Nízké ceny energií jsou už minulostí. A možná je to dobře, říkal Síkela u bruselských chlebíčků

reklama

„Ceny kolem dvaceti eur za megawatthodinu jsou minulostí. Ale ono je to možná dobře. Možná si uvědomíme, že dostupné energie nejsou samozřejmostí,“ poznamenal v podcastu Bruselské chlebíčky Českého rozhlasu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Země Evropské unie se minulý týden shodly na novém souboru opatření proti energetické krizi. Jeho konečné schválení však podmínily dohodou na omezení cen plynu. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela po jednání s kolegy z unijních zemí oznámil, že české předsednictví bude pracovat na dosažení dohody. A dodal také to, že na 13. prosince svolal mimořádné zasedání ministrů, kde by mohly země své postoje sjednotit.

„Ještě neotevíráme šampaňské, ale dáváme lahev do lednice,“ řekl Síkela po zasedání. Dal najevo spokojenost se shodou na zmíněných bodech, které mají EU pomoci lépe se vyrovnat se současnou energetickou krizí. Ministr podotkl, že diskuse o plynovém stropu byla místy velmi bouřlivá a země dávaly najevo rozdílné názory na jeho parametry.

Síkelova radost, že se podařilo domluvit termín dalšího jednání, trochu konstrastovala se sliby, že EU je blízko dohodě na společném řešení energetické krize. Také proto jeho příspěvek vyvolal mezi občany směs rozčílení a pobavení.

V podcastu pak Jozef Síkela o jednání ještě hovořil. „Kompromis nebyl možný, protože jsme věděli, že na tom korekčním mechanismu, pokud jde o tu cenovou korekci plynu, se nebudeme schopni dohodnout, protože ten návrh přišel příliš pozdě. My jsme vděční, že ten návrh vůbec přišel, protože určitou dobu se zdálo, že ta Komise s tím návrhem ani nechce přijít. A samozřejmě se děje to, co je běžné. Je v tom do určité míry politika, je v tom do určité míry i ochrana nějakých národních zájmů. Každá ta země má určité národní zájmy, které se snaží ochránit a prosadit. Děláme to i my. Na tom prostě není nic neobvyklého,“ řekl Síkela s dodatkem, že otázka plynu je velmi citlivá.

„A vlastně se snažíme zavést něco, s čím nikdo nemá zkušenosti, a nemáme vlastně ani možnost, jak to otestovat. My to otestujeme teprve tehdy, až to začne fungovat, a pokud se spleteme, tak samozřejmě je tady určitá obava, aby to naopak nevedlo k ještě větším poruchám toho trhu, než kdyby tam ta korekce vůbec nebyla. Takže ta diskuse je složitá,“ dodal Síkela.

„Devět měsíců po ruské invazi se českému předsednictví podařilo dojednat termín další schůzky. Mezitím se Francouzi a po nich Němci zařídili podle sebe, tak aby co nejvíce ochránili své domácí ekonomiky. Ostatní se tomu jako vždycky nějak přizpůsobí a nakonec se na to prdne bruselský štempl. Hoši, děkujem,“ poznamenal v reakci na tuto skutečnost jeden z diskutujících.

„Evropské hodnoty. S tím spojením se musíte mazlit,“ dodal.

Psali jsme: „Živíme Ukrajince a teď ještě Čechy.“ Další nákupy. A Poláci jdou do akce Finanční správa: Služba Nahlížení na vybrané údaje bude ke konci listopadu ukončena Ministr Balaš: Velmi si vážím trvalé spolupráce s našimi kolegy na Ukrajině Zoo Ostrava: Další ibisi skalní z Ostravy už létají v přírodě na jihu Španělska

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama