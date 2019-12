Nezvěte do studií „Babišovy“ novináře! Petr Žantovský je pobouřen výzvou pro veřejnoprávní média. A je toho mnohem víc

TÝDEN V MÉDIÍCH Po zájmu médií bažící řeporyjský starosta za ODS Pavel Novotný na sociálních sítích s chutí zveřejňuje výhrůžné dopisy, které mu prý chodí. Zatím se ale nepochlubil tím, jak sám reaguje na korektní kritiku. Odpověď bývalému diplomatovi, která překypuje nejhrubší sprostotou, totiž překonává veškeré jeho veřejné výstupy. Do přehledu mediálních zajímavostí uplynulého týdne zařadil Petr Žantovský i téma diktatury myšlenek a diktaturu názorů, s níž přichází spolek Milion chvilek se stranami, co na jeho akcích exhibují. Došlo ale i na Hlídacího psa ze zahrádkářské kolonie Ondřeje Neumanna, který požaduje, aby veřejnoprávní sdělovací prostředky nezvaly do svého vysílání zástupce Babišových médií.

Mediálně hodně frekventované postavě náleží úvod pravidelného přehledu zajímavostí tohoto týdne. „Nemám rád sprostá slova a zejména ne, když jsou používaná samoúčelně. Nemám rád, když se sprostotou, vulgaritou a hrubostí nahrazuje nedostatek inteligence, argumentů a komunikační kvalifikace. Dostal jsem se ke korespondenci bývalého diplomata se starostou Řeporyjí Novotným. Nejsem fanouškem onoho exdiplomata, který tráví penzi komentováním toho, co se děje kolem nás, ale vždy v mezích korektního vyjadřování. Na jeho původním dopise, kterým korespondenci začal, se mi líbí, jak charakterizuje pana Novotného, jemuž vyčítá, že se chová jako hulvát a vytváří kolem sebe atmosféru nenávisti a vulgarity. Použil k tomu citát z Oscara Wilda: ‚To je osoba, která má samá kuří oka, a proto všem ostatním dupe po prstech‘. To mi přijde velice příhodné a krom toho i jako docela vtipná charakteristika toho ‚slavného‘ starosty,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Dostal se mu do ruky mail, kterým na to „slavný“ starosta z Řeporyjí odpověděl. „Opravdu stojí za zmínku, protože starosta zcela určitě není psychiatrický pacient. To je syn svého otce, je to člověk, který jenom dělá jiný typ šoubyznysu. Snaží se na sebe upozornit, má to všechno marketinkově vystavěné a přesně naplánované jednotlivé akce. Začíná to obnaženým zadkem, pokračuje to velmi trapným výstupem v ruské televizi a výkřiky o pomníku vlasovcům a tak dále. To jsou všechno kroky na jednoznačné mocenské trajektorii. A to, že ho do nebe vychvalují lidé, kterých jsme si v mnoha situacích vážili, jako novinář Miloš Čermák, nebo lidé, kteří jsou na tom politicky zainteresovaní, jako předseda ODS Fiala, může normálního člověka maximálně zarazit, protože jak Čermák, tak Fiala jsou lidé vzdělaní, relativně kultivovaní a zcela určitě nejsou na té komunikační vlně, na jaké se vyjadřuje pan Novotný,“ podotýká mediální analytik.

Jsou to sprostoty veřejného činitele, tak mají být veřejně známy

Opakuje, že starosta Novotný není vůbec duševně nemocný, jakkoli by se to lidem mohlo zdát. „Je to jen exhibicionista, který potřebuje na sebe upozorňovat a dostat se do vyššího politického prostředí, než v jakém teď momentálně v pražských Řeporyjích je. Je zajímavé, že jsem se nikde nedočetl kromě těchto jeho hoven, kurev a podobně hezkých výrazů, jak se postavil k tomu, že mu přes noc někdo vypálil z velké části ten krásný středověký skanzen, který stál v Řeporyjích a mnoho let sloužil k poučení mladých i starších. To zřejmě nepatří do pracovní náplně řeporyjského starosty. Do té patří pouze sprostoty a humusy. Poslední věta to dokazuje. Skoro se stydím ji přečíst, ale přečtu ji, je to věta veřejného činitele, tak by měla být veřejně známá. Tomu diplomatovi píše: ‚Podívej, jakým obsahem stříkáním ti spermatu do obličeje a děláním z tebe pitomce‘. To je něco, co vůbec nepotřebuje komentář. Mám pocit, že se v naší společnosti děje něco opravdu hodně nemocného,“ míní mediální odborník..

