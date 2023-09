Nesledujete média? Rakušan pro vás má kampaň. Takovou, že už ji musí hájit

Ministerstvo vnitra spustilo informační platformu pro veřejnost, jejíž funkčnost následně musel obhajovat ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Tohle je opravdu komunikace k ho*nu. Kdo má zájem o informace, ten je má. A vaše odpůrce tohle opravdu nepřesvědčí o ničem, akorát budou mít pocit, že to do nich hustíte pod tlakem. Chyba," dočkal se například Rakušan kritiky.

reklama

Dostupnější informace o krocích státu, možnostech pomoci lidem s vysokými cenami nebo jasné a přehledné informace o aktuálních tématech, která se objevují ve veřejném prostoru, to jsou cíle nové informační platformy pro nejširší veřejnost, kterou připravilo Ministerstvo vnitra. Systém má umožnit státu i dalším veřejným institucím informovat občany pohotově, jednoduše a srozumitelně. Podle průzkumu, který si ministerstvo vnitra nechalo vypracovat, nemá totiž přibližně polovina lidí o aktuálním dění dostatek informací.

„Vycházíme tak vstříc lidem i samosprávám, které už dlouho volají po lepší komunikaci s občany tak, aby lidé měli přístup k ověřeným informacím a mohli si poradit v různých životních situacích. Snažíme se i informovat o tématech, která rezonují veřejným prostorem, a předcházet tak informačnímu šumu a nejasnostem. Naším cílem je poskytnout lidem informace ve formě, která je přístupná a bude fungovat. I proto chceme využít místní vývěsky a prostor ve vlacích nebo MHD a dostat se skutečně ke všem, včetně lidí, kteří nesledují pravidelně tradiční média,“ říká k tomu ministr vnitra Vít Rakušan.

„Pořád slyším, že stát s lidmi nekomunikuje. A když s nimi komunikuje, tak je to taky špatně. Ta ,kampaň Ministerstva vnitra', nad kterou se tu včera někteří pohoršovali, slouží k předávání základních informací lidem, kteří nesledují mainstreamová média nebo online zdroje. A funguje už půl roku. Možná, že někomu vyhovuje, když jsou lidé bez informací. Je pak snazší je vystrašit a manipulovat. Já považuju za správné, aby lidé potřebné informace měli," obhajoval nyní kampaň ministr vnitra i na sociální síti X.

Pořád slyším, že stát s lidmi nekomunikuje. A když s nimi komunikuje, tak je to taky špatně. Ta “kampaň ministerstva vnitra”, nad kterou se tu včera někteří pohoršovali, slouží k předávání základních informací lidem, kteří nesledují mainstreamová média nebo online zdroje. A… pic.twitter.com/v6ADgoOqSW — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 22, 2023

„Čtu tady, že kdyby to dělal Babiš, tak bychom ho hnali. Jenže on to Babiš dělal, pamatujete? My lidem poskytujeme důležité informace bez propagace konkrétního politika nebo strany. Chápu, že po předchozích letech je těžké zvyknout si na myšlenku, že veřejné zdroje nemusí být nutně zneužívány. Ale je to tak," poukázal Rakušan na kampaň, kdy měla VZP za veřejné peníze rozeslat lidem brožuru s Andrejem Babišem (ANO).

Čtu tady, že kdyby to dělal Babiš, tak bychom ho hnali. Jenže on to Babiš dělal, pamatujete? My lidem poskytujeme důležité informace bez propagace konkrétního politika nebo strany. Chápu, že po předchozích letech je těžké zvyknout si na myšlenku, že veřejné zdroje nemusí být… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 22, 2023

„Mně by úplně stačilo, kdyby stát fungoval a může u toho mlčet..." zareagoval na Rakušanova slova český investor a bankéř Radovan Vávra.

„Vám možná, ale nejste tady sám," odvětil Rakušan a poukázal na výsledky průzkumu: „Téměř 50 % respondentů zároveň v průzkumu uvedlo, že o aktuálních tématech i službách státu nemají dostatek informací a pro 40 % je obtížné získat dostatečné informace o současné mezinárodní situaci a válce na Ukrajině. Průzkum Nadačního fondu na podporu nezávislé žurnalistiky a agentury Media z roku 2021 navíc zjistil, že přibližně 37 % lidí nesleduje téměř vůbec zpravodajská média, což znamená, že se k nim aktuální a nezávislé informace dostávají jen velmi obtížně. “

Vám možná, ale nejste tady sám.



“Téměř 50 % respondentů zároveň v průzkumu uvedlo, že o aktuálních tématech i službách státu nemají dostatek informací a pro 40 % je obtížné získat dostatečné informace o současné mezinárodní situaci a válce na Ukrajině. Průzkum Nadačního fondu… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 22, 2023

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tohle je opravdu komunikace k ho*nu. Kdo má zájem o informace, ten je má. A vaše odpůrce tohle opravdu nepřesvědčí o ničem, akorát budou mít pocit, že to do nich hustíte pod tlakem. Chyba," kritizoval projekt i další uživatel.

I pro něj měl Rakušan vysvětlení: „Mýlíte se. Reagujeme tím na dobře zdokumentovanou potřebu a poptávku. ,Téměř 50 % respondentů zároveň v průzkumu uvedlo, že o aktuálních tématech i službách státu nemají dostatek informací a pro 40 % je obtížné získat dostatečné informace o současné mezinárodní situaci a válce na Ukrajině. Průzkum Nadačního fondu na podporu nezávislé žurnalistiky a agentury Media z roku 2021 navíc zjistil, že přibližně 37 % lidí nesleduje téměř vůbec zpravodajská média, což znamená, že se k nim aktuální a nezávislé informace dostávají jen velmi obtížně'."

Mýlíte se. Reagujeme tím na dobře zdokumentovanou potřebu a poptávku.



“Téměř 50 % respondentů zároveň v průzkumu uvedlo, že o aktuálních tématech i službách státu nemají dostatek informací a pro 40 % je obtížné získat dostatečné informace o současné mezinárodní situaci a válce… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 22, 2023

Dočkal se však i zastání. „Musíte víc, Víte Rakušane. Nikdo vám větší komunikaci vyčítat nebude, i když na tom necháte víc peněz," napsal jeden uživatel.

„No, to se bohužel mýlíte. Komentáře tady jsou toho dostatečným důkazem. I když většina z nich je zřejmě vedena filozofií: kdo chce psa bít, hůl si najde. Ale samozřejmě že v komunikaci touhle formou budeme pokračovat, i když pochopitelně nespoléháme jenom na ni," odvětil Rakušan.

No, to se bohužel mýlíte. Komentáře tady jsou toho dostatečným důkazem. I když většina z nich je zřejmě vedena filozofií: kdo chce psa bít, hůl si najde. Ale samozřejmě že v komunikaci touhle formou budeme pokračovat, i když pochopitelně nespoléháme jenom na ni. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 22, 2023

Psali jsme: A to nevíte, co bylo pak! Železný vyběhl za Ševčíkem. I jeho vlastní se do něj trefují „Vždyť jste mi dal slovo.“ Ševčík na ČT, Železný měl zase problém. Další host z něj už nemohl Kobza (SPD): Mír je lepší než válka. I špatný mír je lepší než nejlepší válka Nelegální migrace! ČR a Německo koordinují boj proti převaděčům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE