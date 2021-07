Neziskovka očkuje: Vy se bojíte? Dezinformace. Nikdo tu neumře, jen pár lidí omdlelo

reklama

Očkovací centrum Podaných rukou vzniklo v centru města Brna ve spolupráci s Diecézní charitou Brno. Očkuje také bezdomovce a zjišťuje hladinu protilátek u seniorů naočkovaných mezi prvními. „Chodí k nám několik stovek lidí denně s tím, že mnohem víc očkujeme mobilními trucky, kterými vyjíždíme do obcí. V jednom trucku naočkujeme tisíc lidí denně," uvedl Vobořil s tím, že v budoucnu chce nezisková organizace spustit i registrační systém pro lidi, kteří si chtějí vybrat datum očkování.

Právě zmíněné trucky mají podle něj velkou budoucnost ve smyslu pročkování české populace. „Je to rozhodně flexibilnější. Jeden či dva dny jsme v jedné vesnici či městečku, pak se přesouváme. Jsme tam, kde starostové mají pocit, že je to užitečné,“ doplnil šéf společnosti Podané ruce, že mobilní očkovací tým je žádaný.

Zdůraznil, že mobilní trucky mají vysokou důvěru u lidí. „Lidé nám prostě věří. Kdybychom to dělali tak, jak to dělají v Rakousku nebo v Německu, kde to má Červený kříž, Samaritáni, johanité, tedy všechny nevládní organizace, které jsou tam se státem propojené, tak by byla proočkovanost vyšší,“ je přesvědčen.

Mrzí jej, že podpora ze strany vlády dlouho nepřicházela. „Jsem trochu nazlobený na celou situaci. My jsme byli nachystaní hned od začátku, když to běželo ve velkém. My bychom s našimi trucky a mobilními týmy udělali hodně muziky. Skupiny 80 plus mohly být v Jihomoravském kraji už proočkovány přes 90 procent,“ postěžoval si, že podporu státních úředníků cítí až poslední týdny.

Očkování chtějí dostat i k tisícům seniorů, kteří na vakcínu proti nemoci covid-19 stále čekají, protože jejich praktický lékař, který tak měl učinit, nedostal vakcínu. „V Pardubickém a Jihomoravském kraji se k nim v tuto chvíli zkusíme dostat. Objeli jsme už stovky lidí, kteří jsou imobilní, vše jsme i zadotovali. Budeme hledat všechny způsoby,“ pokračoval Vobořil.

Podle jihomoravského hejtmana však začíná být víc vakcín, než je zájemců. Zásadním způsobem by se podle Vobořila měla změnit očkovací strategie státu. „Nedokážu si už představit to udělat jinak než opravdu jet za lidmi od vesnice do vesnice. Je třeba to nabídnout lidem, nabídnout jim i to vysvětlení. Mnoho lidí si není spíše jisto, než že by vyloženě očkování nechtěli, jedou prostě různé fámy,“ konstatoval Vobořil.

Sám osobně dezinformacím o koronaviru nerozumí: „Lidi mají většinou strach, že zemřou... že zemřou přímo na místě po podání vakcíny. Ptají se nás i zdravotníci,“ zasmál se. „Občas nám jen někdo omdlí, to se stane, ale ne že by lidi padali do bezvědomí, to se může stát jen asi u 0,01 promile,“ doplnil.

Vládu proto zkritizoval za to, že její edukační kampaň je „slabá“: „To, co vláda nedělá, je ta kampaň. Já si myslím, že Tečka není dobrá kampaň. Hlavně říká něco, co není pravda... na mě to působí, že jde spíš o to ‚my jsme to zvládli‘, tedy že to končí. Je to opět podceněné,“ dodal znepokojeně. Pokud by vláda šla cestou, aby se snažila vakcínu dostat k lidem, jako to dělá organizace Podané ruce, byla by větší šance, že Česko případnou podzimní epidemickou vlnu zvládne.

