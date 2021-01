Nesmysly! Dzurilla uklidňoval seniory. Přišly stížnosti. Hodně. A Babiš...

Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla tvrdí, že problémy se systémem na vakcinaci proti covidu-19 byly dočasné a nyní již systém bezproblémově běží. Navíc se podle něj chystá několik dalších funkcionalit, které systém ještě vylepší. Spokojenost ale nepanuje například u bývalého poslance za hnutí ANO Jiřího Zlatušky. „Z toho, co říká pan Dzurilla, mi přijde, že jen kryje záda premiéru Babišovi, který se sám určil hlavní osobou zodpovědnou za očkování,“ prohlásil Zlatuška.

Nedostatky, které se objevily v pátek při spuštění, podle Dzurilly byly neprodleně opraveny, jako třeba problémy s SMS bránami. „My jsme se spojili s operátory asi pět minut po tom, co se to spustilo. Potom byla chyba ve validaci rodného čísla, což se opravilo asi po patnácti minutách. Takže my jsme během hodiny a půl opravili všechny věci, které nám vyskočily po ostrém spuštění," hájil fungování registrace Dzurilla na Českém rozhlasu.

Dzurilla dementoval zprávy o tom, že by se Googlu, Facebooku nebo Seznamu posílala rodná čísla uživatelů, kteří se registrovali. „To vůbec není pravda, žádná rodná čísla se neposílají. Google jen počítá, kolik návštěvníků ten web měl, a je tam ověřování vůči robotům, to jsou dvě funkcionality Googlu, které využíváme,“ vysvětluje Dzurilla.

V nejbližších dnech se podle něj také chystá přidání dvou nových funkcionalit. „První je celkový přehled očkovacích míst, kde se budete moci podívat, jaká je obsazenost, kde je volno a podobně. A druhá je o tom, jakým způsobem budeme kontaktovat lidi, kteří jsou registrovaní a ještě nemají přidělený čas a místo očkování,“ říká vládní zmocněnec pro IT s tím, že by se pravděpodobně rozhodovalo na základě věku.

Zvažuje se také propojení systému s registrem pojišťoven, aby lidé nemuseli vypisovat všechny údaje a ty se automaticky propsaly na základě čísla pojištěnce. „Uvidíme, zda se nám to v nějakém čase ještě povede,“ dodal Dzurilla, že na vývoj serveru nebylo dostatek času, a kdyby se to spouštělo až od února, všechno by již bylo vychytané při spuštění. Jinak je ale Dzurilla se systémem spokojený, protože už během víkendu podle něj všechno fungovalo, jak má. „Lidé se mohou registrovat, žádné problémy už tam teď nejsou,“ dodal.

Ani plánovaná vylepšení podle Zlatušky nemusejí stačit, protože to nejsou věci, které plynou z předešlé přípravy, ale je to jen záplatování chyb, které se ukázaly po spuštění. „Třeba systém přidělování rezervačních míst zcela evidentně nefunguje a bude to vypadat takovým způsobem, že v okamžiku zaplnění rezervačních míst už nebude možné přidat někoho, kdo se nestihl registrovat, a přitom by do toho zapadal,“ vysvětloval Zlatuška.

Největší chybou podle něj je příliš rychlý vývoj serveru, který měl začít o měsíc dříve. „Tady se od podzimu vědělo, že budou na začátku roku vakcíny a všechno se to spustí. Ten systém mohl být připraven s předstihem a dostatečně otestován, a to nenastalo. Z toho, co říká pan Dzurilla, mi přijde, že jen kryje záda premiéru Babišovi, který se sám určil hlavní osobou zodpovědnou za očkování,“ dodal Zlatuška.

Ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman tvrdí, že má bouřlivé ohlasy od samotných seniorů a zejména pátek pro ně znamenal obrovský zmatek a stres. „Ten systém není vůbec připravený na seniory,“ řekl výstižně Lorman. „Není to přizpůsobené lidem, kteří neumějí s chytrým mobilem nebo počítačem, nechodí jim ten PIN, volají znovu a znovu, my jim musíme v systému dohledávat, aby se mohli registrovat,“ kritizuje systém Lorman.

Upozorňuje také na to, že systém nijak nereflektuje imobilní seniory, kterým přiděluje očkovací místo, na které se nemohou dostavit. „Takže vzniká další seznam lidí, budou žádat o mobilní tým, kterým budeme hledat dopravu, aby se na očkovací místa dostali,“ dodal Lorman.

