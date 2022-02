Noční telefon Jakuba Železného kvůli Číně. A dotaz na drogy

reklama

Na posledním zasedání Rady ČT dne 16. února 2022 se mimo jiné řešilo i vystupování moderátora ČT Jakuba Železného. Začaly se totiž množit stížnosti diváků na opakovanou Železného vsuvku, že zimní OH 2022 se konají v totalitní komunistické Číně. Podle ředitele zpravodajství České televize Zdeňka Šámala jde čistě o osobní postoj moderátora. „Mám rád zpravodajství bez adjektiv, protože případná adjektiva vytvářejí soubor známých faktů a netřeba je zdůrazňovat a v tomto směru jsem i kolegy informoval,“ reagoval na dotaz k Železnému a jeho práci. Anketa Pokud bude Petr Pavel opravdu kandidovat na prezidenta,... ... budu ho určitě volit 1% ... budu zvažovat jeho volbu 2% ... nebudu ho volit ani za zlaté prase 97% hlasovalo: 9221 lidí

„Veřejnost volá po osobnostech, moderátoři by měli být osobnostmi, na druhé straně to může sklouznout k něčemu, co je na hraně nebo i za hranou,“ uvedl k věci radní Roman Bradáč, sám ověnčen mnoha lety zkušeností z práce na obrazovce ČT. Popsal, že živé vysílání je složitější záležitost.

Na otázku pak plynule navázal radní Luboš Xaver Veselý, který uvedl, že na téma výroků Jakuba Železného dostává v posledních dnech mnoho dotazů od koncesionářů ČT. Oznámil, že mu kvůli Železnému psali i dva lékaři, a to nezávisle na sobě. V návaznosti na to vytáhl Veselý otázku opravdu těžkého kalibru, a totiž, zda vedení zpravodajství pracuje i s nástroji, které by u zaměstnanců potenciálně vyloučily psychickou chorobu, případně užívání drog či alkoholu. „Uvažujete i o této alternativě? Protože každému z nás se může stát, že psychicky onemocní,“ rozvedl Veselý svou myšlenku.

Ředitel Šámal po kratší odmlce zareagoval s tím, že užívání alkoholu je na pracovišti zakázáno a několikrát v minulosti již vnitřní mechanismy nějaké prohřešky, byť na jiných pracovních postech, odhalily. Mělo však jít o ojedinělé incidenty. Na bližší podrobnosti ohledně potenciálních problémů se Šámal zavázal pohovořit s HR ředitelkou.

O co přesně v případě Jakuba Železného jde? Po dobu konání OH v Pekingu i krátce před jejich zahájením na obrazovkách ČT diváky zatvrzele informoval o tom, že se hry konají v totalitní komunistické Číně. Své počínání pak měl potřebu obhajovat na sociálních sítích, a to už prvního února, ještě před startem sportovní události. „Jak prosté: Proto, že olympiáda je v totalitní komunistické Číně. 32 let po revoluci dumat, zda pravdu a fakta říct, nebo neříct, či nějak po švejkovsku upravit? Ne,“ vysvětloval divákům svůj postoj.

Pár lidí se mailem ptalo, proč v @CT24zive @CzechTV vždy řeknu, že olympiáda je v totalitní komunistické Číně. Jak prosté: Proto, že olympiáda je v totalitní komunistické Číně. 32 let po revoluci dumat, zda pravdu a fakta říct, nebo neříct, či nějak po švejkovsku upravit? Ne. J. pic.twitter.com/XnPnLnGNhL — Jakub Železný ???? (@JakubZelezny) February 1, 2022

Pak byl asi dva týdny klid. A to do chvíle, než radní ČT na svém zasedání otázku Železného projevů vytáhli. To rozpálilo Železného kolegyni Noru Fridrichovou, která si na twitteru přisadila ve stylu Barta Simpsona a dokola opakovala Železného výrok.

Olympiáda, kterou pořádá totalitní komunistická Čína

Olympiáda, kterou pořádá totalitní komunistická Čína

Olympiáda, kterou pořádá totalitní komunistická Čína

Olympiáda, kterou pořádá totalitní komunistická Čína

Olympiáda, kterou pořádá totalitní komu...https://t.co/G7KN6EN2kw — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) February 17, 2022

Moderátora Železného zastání od kolegyně potěšilo a rozhodl se do problému ještě jednou zabrousit. Poděkoval Fridrichové a Václavu Moravcovi, kteří se ho zastali, a přispěl i střípkem z „české“ reality – snímkem krabice údajně od české výbavy pro olympioniky, na které se skví velký nápis „Made in China“.

