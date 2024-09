Nešťastní podporovatelé Ukrajiny se vrhli už i na prezidenta Pavla

Český prezident Petr Pavel ve svém rozhovoru pro The New York Times zdůraznil, že Ukrajina musí být realistická ohledně svých vyhlídek na znovuzískání území okupovaného Ruskem. „Nejpravděpodobnějším výsledkem války bude to, že část ukrajinského území bude dočasně pod ruskou okupací,“ uvedl Pavel s tím, že tato „dočasnost“ může trvat roky.

Podle Pavla nelze očekávat, že Ukrajina nebo Rusko dosáhnou svých maximalistických cílů. Válka pravděpodobně skončí kompromisem. „Mluvit o porážce Ukrajiny nebo porážce Ruska, to se prostě nestane, takže konec bude někde mezi tím,“ dodal Pavel.

Podpora Ukrajiny v české společnosti je smíšená a v poslední době zaznamenala určitý pokles, zejména v důsledku dlouhodobé únavy z konfliktu a ekonomických tlaků. Navzdory veřejné skepsi česká vláda vedená premiérem Petrem Fialou zůstává jedním z nejsilnějších zastánců podpory Ukrajiny v Evropě.

Politici, jako je maďarský premiér Viktor Orbán, který otevřeně podporuje dialog s Ruskem, naléhají na rychlé uzavření míru, což rezonuje s částí české veřejnosti. Tyto naléhavé výzvy „populistických vůdců“ odmítl prezident Pavel coby „nesmysl“. Dodal, že „jako člověk, který má určité zkušenosti s obranou a bezpečností a zná Rusko, vím, že mír nenastane, když Ukrajina prohlásí, že přestane bojovat.“ Rusko podle něj „své vojenské aktivity nezastaví“.

Řekl však, že Ukrajinci musí být „realističtí, pokud jde o podporu, které mohou dosáhnout“ od vlád, které jsou pod tlakem, aby omezily pomoc proti Rusku.

Rozhovor českého prezidenta Petra Pavla pro americký deník se ovšem nesetkal pouze s pozitivními ohlasy. Novinář a dlouhodobý podporovatel Ukrajiny Martin Svárovský prezidenta Pavla i kvůli rozhovoru pro NYT označil za „přizdisráčského politika“.

„Ukrajinci musí tak dlouho poslouchat od západních přizdisráčských politiků (včetně českého prezidenta – to byl zase myšlenkový výron, jeho vyjádření pro NYT) co mají a nemají dělat, až si technická řešení najdou sami,“ napsal novinář Svárovský na X a dodal, že vlastní technická řešení jako například protilodní rakety či drony jsou nejlepší zárukou ukrajinské suverenity a bezpečnosti. „Sláva Ukrajině,“ ukončil svůj příspěvek.

Spolek We Help Ukraine, který je složen z dobrovolníků zajišťujících dovoz humanitární pomoci lidem na Ukrajině, také vyjádřil svou frustraci nad přístupem českého prezidenta k současné situaci na Ukrajině. „Popravdě, to jejich mlácení prázdné slámy už nečtu, nemá smysl si kazit den. Kéž by to byla pouhá strategická zástěrka, ale obávám se, že není. Doslova se ukazuje změkčilá slabost a nerozhodnost rázně se postavit proti teroru,“ uvádí spolek dobrovolníků.

„Poprvé nesouhlasím a mrzí mě, že i pan prezident nechal ,koule' doma. O tomhle si musí Ukrajina rozhodnout sama, jinak to bude v jejich očích zrada,“ nesouhlasila s výroky prezidenta Pavla uživatelka sítě X Pavlína Vlčková, dle všeho podporovatelka Ukrajiny a Izraele.

Zazněl i názor, že by se český prezident raději pro zahraniční tisk o situaci jiných zemí neměl vůbec vyjadřovat.

„Podobný názor zastávají dezoláti, dezinformátoři, chcimíři, ruští agenti a vši a přátelé Ruska... alespoň taková je to optika dle Fialovy vlády. Kam tedy patří pan prezident?“ zamyslel se jiný uživatel sociální sítě X.

Podobně smýšlel i uživatel Pavel Kolín. „To se určitě spletli. To říká Miloše Zeman. A dostává za to pěknou čočku,“ uvedl na X.

Ani uživateli Mildovi Pokornému se nechtělo věřit, že tato slova v rozhovoru pro americký deník řekl skutečně prezident Petr Pavel. „Jsou někde k dispozici ta skutečná slova, která pronesl? Známe NYT…“ požadoval uživatel originální přepis Pavlova výroku.

„Dnes mě sere i prezident,“ zhodnotil své rozpoložení kvůli prezidentově rozhovoru další uživatel.

