalý senátor a předseda Agrární komory ČR.







