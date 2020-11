Noční sněmovna. Kalousek řádil: Nebude lékařská péče, lidé nebudou mít na jídlo. Ponesete odpovědnost, budu vám to připomínat do smrti

Poslanci ANO, ODS a SPD v noci schválil zrušení superhrubé mzdy a stanovení daňových pásem pro zaměstnance na 15 a 23 procent. Podle ministryně financí za hnutí ANO to může být pro rozpočet problém, protože státní kasa bude muset počítat s výpadkem až 130 miliard. „V tuto chvíli je to velká rána. Je to fakt 130 mld. Řekněme si, ať to na férovku víte,“ pravila. Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) byl k daňovým změnám ještě kritičtější. U řečnického pultíku ve Sněmovně rozpoutal bezmála bubnovou palbu.

Když ODS jako opoziční strana dlouhé roky volala po zrušení superhrubé mzdy, tehdejší ministr financí a dnes premiér Andrej Babiš (ANO) to označoval za nezodpovědný krok, který by příliš poškodil státní kasu a v očích mezinárodních agentur by nakonec vedl ke snížení ratingu republiky. Jenže v noci na dnešek spolu s ODS a SPD Tomia Okamury tentýž Babiš prosadil zrušení superhrubé mzdy a ustavení daně pro zaměstnance na 15 procent a 23 procent pro osoby s vysokými příjmy.

Sama Schillerová přiznala, že takovéto razantní snížení daní v dnešní velmi složité ekonomické situaci, kdy i českou ekonomiku dusí koronavirová krize, bude problém. Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) za to na vládě i na Schillerové samotné nenechal nit suchou.

Už během diskuse o změnách daní upozorňoval, že bude-li zrušení superhrubé mzdy nakonec schváleno, což se také stalo, tak příští rok nebude státní dluh činit 320 miliard, jak s tím počítá vláda, ale výrazně překročí 400 miliard korun a trval na tom, že to rozhodně nebude dobrá zpráva.

„Pokládám za vyloučené, že by si tohoto kroku nevšimly finanční trhy, a pokládám za vyloučené, že bychom za tento krok nebyli potrestáni dluhovou službou. A myslím, že tohle jsme si do roka schopni říct, že to tak bude. Já vás teď na to upozorňuji. Možná tady už za rok nebudu, ale prosím, vzpomeňte si na mě, že za tento krok zaplatíte náklady dluhové služby a zaplatí to generace po nás. Když to velmi shrnu, bude-li tento zákon schválen ve znění pozměňovacích návrhů, tak to bude znamenat, že každý rok si díky strukturálnímu zhoršení, našemu vědomému, budeme muset půjčit o 70 až 80 mld. korun více, že se výrazně zhorší šance na udržitelnost penzijního a zdravotního systému a že se nepochybně, protože to, co teď schválíte, znamená 8 % propadu daňových příjmů v každé obci. V každé obci si škrtněte 8 %, což znamená, v každém kraji je to zhruba tak 8,8 %, jak jsem počítal, takže se neprodleně budou škrtat regionální investice v každé obci a v každém kraji. Takže tady máme heslo: z krize se musíme proinvestovat, ale teď si všichni schválíte, že si škrtnete zhruba tak těch 25 mld. investic ve všech regionech. To je logický důsledek. Nemůže to skončit jinak. Každý z vás to ví. Jenom to nechcete slyšet, a protože to nechcete slyšet, tak já vám to tady říkám,“ pravil s důrazem sobě vlastním Kalousek.

Poté zdůraznil, že pokud už vláda chce provést daňovou reformu, musí ji provést spolu s reformou sociálního a zdravotního pojištění. To se ale nestalo, což je podle Kalouska veliká chyba.

„A jestli nebudeme řešit daňovou reformu společně s reformou zdravotního a penzijního pojištění, budeme-li to dělat touto salámovou metodou a la pozměňovací návrh poslance Babiše, a la pozměňovací návrh poslance Hamáčka, a la pozměňovací návrh kohokoliv, to je takový nesmysl! To je takový amatérismus, že na to prostě doplatíme nejenom my, ale doplatí na to ty příští generace! Toho vy se teď dopouštíte. Vy za to ponesete odpovědnost. Já vám to budu připomínat za pět, za deset let, dokud budu živ. Nebudu členem Poslanecké sněmovny, ale budu vám vždycky říkat, že tento den jste rezignovali na dlouhodobou udržitelnost penzijního a zdravotního systému, protože jste se rozhodli salámovou metodou prohlasovat hloupý a populistický Babišův návrh!“ rozohnil se Kalousek.

