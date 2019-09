Nesmíme vypadat jako vzteklé děti, řekl k žalobě na Zemana senátor Láska

Do čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu zavítal senátor Václav Láska, jeden ze senátorů, kteří sepsali žalobu na prezidenta. Láska má za to, že mělo smysl ji sepsat, i když pravděpodobně neprojde Sněmovnou. Láska jasně vysvětlil proč.

To, co Miloš Zeman předvádí v úřadu prezidenta republiky, podle senátora Lásky rozhodně není v pořádku a povinností senátorů bylo na to upozornit. „Někdo, kdo přijde po prezidentu Zemanovi, by si mohl říct, že všechno, co Zeman dělal, vlastně bylo v pořádku. Odpovědností Senátu proto bylo nemlčet,“ zdůraznil Láska.

Kdyby Senát mlčel, byl by podle Lásky zbytečný, ale to, že se ozval a vyvolal debatu o činech prezidenta, dokazuje potřebnost horní komory Parlamentu.

Pokud se prezident dopustí dalšího protiústavního jednání, senátoři teoreticky mohou podat další žalobu, aby znovu dokázali, že odmítají mlčet. Už současná žaloba však říká, že prezident postupuje na hraně Ústavy, případě přímo v rozporu s Ústavou opakovaně. Nestalo se tak jen v jednom jediném případě.

„Ale druhý pohled bude, abychom nevypadali jako nespokojené vzteklé děti, které chtějí dosáhnout svého,“ varoval Láska.

A proč Láska hájil víceskutkovou žalobu a nespokojil se jen se žalobou pro jeden skutek, kupříkladu nejmenování Michala Šmardy (ČSSD) ministrem kultury? Kdyby Ústavní soud ČR dal senátorům za pravdu, tak by to znamenalo, že Miloš Zeman přijde o úřad prezidenta kvůli tomu, že odmítl jmenovat jednoho člověka ministrem, což by se prý před veřejností těžko obhajovalo.

Pokud by šlo jen o jmenování ministra kultury, tak tam měl podle Lásky využít svých pravomocí předseda vlády Andrej Babiš (ANO), který tak bohužel neučinil, takže senátoři nemohli dělat nic jiného, než se obrátit právě na Ústavní soud.

Láska se v rozhlase zlobil na poslance hnutí ANO. „Poslanci ANO se schovávají, že to je slátanina, že to ani nebudou číst. Já jsem je ve Sněmovně vyzýval, ať řeknou, proč odmítají žalobu podpořit, jestli je to proto, že Miloš Zeman slíbil Andreji Babišovi abolici nebo je to cokoli jiného. ... Ale oni se jen schovávají za fráze,“ tepal Babišovy poslance host.