Je dobře, že OH v komunistické totalitní Číně skončily. Znovu dík kolegům (@NoraFridrichova, i Tobě @vaclavmoravec)+Vám, co máte rádi zprávy bez přívlastků, ale víte, že někdy to nejde… A k úvahám o Česku’22 tu nechám foto bedny od originál české výbavy pro české olympioniky... J. pic.twitter.com/UzXWgxYPc7 — Jakub Železný ???? (@JakubZelezny) February 20, 2022

Na Železného poděkování zareagoval i Moravec. „Milý Kubo, nechutné útoky některých radních ČT, kteří s lehkostí bolševických kádrováků 50. let zpochybňují profesní a lidskou integritu moderátora ČT, jsou za hranicí myslitelného,“ vypořádal se s kritikou od Luboše Xavera Veselého. „Jsem hrdý, že mohu být Tvým kolegou,“ vzkázal na závěr Železnému a poslal mu srdíčko.

Milý Kubo, nechutné útoky některých radních ČT, kteří s lehkostí bolševických kádrováků 50. let zpochybňují profesní a lidskou integritu moderátora ČT, jsou za hranicí myslitelného. Jsem hrdý, že mohu být Tvým kolegou?? — Václav Moravec (@vaclavmoravec) February 20, 2022

Kvůli příspěvku Železného s krabicí „čínského“ oblečení pro olympioniky se ještě strhla mela. „Pracuji v AlpinePro. Bohužel je to z vaší strany trochu dezinformace. Oblečení se vyrábí v Bangladéši nebo v České republice (některé kusy z olympijské kolekce jsou z ČR). Lze to najít na cedulkách, které jsou na každém kusu oblečení,“ napsal Železnému uživatel David Žofka, který se představil jako pracovník dané firmy a v profilu na sociální síti Twitter má uvedeno, že je členem politického hnutí Přísaha. K věci je nutné podotknout, že Železný nikde netvrdil, že by oblečení mělo být vyrobeno v Číně. Žofka později tweet raději smazal a nahradil jej omluvou. Ta ale ukazuje zajímavé dění, které jí předcházelo.

Omlouvám se @JakubZelezny , že jsem jeho tweet označil za dezinformaci. Byl to zkrat. Příspěvek jsem si vyložil tak, že je oblečení od AlpinePro vyráběno v Číně. Fakticky nic takového v tweetu není. pic.twitter.com/7DuxKNgy6Z — David Žofka (@DavidZofka) February 20, 2022

Ve druhé části své omluvy totiž Žofka zveřejňuje, že mu (poněkud rozčilený) Železný volal. „Když jsem zvedl v půl jedenácté večer telefon a volající se mi představil jako Jakub Železný, nevěděl jsem jak reagovat. Byl naštvaný, že jsem jeho tweet označil jako dezinformační. A měl pravdu. Nenapsal, že se oblečení v Číně vyrábí,“ popsal Žofka svůj nečekaný noční hovor. Následně doplnil, že uznal svou chybu a že si s Železným vše vyříkali.

2/3 Když jsem zvedl v půl jedenácté večer telefon a volající se mi představil jako Jakub Železný, nevěděl jsem jak reagovat. Byl naštvaný, že jsem jeho tweet označil jako dezinformační. A měl pravdu. Nenapsal, že se oblečení v Číně vyrábí. — David Žofka (@DavidZofka) February 20, 2022

3/3 Jsem rád, že jsme si to vysvětlili a já jsem uznal chybu. — David Žofka (@DavidZofka) February 20, 2022

Za moderátora ČT se postavil i český elf Bohumil Kartous, který jeho slova zopakoval na sociální síti Facebook a přidal výzvu k jeho podpoře. „Reaguji na požadavek ze strany pana Veselého, člena Rady ČT, aby byl prověřován psychický stav a způsobilost moderátorů ČT. Reagoval tím na skutečnost, že moderátor ČT Jakub Železný označil Čínu za komunistickou totalitu. Na stranu Železného se postavila například Nora Fridrichova s tím, že odmítá podobné snahy o diskreditaci odporující faktu, a tedy i Kodexu ČT. Čína je totalitní země, ve které není umožněna politická soutěž završená svobodnými volbami a veškerou politickou moc má v rukou komunistická strana Číny. Chceme společně s Otakarem Foltýnem podpořit moderátory ČT, aby neustupovali nátlaku, jehož cílem je tuto skutečnost relativizovat. Proto sdílíme tento post na FB. Budeme rádi, pokud se přidáte,“ napsal pro své příznivce.

Psali jsme: Železného mantra, Nora jako spratek na podlaze. Z ČT zaznívají protikladná vysvětlení, divákům dochází trpělivost Totalitní komunistická Čína... Železný to v ČT bude říkat dál. Má podporu Nory i šéfa zpravodajství. Zato veřejnost. Bouchlo to Pešán trpí. A krachem utrpěl i Petr Fiala. To nechtěl Hejma sejmul ČT. Za olympiádu a Železného. Ale i Geislerová dostala

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.