Upozornil také, že přijde den, kdy populační slabé ročníky budou živit seniory z éry Husákových dětí a pak se státní kasa dostane do ještě větších obtíží. Lidé možná nebudou mít na jídlo, které si ale s trochou štěstí vypěstují na zahradce. Ale co je podle Kalouska mnohem horší, budou chybět i peníze na poskytování kvalitní zdravotní péče.

„Já jsem ochoten - mně je 60 v tuhle chvíli. Já jsem ochoten smířit se s tím, že za 20 let ten důchod nebude nic moc, nemůže být nic moc s tím, co tady teď předvádíte, ale to můžu vyřešit tím, že si na zahradě vypěstuji brambory a zeleninu. Ale na zahradě mi ta kvalitní lékařská péče nevyroste. A ona také nebude vzhledem k tomu, co tady teď předvádíte!“ hřímal Kalousek.

Lidovec Jan Bartošek chtěl slyšet, jak bude vláda tento výpadek příjmů v podobě 130 miliard řešit.

Schillerová chtěla v tu chvíli trochu krotit emoce.

„Tak pojďme ty emoce nechat stranou a pojďme se o tom bavit pragmaticky. Část těch věcí, já jsem se trochu uklidnila už, část těch věcí je tady na přechodno. Odpisy na dva roky - odezní,“ prohlásila.

A jedním dechem dodala, že není kouzelník, aby dokázala vyčarovat nových 130 miliard.

„Co nám tady udělalo samozřejmě čáru přes rozpočet do těch čísel, se kterými jsme do toho sem šli a počítali, tak je ta sleva. Ta nemá žádné omezení. Tam prostě je to otázka stejně další nějaké debaty. V tuto chvíli je to velká rána. Je to fakt 130 mld. Řekněme si, ať to na férovku víte. Pane předsedo Bartošku, nezkoušejte mě tady, jak to vyřeším. Já nejsem prostě David Copperfield. Jó? Škrtat na výdajové straně budu tak jako každý rok, ale desítky miliard tam nenajdu. Kdybych škrtla úplně investice, jako že si to nemůžeme dovolit, tak prostě s bídou bych to tam asi tak našla. To znamená, že je to otázka toho, že si budeme muset půjčit a budeme muset konsolidovat delší dobu a bavit se prostě po volbách o daňovém mixu. A odezní tyto, jako jsou odpisy, snížení daní - se prostě budeme muset tomu - budete, budeme, kdo u toho budeme, uvidíme - vrátit k této debatě. A já osobně nevím, jestli v tuto chvíli si můžete dovolit politicky cuknout. Vy budete hlasovat,“ pravila šéfka státní kasy.

Noc se v tu chvíli nachylila ke druhé hodině ranní a Kalousek si vzal slovo ještě jednou. Vzal si ho, aby, podle svých vlastních slov, vyjevil Bartoškovi pravdu.

„Myslím si, že pan předseda Bartošek si zasluhuje pravdivou odpověď. Prostě je to 130miliardová sekera na příští rok oproti předloženému návrhu zákona o státním rozpočtu, kde už i ty příjmy jsou nadnesené, takže k těm 130 si připočtěte dalších 40 a v tom příštím roce se blížíme 500 miliardám. To je prostě reálný odhad a tak to dopadne. Prostě nemůže to být bilancováno jinak než na úkor dluhu. To i kdyby tady byl Pán Bůh, Milton Friedman, kdokoliv, tak prostě v tuhle chvíli vzhledem k tomu, že drtivá většina těch výdajů jsou mandatorní a kvazimandatorní povahy, tak se to nedá vybilancovat - co, co teď se chystají udělat naši kolegové, se nedá vybilancovat jinak než prostě zvýšením státního dluhu o těch zhruba 140 až 170 mld. To tak asi ten příští rok udělá,“ padlo z úst Miroslava Kalouska.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) poté ve dvě hodiny v noci schůzi přerušil.

Poslanci nakonec daňové změny skutečně schválili.

