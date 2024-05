Netflix nebo HBO. Nebaví, zruším předplatné. Proč to nejde u ČT, ptají se lidé

reklama

Ze změn, které současná vláda chystá, se občanů zřejmě značně dotkne velká mediální novela, kterou připravil ministr Baxa z ODS. „Jde o důležitý krok k posilování stability a nezávislosti veřejnoprávních médií, a tím i demokracie samotné,“ říká s tím, že silná veřejnoprávní média jsou pilířem demokratické společnosti a ČT a ČRo musejí mít zajištěnou stabilitu. Dle Baxova tvrzení by měla zajistit udržitelnost financování veřejnoprávních médií.

„Plátci poplatku budou domácnosti s televizí, rádiem a chytrým zařízením (smartphonem, tabletem atd.) – POPLATEK ale ZŮSTÁVÁ POUZE JEDEN za JEDNU DOMÁCNOST bez OHLEDU NA POČTY PŘIJÍMAČŮ!“ zdůrazňoval ministr. Televizní poplatek se navíc zvýší o 15 Kč na 150 Kč. Rozhlasový pak o 10 Kč na 55 Kč. A koncesionáři se mohou „těšit“ i na to, že u těchto čísel nezůstane. „Protiinflační opatření – při dosažení 6 % kumulované inflace za uplynulé kalendářní roky od posledního zvýšení bude každý z poplatků zvýšen o 6 %,“ oznámil Baxa. Podle toho, jak půjde nahoru inflace, tedy domácnosti budou platit 159 Kč a 58 Kč za ČT a ČRo.

Firmy prý budou platit podle počtu zaměstnanců, přičemž ty s méně než 24 zaměstnanci budou osvobozeny. Na ČT by se díky tomu ale mělo objevovat méně sponzorských spotů a obchodní sdělení by neměla být ani na stránkách a v aplikacích veřejnoprávních médií.

2/10 — Martin Baxa (@MartinBaxa2) May 15, 2024

Změna vzbudila nevoli. Ozval se například komik a moderátor Luděk Staněk: „Platba za mobily s internetem není koncesionářský poplatek, ale daň. Ať na to koukáte z kterékoli stránky.

To, že něco takového proběhlo bez rozsáhlé debaty o tom, co vlastně televize veřejné služby je a proč ji a jak a kolik jí máme platit, je podle mě chyba, která se projeví. Možná dlouhodobě, ale projeví. Protože pokud těžko chápu, proč bych měl za mobil s datama platit já (a to jsem spíš pro ČT a dělám v médiích), těžko si představím, že to budou chápat lidi, kteří to tak nemají.“

V mé bublině asi unpopular opinion, ale "platba za mobily s internetem" není koncesionářský poplatek, ale daň. Ať na to koukáte z kterékoli stránky.



To, že něco takového proběhlo bez rozsáhlé debaty o tom, co vlastně televize veřejné služby je a proč ji a jak a kolik jí máme… pic.twitter.com/WiKuz8piSD — Ludek Stanek (@LudekStanek) May 16, 2024

Dále se ozvalo, že vybírat „daň z elektroniky“ je zvrácené. „Přitom by stačilo dát to v aplikaci paywall, ale to by to pak nebyla daň. Před volbami je to privatizace, šetření a snižování daní a po volbách je to kupování benzínek, rozhazování a nové daně,“ komentoval politiku SPOLU a ODS Roman Ciml. František Vávra mínil, že lidem poplatky vadí právě proto, že se platí samostatně. Ovšem radši než tak platit ČT by chtěl, aby se tak platily všechny daně, což by mělo vést k jejich snížení.

Místo zahrnutí internetového obsahu a služeb za paywall a tlaku na šetření, udělá "pravicový" ministr daň z elektroniky.

Takhle fakt ne, tohle je z principu zvrácený. https://t.co/BqE5XzoWEq pic.twitter.com/6LSpxXZAOn — Jakub Kotik ???????? (@KotikJakub) May 15, 2024

Další nová daň tentokrát z mobilního telefonu z dílny @ODScz a @MartinBaxa2! Přitom by stačilo dát to v aplikaci paywall, ale to by to pak nebyla daň. ?? Před volbami je to privatizace, šetření a snižování daní a po volbách je to kupování benzínek, rozhazování a nové daně... ?? https://t.co/Y2c7eTtkFZ pic.twitter.com/eCkpMaItty — Roman Ciml (@Cima7_) May 15, 2024

Víte, proč lidem koncesionářské poplatky zrovna tak moc vadí?

Protože je vidí a musí je aktivně zaplatit.

Kdyby byly šikovně schované jako jiné daně, tak by lidem nevadily.

Teď si představte, kdybychom museli všechny daně platit takto aktivně. :)https://t.co/ioNKo5yH0n — František Vávra (@frantisekvvr) May 17, 2024

„Mám pocit, že se do ČR jen tak nevrátím. Daň z mobilu se mi fakt nelíbí. Ne, že by to byla vysoká částka, ale principiálně to je špatně. Poplatek za TV byl alespoň ospravedlnitelný, jako platba za možnost připojení. Ale tohle rýžování už je fakt vrchol zoufalství a ubožáctví,“ svěřil se student, který nyní dle profilu studuje v Německu.

„Popravdě? Nejvíc mě na tomhle se*e, že se to neplatí rovnou z daní, ale musí se to platit zvlášť. Kdyby mi to odečetli rovnou z výplaty, těch 150 korun, tak bych to nějak překousl, ale tohle je otravné,“ prohlásil další mladík.

