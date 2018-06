Nesmíme změnit kurz, řekl Dolínek k toleranci vládního kabinetu ze strany komunistů

„Ze začátku jsem pro tuto variantu nebyl příliš nadšen, ale po vyjednání programových podmínek a vyhlášení referenda, tak jsem hlasoval pro vstup ČSSD do vlády hnutí ANO,“ sdělil Dolínek úvodem. „Když se podíváme do těch bodů, které jsme dojednali, jsou tam mnohé, které jsou pro nás důležité,“ zmínil Dolínek růst mezd pro učitele i zrušení karenční doby.

„Sociální demokracie vstupuje do vlády, ale je stále stejná. A své hodnoty bude prosazovat nikoliv z opozice, ale z vládní úrovně,“ poznamenal Dolínek. Současné rozpoložení Lidového domu je podle jeho slov dobré. „Diskuse o vládě skončila, ta je jasná. Musíme se bavit o tom, které kroky jsou prioritnější,“ zmínil Dolínek.

„Poslanecká sněmovna má skutečně začít pracovat, a když nebyla vláda, ztrácel se čas,“ poznamenal Dolínek s tím, že nyní je šance prosadit důležité body.

„V roce 1990, 1991 nebyla komunistická strana zakázána. A to je zásadní problém. Ale my to nyní musíme tak brát, že ta strana má své voliče,“ sdělil Dolínek k toleranci vlády ze strany komunistů. On sám z toho nadšen není. „Rozhodně nesmíme vystoupit ze Severoatlantické aliance, změnit kurz,“ dodal Dolínek.

Závěrem pak Dolínek uvedl, že vnímá jako správné, že sociální demokracie trvá na jménu Miroslava Pocheho na post ministra zahraničních věcí. A to i přesto, že je proti němu prezident Miloš Zeman. „Nevidím nic špatného na tom, že by pan Poche měl vykonávat post ministra,“ sdělil Dolínek. On sám žádné vyšší ambice nemá. „Náměstkem na ministerstvu být nechci. Neusiloval jsem ani o žádný ministerský post,“ uzavřel Dolínek.