Zpívá falešně, samá vulgarita, ale na DVTV si ji hýčkali

K tomuto tvrzení si přibral ještě příklad z jiné oblasti, která by se ráda nazývala kulturní. „Existuje brněnská extravagantní kytaristka a zpěvačka vystupující pod jménem Nikola Mucha. Její hlavní vadou je, že nemá hudební sluch, takže zpívá vyloženě – a zřejmě ne úmyslně – falešně. To je konec konců její věc. A druhá její zvláštnost je, že v každé písni má v průměru čtyřicet až padesát procent slov toho nejhoršího vulgárního obsahu. Například její píseň Pan Píča. Tu hrála na nějakém dětském festivalu, je možné vidět na You Tube, jak se tam šestileté děti vrtí do tance při jejím zpěvu písně Pan Píča. ‚Vynikající‘ píseň je také Namrdaná. To je nomen omen, to není potřeba vysvětlovat. Jen si myslím, že tam je chyba, že místo ‚a‘ na začátku mělo být ‚e‘, to by pak vysvětlovalo leccos o paní Nikole Muchové. ‚Výborná‘ píseň je také Ježíš, která má v refrénu opakovaně, snad dvacetkrát, ‚mrdá mi v hlavě‘. Je to její slovník, velmi interesantní,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Netuší, zda má dotyčná nějaké posluchače, nicméně čeští novináři ji berou vážně. „Představte si, že taková DVTV s ní natočila velký rozhovor a pustila tam dokonce i její klip písně Rudá řeka. Ta je o menstruaci a o tom, že teď nemůže provozovat kopulaci, neboť má menstruaci, ona to samozřejmě říká explicitněji. Objevují se tam výrazy jako píčovina, v prdeli, kunda a podobně. A to celé se vysílalo 3. listopadu minulého roku a je to stále k vidění na DVTV. A bylo to ve 13,50, podotýkám, čili by se na to měla vztahovat i ta klauzule o dvaadvacáté hodině. Nějaká Nikola Mucha, která zapadne, zapomene se na ni, je to nýmand, je to nic, je to jenom sociální úkaz. Ale ten sociální úkaz je zajímavý, protože jestli do politiky vstupují lidé, kteří stříkají sperma do obličeje svým názorovým protivníkům, a kulturu obsluhují lidé, kteří zpívají tyto písně, tak se něco se společností děje,“ upozorňuje mediální analytik.

Společnost už nemá potřebu vážit si nějakých hodnot

Je přesvědčen, že společnost je okoralá a asi už nemá potřebu mít hodnoty, kterých by si vážila. „Je to důsledek toho, o čem tady párkrát za rok mluvíme. A to je ta postmoderna, takové to znehodnocení čehokoli. Vždyť je to vlastně jedno, jestli ‚stříkáme sperma do obličeje‘, nebo zpíváme ‚Ježíš mi mrdá v hlavě‘, vždyť je to fajn. Vždyť je to úžasné, extravagantní, bavíme se, mladý je každý komunista, mládí je zítřek světa. Máme mladou stranu – Pirátskou – v ní se podobně oslovují, jak připomněl pan Kalousek. Lidovci jsou bratři, socani přátelé, komunisté soudruzi, takže když jedna pirátka nazvala druhou slovem označujícím obvykle hrubým způsobem dámské pohlaví, tak teď víme, jak se oslovují piráti. Kam jsme to došli? Řekněte mi, jestli to je normální. V takovém případě jsme ale toho moc dobrého za těch třicet let nevykonali. A nic dobrého nás tím pádem nemůže ani čekat,“ domnívá se Petr Žantovský.

Opomenout dnes nemůže ani spolek Milion chvilek pro demokracii. „Milionové chvilky uspořádaly v úterý další taškařici v centru Prahy. Tentokrát to bylo inovované vystoupením politických zástupců, z nichž někteří byli obzvlášť up-to-date, abych tak řekl. Upozornil bych zejména na pana Čižinského, který založil nový politický subjekt, s čímž okamžitě seznámil přítomné na demonstraci. Promluvili tam i zástupci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů, STAN i zelených. Asi nejzábavnější projev přednesla místopředsedkyně v podstatě neexistující Strany zelených Magdalena Davis. Představitelka zcela neúspěšné politické strany nám vysvětlila, že náš dnešní problém, který řešíme, nastal proto, že ‚selhaly demokratické strany‘. Dále cituji: ‚Chceme znovu budovat důvěru voličů odspodu v obcích‘. No já bych na to odpověděl, že právě v obcích dostaly stávající koaliční strany nejvíce hlasů. Stačí se podívat na stránky volby.cz a hned je vidět, kdo, kde a jak byl úspěšný,“ doporučuje mediální odborník.