Mám pocit, že se do ČR jen tak nevrátím. Daň z mobilu se mi fakt nelíbí.

Ne, že by to byla vysoká částka, ale principiálně to je špatně.



Poplatek za TV byl alespoň ospravedlnitelný, jako platba za možnost připojení. Ale tohle rýžování už je fakt vrchol zoufalství a ubožáctví. https://t.co/lCbc9ToSJv — Matouš Pikous ??c?? (v každé soustavě) (@MatousPikous) May 15, 2024

Popravdě? Nejvic me na tomhle sere, ze se to neplati rovnou z daní, ale musi se to platit zvlášť... kdyby mi to odečetli rovnou z vyplaty tech 150 korun, tak bych to nejak prekousl, ale tohle je annoying https://t.co/FmwTXzgNYb — Wenoush (@Wenoush_) May 17, 2024

Objevily se i komentáře o sociálním postavení. „205 korun měsíčně navíc budu mít jen když mě necháte jezdit mhdčkem na černo a dva dny budu bez jídla,“ prohlásila jedna uživatelka.

„Průměrnému zaměstnanci sebereme skrze odvody a daně (přímé i nepřímé) 65 % jeho výdělku a pak ho donutíme pod hrozbou exekuce platit instituce a prodejné komedianty, aby ho přesvědčovali, že je to správné, zodpovědné a oponenti buď pracují pro Putina, nebo ohrožují demokracii,“ glosoval situaci další.

205 korun mesicne navic budu mit jen kdyz me nechate jezdit mhdckem na cerno a dva dny budu bez jidla https://t.co/gKNGO6yPz7 — pivanko (@malypivo2) May 18, 2024

Průměrnému zaměstnanci sebereme skrze odvody a daně (přímé i nepřímé) 65 % jeho výdělku a pak ho donutíme pod hrozbou exekuce platit instituce a prodejné komedianty, aby ho přesvědčovali, že je to správné, zodpovědné a oponenti buď pracují pro Putina, nebo ohrožují demokracii. https://t.co/Pzj03gUIeF — Black pilled (@CzDezinfo) May 15, 2024

Poměrně časté bylo srovnání s internetovou službou Netflix. „Netflix si zaplatíš, když víš, že se máš na co dívat a baví tě jejich seriály. Když tě to omrzí, tak zrušíš předplatné. HBO úplně stejný princip. Jak se dá zrušit předplatné ČT, když se na ni nedívám a nebaví mě tento kanál?“ ptal se Tomáš Mucala.

„Ty vole, představte si, že by Netflix přišel s tím, že mu všichni musíte platit čistě proto, že máte telefon. Bez ohledu na to, zda využíváte jeho služby, či nikoliv. Lidé by se začali bouřit a Netflix by za to skončil (naprosto oprávněně) před soudem…“ srovnával Tadeáš.

„Mám doma TV, není připojená k anténě (používám ji na Netflix a PS5), ale mohla by. A platím. I to mi přišlo jako dost silný kafe, ale OK. S mobily je to ovšem jiná úroveň. Obzvláště za situace, kdy největší nákladovou položkou ČT je... Sport,“ zmínil službu Lukáš ve spojitosti s tím, kolik peněz utrácí ČT za práva na přenosy sportovních utkání. Přitom za rok 2024 je to dle rozpočtu skoro 700 000 Kč.

Netflix si zaplatíš, když víš, že se máš na co dívat a baví tě jejich seriály. Když tě to omrzí, tak zrušíš předplatné.



HBO úplně stejný princip.



Jak se dá zrušit předplatné ČT, když se na ni nedívám a nebaví mě tento kanál? — Tomáš Mucala???? (@Tomas_Mucala) May 15, 2024

Tvl, představte si, že by Netflix přišel s tím, že mu všichni musíte platit čistě proto, že máte telefon. Bez ohledu na to, zda využíváte jeho služby, či nikoliv.



Lidé by se začali bouřit a Netflix by za to skončil (naprosto oprávněně) před soudem… https://t.co/oCrl4ZP6Pq — Tadeáš (@TadeasuvSpace) May 15, 2024

Mám doma TV, není připojená k anténě (používám ji na Netflix a PS5), ale mohla by. A platím. I to mi přišlo jako dost silný kafe, ale OK. S mobily je to ovšem jiný lvl. Obzvláště za situace, kdy největší nákladovou položkou ČT je... Sport. pic.twitter.com/DuhAwDPQbD — Lukas (@Sudetak_v_exilu) May 16, 2024

Pokud srovnáme ceníky ČT, HBO a Netflixu, vychází ČT s chystanými 150 Kč jako nejméně nákladná. U Netflixu je nejlevnější měsíční předplatné za 199 Kč, nejdražší pak za 319 Kč. Rozdíly jsou v kvalitě obrazu a na kolika zařízeních je možné službu používat. Oproti ČT má také Netflix možnost odhlášení a neplacení, u které uvádí, že „účet lze kdykoli jednoduše zrušit dvěma kliknutími. Žádné poplatky za zrušení účtu.“

Podobná cenová hladina pak panuje u HBO, kde Standard stojí 219 Kč a Premium 299 Kč. I u HBO je rozdíl, na kolika zařízeních zároveň může běžet a v kvalitě obrazu. Kromě toho ale HBO slibuje také přenos letošní olympiády v Paříži a slevu, pokud člověk místo měsíčního předplatného zvolí roční.

