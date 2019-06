Nikomu nevadí, co dělá Zeman! Michálek se rozčílil na celou Sněmovnu. A ministr Brabec trhal nesmysly kolem ochrany klimatu

Ministr životního prostředí Richard Brabec měl u řečnického pultu v Poslanecké sněmovně na srdci především promluvu o boji se suchem. Zdůraznil, že jako největší problém vnímá to, že ostatní strany jsou neznalé a neinformované. „Říkají nám, že neděláme nic. Já rád přijdu a budu obhajovat, co k tomuto tématu česká vláda dělá,“ uvedl ministr. Připomněl také, že Česká republika jde společně s Evropou proti trendu jednorázových plastů.

„Nejvíce bych si vážil toho – a to je pro mě velmi důležité – abychom si přes politické rozmíšky, kdy se dovedeme hádat hodiny o slovíčko, shodli v jedné věci, která je odborná a není politická,“ uvedl smířlivě ministr Brabec. „Je to důležité a v nejvyšším veřejném zájmu, abychom nezůstali na suchu!“ zdůraznil, co nás už nyní trápí.

Podle jeho slov se to vše smrsklo na debatu, zda dosáhneme v roce 2050 takzvané uhlíkové neutrality, nebo nedosáhneme, nebo kdy toho dosáhneme. „Když se dneska sta procent lidí zeptáte, ale myslím, že i lidí, kteří na to mají třeba i nějaké odbornější vzdělání, co to vlastně ta uhlíková neutralita je, tak si troufám říct, že velká většina vůbec nebude tušit. Ale přesto přes všechno řekneme – ale chceme to. A chceme to nejpozději v roce 2050,“ zmínil.

Když už prý házíme nějakými procenty a nějakými léty, co se za tím vlastně skrývá? „A tady já vidím rozdíl mezi přístupem vlády, která, když něco slíbí nebo když se k něčemu zaváže, tak jako plníme závazky z Pařížské dohody, tak jako plníme závazky z klimaticko-energetického balíčku, tak chce prostě vědět, co to taky pro ty lidi bude znamenat,“ dodal ministr.

„Musíme zemi připravit na něco, co se už reálně děje. Můžeme to vidět za našimi okny a zažívat to na vlastní kůži,“ apeloval na to, že suchu je třeba věnovat velkou pozornost. „Překleňme spory, co nás rozdělují, a spojme se v této věci. Když budeme propojení, je to minimum, abychom se vrhli na společný postup a nezůstali na suchu,“ řekl s tím, že jsou často napadáni, že se prý neděje vůbec nic – ale ve skutečnosti se pracuje na celé řadě věcí.

Dodal, že je připraven na jakýkoliv návrh z kterékoli strany, aby jej případně následně mohl zpracovat do příslušných materiálů. „Není důležitějšího tématu, než abychom nezůstali na suchu,“ zopakoval již po několikáté ve své řeči ministr životního prostředí.

Prozradil, že má v plánu uspořádat velkou klimatickou konferenci. „Nechce se bavit o tom, kdo s tím přišel a kdo to vymyslel, ale aby se lidé a poslanci zabývali tím, co to pro českou společnost bude znamenat a kolik to bude stát,“ uzavřel Brabec.

Pirát Michálek: spravedlnost, korupce, whistleblowing...

Pak k řečnickému pultíku přistoupil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, s tím, že nutno konfrontovat ministry s jejich výsledky. Věnoval se oblastí justice. Připomněl, že podle průzkumu veřejného mínění CVVM celkem 90 procent lidí považuje za důležité téma korupci a boj proti hospodářské kriminalitě.

Michálkovi se nelíbí, jakým způsobem postupuje vláda v resortu spravedlnosti při řešení těchto témat. Zkritizoval, že vláda nepředložila zákony týkající se lobbingu a whistleblowingu. „Pan Babiš říkal, jak je důležité, abychom tyto zákony měli, doteď tu nejsou,“ poznamenal Michálek.

Připomněl, že jako opozice se snaží dělat maximum v těch protikorupčních věcech. „Jak víte, máme tady komisi k OKD, která bude finišovat tyto prázdniny, takže zveřejní výsledky. Taky jsme podali – jak nás pan premiér vyzval – trestní oznámení v kauze ČEZu, kde nás investice do elektrárny ve Varně stála 8,5 miliardy korun,“ dal za příklad. A zmínil i to, že předložili vlastní návrh zákona o státním zastupitelství, „abychom konečně odpolitizovali státní zástupce“. „Bohužel vláda to má pouze v meziresortním připomínkovém řízení a ten slíbený termín, že ten zákon půjde na vládu v červnu, se téměř jistě nestihne,“ doplnil.

Nespokojen je také s častýn střídáním ministrů spravedlnosti. „Resort je v absolutním chaosu. Ministři se střídají jak na orloji,“ pravil. „Základním problémem je chaos, výsledky v resortu spravedlnosti opravdu nejsou,“ doplnil Michálek.

„Všichni přísaháme na Ústavu, ale nikomu nevadí, že prezident odmítl jmenovat navrhovaného ministra,“ zlobil se dál pirát. „Tato vláda naši důvěru nemá,“ řekl a pustil se také do ministryně spravedlnosti Marie Benešové kvůli její činnosti či nečinnosti pro příchodu do resortu spravedlnosti.

„Teď to skončilo tak, že tam pan premiér dal poradkyni prezidenta paní Benešovou, která řekla, že tedy pro jistotu vlastně ani nic moc dělat nebude, že tedy jako připraví ty zákony pro svého nástupce. Teď, když jsme si stěžovali, že nechtěla podpořit tu naši úzkou novelu zákona o státním zastupitelství, tak přišla s vlastní, širší novelou, která tedy ale nebude před prázdninami, ta bude odložena. Dokonce původně měla platit až pro příští volební období. Tak, samozřejmě, to je naprosto absurdní,“ rozčiloval se Michálek.

Ministerstvo také prý nekoná v oblasti rozvodů. Ve snaze humanizovat to řízení tak, aby všechny rozvody tady, v České republice, nekončily před soudem a aby nebylo normální se soudit o děti. „Máme tady stokrát omílané problémy v oblasti střetu zájmů, kde Ministerstvo spravedlnosti je tím gesčním orgánem,“ řekl závěrem Michálek.

autor: nab