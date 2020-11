Nikdo si nevšiml: ODS se vypořádala s Pavlem Novotným. Tiše

Do parlamentních voleb zbývá méně než rok. Strany už tvoří koalice i kandidátky. Včetně ODS. Její výkonná rada včera rozhodla, kdo bude moci být na kandidátce. Ti, kdo budou mít negativní lustrační osvědčení a čistý trestní rejstřík. Koho to vylučuje? Vášnivého řidiče Pavla Novotného, který v poslední době proslul svými urážkami ministryně financí Schillerové. Informaci přinesl europoslanec Zahradil.

ODS už pár let řeší kontroverzní prohlášení plná vulgarit svého člena z komunálu, Pavla Novotného. Naposledy jeho výrok na adresu ministryně Schillerové, kterou nazval jednak „ubohou kurvičkou“ a také „estébákovou kurvičkou“.

Jako obvykle byl na jeho výroky dotazován předseda ODS Petr Fiala, tentokrát serverem Novinky.cz. Předseda se na oplátku ptal, proč by měl na další nehoráznost něco říkat. „Pavel Novotný nemluví za ODS. Jeho to baví, nemůže si pomoci, jiné to nebude. Je to dospělý chlap. Jeho urážky jsou za všemi hranicemi a slušnému člověku je z toho trapně. Jeho provokace mě nebaví a nezajímají, nechci je dokola komentovat,“ byl Fiala zřejmě unaven ze stále stejné otázky.

Od Novotného pak přišla krátká reakce na Fialova prohlášení. „Ano, četl jsem. Petr má stále plnou podporu MS ODS Praha-Řeporyje,“ prohlásil starosta. Dodejme, že pokud jde o kontakt na MS ODS Praha-Řeporyje, nabízí pouze e-mailovou adresu starosty, předsedy místního sdružení, jinými slovy Pavel Novotný stojí stoprocentně sám za sebou.

K Novotného prohlášení už měl připomínku cestovatel Daniel Přibáň: „Takže Fialovi nevadí trikolora Zahradil, ale vadí mu tvé sprosťárny?“ A producent Jan Jetmar: „Nemám problém poslat nějakého otrapu do prdele, ale když už si sprostě nadávají ústavní činitelé do kund, kurev nebo čuráků, tak mi to vážně vadí. Asi bych se na chvíli přibrzdil v rozletu, tedy být na tvém místě...“

Je to přitom asi rok, co Fiala přijel do Řeporyjí Novotného podpořit ve střetu s komunistickým poslancem Ondráčkem. „Zaprvé jsem se přijel podívat, jak to děláte, protože samozřejmě sleduji z médií některé neortodoxní metody, jasně, ale ony docela fungují, tak mě zajímá, jak to děláte,“ uvedl předseda strany, proč vážil cestu do Řeporyjí.

„Druhá věc, já jsem vás samozřejmě přijel i trochu podpořit, protože souboj s komunistou Ondráčkem, a aby vás žaloval, tak to si myslím, že vyžaduje podporu,“ dodal. Novotný přiznal, že ví, že Fiala si dělá starosti. „To je pravda, ale já říkám, že máte u mě takovou tu divokou kartu, protože vy jste šel do politiky takový, jaký jste byl, všichni to věděli, oni vás tady zvolili,“ vysvětloval Fiala.

Již dříve starosta uvedl, že by chtěl z komunální politiky přesedlat na parlamentní. Ale že k tomu s největší pravděpodobností nedojde, protože je „příliš liberální“ a ODS potřebuje jít více doprava. „Samozřejmě patřím do Poslanecké sněmovny, to tady ví nějak tak všichni, ale nebudu v ní, protože nemám čas na ty partajní hrátky,“ prohlásil v rozhovoru pro Forum24.

A sliby, že bude poslancem se čas od času objevovaly v jeho videích a statusech, kde se Novotný už viděl například na ministerstvu zahraničí, na ministerstvu vnitra či dokonce v prezidentské kanceláři.

Ovšem jak to vypadá, Pavel Novotný má se svými ambicemi zatím utrum. Jak informoval europoslanec Jan Zahradil, se kterým se Novotný dostal nejednou do křížku, včera se konala výkonná rada ODS. „Mimo jiných usnesení včera Výkonná rada ODS potvrdila dvě elementární podmínky pro navrhované kandidáty do parlamentních voleb 2021: negativní lustrační osvědčení a čistý trestní rejstřík. Totéž budeme požadovat i po našich koaličních partnerech,“ informoval. A ačkoliv Novotný zmíněn není, problémů se zákonem neměl málo. Původně byl odsouzen za vyhrožování poslanci KSČM Ondráčkovi, ale odvolací soud nakonec rozhodl, že se o trestný čin nejednalo.

Mimo jiných usnesení včera Výkonná rada @ODScz potvrdila dvě elementární podmínky pro navrhované kandidáty do parlamentních voleb 2021: negativní lustrační osvědčení a čistý trestní rejstřík. Totéž budeme požadovat i po našich koaličních partnerech. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) November 25, 2020

Ale jsou zde i nepolitické kauzy, Novotný řídil, když to měl úředně zakázáno, a to ne jen jednou. Což sám přiznal v tři roky starém příspěvku, kde řekl, že je prostě vášnivý řidič. „Dostal jsem nejprve osm měsíců odnětí svobody s podmínečným odkladem na rok a půl. Jsem na život v podmínce zvyklý od kauzy karavan, kdy mi ji napálil krajský soud, než jsem to vyhrál, to dám. Už jsem tehdy zažil situaci, kdy se na mě řítil opilý senior v hospodě s napřaženou pěstí a já věděl, že mám jen vyčkávat, až mi jí sekne...“

