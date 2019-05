No tohle? Saša Vondra mluvil o Macronovi a svěrací kazajce

„Potěšilo mě, že je o starého Vondru ještě zájem,“ poznamenal Vondra s tím, že první čtyři místa si přečte každý, ale dojít až na konec kandidátky je složitější. Vyprávěl pak také o tom, co oněch sedm let bez politiky dělal. „Neměl jsem si na co stěžovat. Veřejná služba, děláte-li ji s plným nasazením, je služba na 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,“ řekl Vondra a odmítl slova premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se bez politiky neuživil. „To kecá, protože jsem sedm let od státu nebral ani korunu. Na rozdíl od něj, který má soukromý byznys postavený výhradně na státních dotacích,“ rozčílil se Vondra.

„Mám nějaké zkušenosti s evropskou politikou, s bezpečnostní politikou. Mám nějaké kontakty. Největší problém dnešní Evropy je strašné rozevření těch nůžek mezi tím, jak myslejí ty elity, které tady chystají různé regulace, a mezi tím, jak to prožívají normální lidé,“ poznamenal Vondra, že je nutné zabránit evropské sebevraždě.

„Emmanuel Macron chce vytvořit říši, všechny směstnat do nějaké svěrací kazajky. Jak to pak vypadá, vidíme, lidé demonstrují v ulicích, Le Penová vyhrává volby. A na druhé straně jsou pak právě lidé jako Le Penová,“ vzpomněl Vondra a dodal, že nechce ani jedno. Podle jeho slov je třeba uchránit to, co máme. „Udělat z Evropy říši nejde. Všechny tyto pokusy v historii selhávaly,“ poznamenal dále Vondra a vyjádřil se proti myšlence superstátu.

„Nechceme ten sociální inženýring. Chceme zachovat to dobré. Méně je více,“ dodal také Vondra. „Nám se nelíbila Lisabonská smlouva, v zájmu kompromisu jsme s ní souhlasili s velkou nechutí. Chtěly to velké mocností, neboť se bály oslabení svého vlivu,“ vyprávěl dále Vondra a v té chvíli hovořil i o tom, že důsledkem je však odchod Velké Británie z EU.

Závěrem se pak Vondra vyjádřil ke klimatu a velmi výrazně bojoval proti kácení deštných pralesů. „Proč se kácí pralesy? Aby bylo na ta takzvaná biopaliva, která se vymyslela a jsou podporována na to, aby se zachránilo klima. Vždyť to je šílenství, které probouzí jen další větší problémy. Nadáváme správně, že je všude řepka. To vzniklo pokusem kočírovat klima. Nedělejme to, co ovlivňovat nemůžeme,“ sdělil Vondra ke konci pořadu.

autor: vef