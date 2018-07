No tedy. Jaromír Soukup nejen zesměšnil Bakalu, ale ukázal obrázek... S hvězdičkou

Podle Babišova facebooku je tato tabulka dle Soukupových slov „čirá dezinformace, fake news“, protože to nejsou peníze, které Babiš někomu sebral, ale peníze, které úřady a ministerstva nestihly utratit. „Andrej Babiš nebere, jenom dává,“ vysvětloval s ironií v hlase Soukup. „To je jako tvrdit, že Dáda Patrasová dostala dvoutisícový voucher do vinotéky, který nebyla schopná vyčerpat,“ utahoval si moderátor.

Podle této tabulky se vzalo 400 milionů korun ministerstvu školství. „Já teda nevidím, že by učitelé jezdili v bavorácích,“ komentoval Soukup, jak by se obnos dal využít. Ministerstvo obrany zase prý neutratilo 124 milionů. „To by průměrná česká zlatokopka utratila v suchým triku za měsíc. Svěřit tohle Dominice Mesárošové, vrátí se za týden a s dluhy,“ srovnával.

A Ministerstvo životního prostředí má ještě vyšší sumu – 228 milionů. „To by bylo schopno utratit i ministerstvo pro džungle a pralesy, kdyby tady nějaké bylo. Nebo pro příliv a odliv.“ Navrhuje třeba uklidit skládku nebo něco vyčistit. Ministerstvo práce a sociálních věcí prý došlo k sumě půl miliardy. Svobodné matky, chudí senioři, lidi v neoprávněných exekucích, vypočítával Soukup skupiny, které by z těchto peněz šlo podpořit. Dalším terčem byl pro Soukupa Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten měl ušetřit 12 milionů. „Když ušetřil 12 milionů, kolik asi utratil?“ ptal se Soukup. „A viděl ho někdo vůbec v akci?“ ptal se dál.

A obul se i do Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, která podle tabulky má půl milionu přebytek. „To nepochopím, půl milionu ušetřených v místnosti plné zkrachovalců,“ vypálil Soukup. Prý měli využít tyto fondy na vyřízení všech stížností na TV Barrandov, neodpustil si rýpanec. 212 milionů podle Soukupovy tabulky neutratila/ušetřila Technologická agentura České republiky. „Já se neptám: jak to, že to neuměj utratit? Já se ptám, co je to Technologická agentura České republiky?“ volá Soukup po vysvětlení existence jemu neznámé organizace.

Dohromady suma ušetřených prostředků tvoří 3 258 000 000 korun. „Tři miliardy a 258 milionů nedokázali utratit. Takoví úředníci by zasloužili, no, utratit,“ žertoval Soukup. A na závěr přinesl další „kacířskou myšlenku“. „Co když to prostě není tak, že to všechny ty resorty a agentury nestihly utratit, jak tvrdí Andrej Babiš, ale vláda jim to prostě pragmaticky seškrtala, prostě vzala?“ ptá se Soukup. Sice nic nebude fungovat, ale „hurá, hurá, hurá, do vlaků a tramvají,“ zakončil svou kritiku spořivých úředníků.

Pak se Soukup pustil do Bakaly. Hned zkraje připomenul 25 miliard, které podle něj Bakala ukradl a odjel s nimi do Švýcarska kouřit doutníky a sledovat, jak odpovědnost za něj přebírá stát. „Nejlepší vyjebání s lidmi od dob Viktora Koženého,“ ohodnotil to moderátor. „Cenu za největší vyjebávku se státem předávám Zdeňku Bakalovi,“ ocenil podnikatele Soukup vulgární soškou. Může si ji prý vyzvednout na recepci TV Barrandov, ale pokud tak učiní, měl by s sebou přivézt i oněch 25 miliard, aby „už byl klid“.