Neuznávám Kosovo. Srbský trenér fotbalistů Černé Hory byl propuštěn, když odmítl nastoupit

Trenér Tumbakovič podle všeho podlehl výhrůžkám radikálních skupin srbských fanoušků, kteří ho vyzývali, aby utkání s Kosovem bojkotoval. Podobný nátlak prý vyvíjela i srbská média. Ze stejného důvodu k zápasu nenastoupili i dva hráči srbského původu Filip Stojkovič a Mirko Ivanič, informoval černohorský list Vjesti.

Koučův přístup Fotbalový svaz Černé Hory označil za nepříjemné překvapení a zároveň porušení profesionálních povinností, píše ČTK. Zda jde o trvalé nebo jen dočasné řešení, svaz neuvedl. Vyjádřil také politování nad tím, že fotbal prohrál se záležitostmi, které s ním nemají nic společného.

Kosovo vyhlásilo v roce 2008 nezávislost a od roku 2016 jeho reprezentační tým hraje v soutěžích FIFA a UEFA. Srbsko ho spolu s několika dalšími zeměmi neuznává, s odvoláním u Mezinárodního sportovního soudu v Lausanne však neuspělo.

Kosovská kauza vyvolala vzruch například o na loňském mistrovství světa v Rusku. Tam se předvedli dva fotbalisté mající kosovské kořeny, ale reprezentující Švýcarsko. V duelu se Srbskem provokovali oslavou gólu, napodobující dvouhlavého orla, součást státního znaku Albánie.

Psali jsme: VIDEO Skandál na fotbalovém mistrovství. Podívejte se, co předváděli „Švýcaři z Kosova“ při zápase se Srbskem

Ještě předtím se odehrál skandál, když v kvalifikaci na mistrovství Evropy 2016 byly vylosovány do stejné skupiny Srbsko a Albánie a důsledkem byl zcela mimořádný skandál. Na podzim 2014 se vzájemný zápas v Bělehradě nedohrál poté, co v jeho průběhu začal létat nad hřištěm dron s vlajkou Velké Albánie, do které Albánci řadí značnou část území sousedních zemí a kterou tamní nacionalisté deklarují jako svůj konečný cíl. Když se srbští fotbalisté pokusili vlajku z dronu sundat, strhla se mezi hráči strkanice, do které zasáhlo i několik diváků, kterým se podařilo vniknout na hřiště. Rozhodčí odvolal hráče do kabin a Albánci poté odmítli nastoupit k pokračování zápasu se zdůvodněním, že mají obavy o svou bezpečnost.

Mezinárodní sportovní arbitráž v Lausanne po několika odvoláních přiřkla veškerou vinu srbské straně, zápas byl kontumován 3:0 pro Albánii a Srbsku byly ještě navíc odečteny další tři body a dostalo pokutu 100 tisíc eur.

Odvolání trenéra Tumbakoviče je ovšem zajímavé i z pohledu českých fotbalových fanoušků. Již příští týden má totiž tým Černé Hory hrát v Olomouci právě s českou reprezentací.

Psali jsme: VIDEO “Svazují nás jako zvířata”. Další albánské útoky v Kosovu. Demolují domy, střílejí nad hlavy. Srbská armáda připravena k boji Ostrá dohra světového truchlení nad Notre-Dame: Kde jste byli, když albánští teroristé v Kosovu vypálili desítky chrámů a klášterů? Češky se v Německu papírově provdávají za imigranty. Za 250 tisíc mu zajístí, že ho nemohou deportovat NATO zabránilo masakru v Kosovu, cílem bombardování Jugoslávie byla ochrana životů, uvedl jeho šéf

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab