Neziskovky prolezlé nýmandy. Nahradili osobnosti. Někdejší poslanec a sokol ve varu

„Stát nám byl ukraden a slouží cizím zájmům. Politické strany, bezpečnostní struktury a nepřeberné množství nájemných politických ziskovek dál demoluje národní identitu. Staré instituce a instituty hoří v plamenech zločinné ideologie globalistů, kteří potřebují zlikvidovat rodinu coby základ státu, jenž by skrze ni bránil člověčenství jednoho každého z nás. Chce z nás vytvořit stádo nesvéprávných heftlingů, tedy nacistické pojmosloví, otroků. Akademická obec, starodávné spolky, umělci, či církve zapomněli na svou čest a důstojnost. A slouží nové moci. Moci podprůměrných lokajů nadnárodního organizovaného zločinu. Jak se s tím vším vypořádat? Kudy vede cesta z labyrintu světa do ráje srdce, abych tak trochu parafrázoval Komenského? Kterak však především účinně a hlasitě bránit náš mizející svět?" započal na úvod pořadu Stanislav Novotný.

Jak Šplíchal hodnotí podle Novotného tradiční rozklad hodnot, institucí, institutů, na kterých stála celá staletí naše civilizace? „Já jsem z toho vývoje naprosto smutný. A tím, že mám ten základ z historie, tak jsem vždycky měl takové konzervativní přístupy ke společnosti. Už i v tom Sokole a sociální demokracii jsem viděl opory společnosti. Ale to nahrazení těchto společenských skupin a stran, to je prostě rozbití celého politického systému. Systém je nahrazen neziskovými organizacemi, které dělají politiku. Ale ty neziskové organizace nejsou vlastně v zájmu národa. A celé to financování asi je podporováno nějakým záměrem. A zvláště u těch mladých lidí je to problém. Já se vracím k takovým věcem, jako jaké měli hodnoty naši předkové, ne ti vzdálení, prostě staletí. Ale ta hodnota té víry ve společnost, i náboženská víra, všechno to mělo svůj smysl, svůj důvod. A tak se často ptám, jak mohli ti kluci, kteří šli ve druhé světové válce do války třeba tisíc kilometrů přes několik zemí, v čem to bylo? Ono to není tak složité. Odpověď je v tom, že to byla výchova v rodině, která se dneska rozbíjí, výchova ve škole, to vzdělání je úplně rozsypané a za třetí, to byla autorita představitelů toho státu. A tohle všechno vedlo ty lidi k tomu, že byli ochotni obětovat životy a jít za republiku bojovat. Ať to bylo kamkoliv. A mě uráží, když se zapomíná na oběti těchto Čechoslováků. Těch skutečných Čechoslováků," poznamenal Šplíchal.

Podle Novotného jsou neziskové organizace prolezlé nýmandy a různými kolaboranty. „A lidmi, kteří často podle mého soudu ani nevědí, co činí. A ti vlastně nahradili daleko hodnotnější osobnosti, nahradili tu strukturu, kdy probublávali ti nejlepší nahoru. Vlastně dnes žádní nejlepší nahoru neprobublávají," podotkl Novotný.

„Tam snad ani není zájem, aby se do toho vedení a do pozic, které ovlivňují chod státu, dostali takoví lidé. Vždyť je to vidět na dnešní vládě. Jednoho po druhém, když vezmete, tak to je problematické vzdělání. A jestliže je vzdělán jako elektrikář, tak pak řídí finance, nebo každý má jiné zaměření, ale to jsou školy, já nevím, vůbec, co to je za školy. Tam se udělují tituly magistrů, bakalářů a nakonec to vzdělání, já jsem říkal: O vzdělání nemáte načteno. Vy máte titul, ale nemáte načteno," dodal Šplíchal.