Milionoví chvilkaři zahájili diktaturu, je na nás, jestli je necháme

Zelená Magdalena Davis nám tedy předvedla, že si neumí ani najít na internetu správné informace. „A čím mě tedy dostala nejvíc, to byla věta: ‚Je důležité, aby naše děti mohly žít ve státě, kde jim nikdo neříká, co mají dělat a co si mají myslet‘. Nuže, tak snad aby se zelená místopředsedkyně odstěhovala i s většinou těch milionových chvilek a s těmi všemi stranami, co na těchto akcích exhibují. Protože to jsou právě ony, které nám pořád říkají, co máme a smíme dělat, co si máme a smíme myslet, co naopak dělat nesmíme a nemůžeme, co si myslet nesmíme a nemůžeme. Milionové chvilky jsou ty, které tady zahajují diktaturu. Diktaturu myšlenek, diktaturu názorů a možná v budoucnu i diktaturu politiky. To se uvidí podle toho, jestli je necháme. Je to na nás. Ocenil jsem, že se téhle taškařice odmítli zúčastnit sociální demokraté. Je to jedna z nejrozumnějších věcí, které v poslední době udělali,“ tvrdí Petr Žantovský.

Samozřejmě že mu nemohl uniknout ani komentář „slavného“ Ondřeje Neumanna, známého ředitele známé organizace sídlící v zahrádkářské kolonii, jehož manželka dostávala velmi nestandardní zakázky na Praze 5 za starostování Radka Klímy z TOP 09. „Tak Ondřej Neumann, svatý muž české žurnalistiky, nás poinformoval o svém názoru, že Česká televize a Český rozhlas by měly přestat zvát novináře z médií, která patří svěřenským fondům spravujícím původní majetek Andreje Babiše. Popisuje a zdůvodňuje to na příkladu jedné diskuse v Událostech, komentářích České televize, kde na jedné straně seděl člověk z Deníku N a na druhé novinář z MF Dnes. Podle něj tam ten člověk z MF Dnes neměl co dělat, protože se mimo jiné zabývali i auditem záležitostí Andreje Babiše. Tahle záležitost je docela k uvážení,“ přiznává mediální analytik.

Hlídacímu psovi Neumannovi vadí, že existuje někdo s jiným názorem

Rád v podobných souvislostech používá příklad z dějin české žurnalistiky, zejména z první republiky, kdy kromě státního rozhlasu byla všechna ostatní média tištěná. „Všechna – kromě Lidových novin, které měly blízko k Masarykovi a k Hradu – patřila politickým stranám nebo od nich odvozeným akciovkám. Právo lidu – sociální demokracie, Rudé právo – komunisté, Národní demokracie měla Národní politiku, národní socialisté měli Svobodné slovo, agrárníci Venkov a tak dál. To byly všechno jednoznačně zájmové deníky, takže bylo zřejmé, že pokud máte levicový názor, tak ho budete hledat jinde než v Národní politice, která byla vyhraněně pravicová. Kdybychom měli aplikovat teze pana Neumanna na tehdejší realitu, tak by nebylo koho pozvat. Ti lidé by se nemohli setkávat a nemohli by se před veřejností konfrontovat se svými názory, tudíž by si veřejnost nemohla udělat vůbec žádný obrázek,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Přitom v západní Evropě a ve Spojených státech jsou na tom dnes podobně. „Frankfurter Allgemeine Zeitung čtou lidé blízcí CDU/CSU, Süddeutsche Zeitung čtou lidé blízcí německé sociální demokracii SPD, tedy levici, The Guardian čtou levičáci, The Times pravičáci. Na Fox TV koukají republikáni, na CBS nebo CNN koukají demokraté. Je to naprosto racionální, přehledné, demokratické a správné. Nevím, co na tom panu Neumannovi vadí. Možná to, že se vůbec připustí, že tady existuje někdo s jiným názorem, než má pan Neumann a jeho chlebodárci. Dopouští se tam teze, že Petr Kolář – zástupce šéfredaktora MF Dnes, který byl tím hostem – je fakticky zaměstnancem Andreje Babiše. Neumann prý ‚odmítá hrát hru na svěřenské fondy, kterými se Andrej Babiš snažil ukolébat veřejnost stran svých střetů zájmů‘. No pokud vím, tak svěřenské fondy byly výsledkem zákona, kterému se říká ‚lex Babiš‘, a ten zákon předložil sociální demokrat, tehdy šéf Legislativní rady vlády, Jan Chvojka,“ připomíná mediální odborník.

Čas na odvahu nezvat do ČT zástupce Babišových médií

Na podobě zákona se shodla většina v Parlamentu, odsouhlasila ho, a proto se Babišovy majetky přesunuly do svěřenských fondů. „Toto chtěli zákonodárci, tak co se na tom panu Neumannovi nelíbí. Tak ať tedy tepe pana exministra Chvojku, ale myslím, že by se se zlou potázal, protože to byla podle pana Chvojky v daném okamžiku jediná možnost, jak to řešit a zároveň vyhovět názoru některých lidí ve veřejnosti. Tak se to tedy provedlo. Tak o co panu Neumannovi jde? Jedině o to, aby žádný zákon dodržován nebyl. A to je to, čeho se vlastně bojím. Závěrem pan Neumann cituje z Etického kodexu Agrofertu a Mafry a velmi ho pobuřuje ustanovení, že ‚autorská činnost zaměstnanců v jiných médiích, pokud je to soukromá aktivita nevyžádaná vedením redakce či vydavatelstvím, musí být předem schválena šéfredaktorem či jím pověřeným vedoucím pracovníkem‘. To je absolutně standardní ustanovení, které platí ve většině redakcí,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Rád by připomněl, že zhruba před rokem a půl se ve Vědeckotechnické společnosti konala debata o Rusku a Ukrajině. „Byli pozváni a zprvu přislíbili účast pánové Ondřej Soukup z Economie a Jefim Fištejn ze Svobodné Evropy. Ani jeden z nich se pak nedostavil. Nikdo to nepřiznal, ale dalo se zjistit, že pan Soukup to měl zakázané vedením své redakce. Pan Soukup má sice názory, s nimiž nemusíme souhlasit, ale obvykle do takových debat chodí. Je to statečný muž, který se nebojí hájit své názory a argumentovat je, za což si ho velmi vážím. Ale do té debaty nepřišel prostě proto, že mu to bylo znemožněno. Zřejmě někdo uznal, že to je nežádoucí pro zájmy Economie. Dobrá, tak to bereme na vědomí. Ale co se týče MF Dnes a Mafry, tam se to vzít na vědomí podle pana Neumanna asi nesmí. Poslední odstavec uvedl mezititulkem ‚Čas na odvahu‘ a vyzývá tedy veřejnoprávní média, aby byla odvážná a přestala konečně zvát zástupce Babišových médií,“ poznamenává mediální analytik.

Sponzor TOP 09 a ODS Bakala ovlivňuje politiku, ale jeho média nevadí

Napadá ho, jestli by neměla vykázat stejnou odvahu a přestat zvát zástupce Bakalových médií, tedy Aktuálně, Hospodářských novin či Respektu. „Copak není Bakala sponzorem politických stran, třeba TOP 09 či ODS? Není to člověk, který také, i když ne bezprostředně, protože není ve vládě, ovlivňuje českou politiku, sociální situaci a mnoho dalších věcí? Čili je to významná vlivová figura. Tak neměla by Česká televize tu svoji odvahu vyvažovat na obě strany? Je to hloupost. Česká televize i Český rozhlas mají za povinnost zvát zástupce všech relevantních názorů. Moc to nedělají nebo to dělají výběrově. Z Českého rozhlasu vymýtili už úplně všechny názorové protivníky. Zůstali jen držitelé jediné pravdy a lásky. A celému tomu na Čro Plus velí soudruh Šabata, bývalý komunista, svazák, který v osmdesátých letech psal o úspěších socialismu v Sovětském svazu. Ten teď poučuje ostatní o liberální demokracii a o tom, že je třeba bojovat proti komunismu. Ano, je čas na odvahu. Ale úplně jiného typu, než k jaké vyzývá pan Neumann,“ dodává Petr Žantovský.

