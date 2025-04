Nová pravidla? Kvůli třem stovkám lidí? Macinka utřel genderisty

V úvodu pořadu Podtrženo sečteno Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě, odpověděl na žádost moderátora Luboše Xavera Veselého, aby okomentoval úmrtí papeže Františka. „Slyšel jsem včera docela zajímavý komentář k této tematice. Stejně tak jsem slyšel i jiné komentáře na téma ukradení Velikonoc Filipem Turkem, ale to není v souvislosti s naším tématem příliš vhodné rozebírat. Každému ale doporučuji podívat se na poslední díl Pane prezidente, kde Václav Klaus mluvil docela dlouho o této papežské tematice,“ řekl Macinka v XTV.

Vzápětí připustil, že se nehodí zesnulého papeže kritizovat. „Byl součástí progresivistického mainstreamového proudu. Když se podíváme na jeho názory na migraci, kde to mohlo být ovlivněno jeho láskou k bližnímu, ale když se podíváme na jeho postoje k boji s klimatem, tak docela vystoupil mimo okruh církve. Očekával bych, že klima nechá spíše Pánu Bohu, ale on byl aktivistický. To je minus. Ale podařilo se mu udržet kurz katolické církve třeba ve vztahu k podpoře manželství. To bylo možná v jeho případě i překvapivé, že člověk levicový, modernistický – trochu jsem měl strach, že najede na tuhle rétoriku – ale nenajel. Přičtěme mu jako plus, že tradici podržel,“ ohodnotil Macinka zvěčnělého papeže Františka.

Osoba nového papeže nebude podle Macinkova soudu velkým překvapením. „Volí ho kardinálové, z nichž většinu jmenoval právě tento papež. Takže by se dalo říct, že jsou jeho následovníky. Dalo by se očekávat, že žádné překvapení nebude. Vyberou si ho k obrazu papeže Františka,“ domnívá se předseda Motoristů. Pokud jde o místo původu nové hlavy katolické církve, můžeme se podle Macinky nechat překvapit. „Ale jaký papež bude ideologicky, to by velké překvapení být nemuselo,“ soudí politik.

Filip Turek jako švec z pohádky Pyšná princezna

Dalším tématem se stal špatný příklad chování za volantem europoslance Filipa Turka. „Nejsem šéf Filipa Turka, on je náš čestný prezident. Mně to trošku připomíná pohádku o pyšné princezně, kde si ten švec taky vždycky zaběhl pár metrů do sousední země zazpívat. Takže Filip, který jel po dálnici rychle, jezdí opatrně, i když jezdí rychle; nikoho neohrozil,“ řekl Macinka.

Dále zdůraznil, že Turek je zkušený závodní jezdec. „Jezdí opatrně. Opatrně můžete jet i rychle,“ zopakoval předseda Motoristů. Uvedl, že na rychlou jízdu poukázali Turkovi názoroví oponenti. „Neuvědomili si, že Filip je opravdová celebrita. Cokoliv se kolem něho šustne, to zaplní mediální prostor. On nedal špatný příklad. Vyzýval: Jezděte opatrně!“ domnívá se Macinka.

Poté, co lidé začali Turkovi posílat „hranatou výzvu“, řekl jim podle šéfa Motoristů, ať toho nechají. „Řekl jim: ‚To není v pořádku, nedělejte to!‘ Stala se z toho aféra měsíce. Přebila drtivou většinu všech zpráv. A teď je otázka, zda jedna jízda po dálnici 200kilometrovou rychlostí, která asi není v pořádku, je takovým problémem, aby se to řešilo celý týden. Jestli tady náhodou nemáme jiné problémy. Kdo z nás někdy nejel rychle?“ zeptal se Macinka.

Šéf Motoristů sobě připustil, že Turkovo chování je možné hodnotit jako politickou chybu. Vzápětí připomněl, že i moderátor Xaver v minulosti napsal na sociálních sítích, že jel do Brna padesát minut a dostal za to „čočku“. Veselý však popřel, že by k takové události vůbec někdy došlo. „Já vůbec nevím,“ sdělil Macinkovi, jenž připustil, že si to možná spletl a šlo o někoho jiného. „Já jezdím do Brna tři čtyři hodiny, protože u každé benzínky zastavuji. A jezdím s řidičem. A aby dostal honorář, mám podmínku, že musí jet přesně podle pravidel,“ uvedl moderátor na pravou míru. Pak přiznal, že byl jednou právem pranýřován za špatné parkování na místě pro hasiče.

„Chtěl jsem tím říct, že pár veřejně známých lidí takovou zkušenost má a musí si projít kritikou, která se na ně z části veřejnosti snese. Ale je tady předpis, který je masově porušován, miliony lidí každý den nejezdí 130. Otvíráme o tom debatu, ale ne na základě tady toho,“ řekl Macinka.

Xaver: Slyšel jsem, že jste uvažoval o změně pohlaví

Dalším tématem diskuse byla chybějící pravidla pro změnu pohlaví. „Zákonodárci uvrhli stovky lidí do nejistoty. Změně pohlaví chybí pravidla,“ přečetl moderátor titulek a dodal: „Chtěl bych vás varovat. Jak vy jste slyšel, že jsem jel padesát minut do Brna, tak já jsem slyšel, že vy si chcete změnit pohlaví. A já vás chci varovat: Nedělejte to, chybí pravidla… Promiňte, možná jsem si vás s někým spletl,“ oplatil vtipně hostovi moderátor Veselý.

Usmívající se Macinka se vrátil ke zmíněnému textu. „Toto je článek, který spíš komentuje... takový trochu PR článek jedné neziskovky, která se jmenuje Transparent. V článku se dokonce tvrdí, že jde o jedno z nejpalčivějších lidskoprávních témat, týká se 200 až 300 lidí,“ usmíval se stále Macinka.

Politik řekl, že si nemyslí, že pro tři stovky lidí je třeba dělat nějaká pravidla. „O co jim jde? Jim nejde o operaci, jde o záznam v občance, úřední záznam. Je to nejpalčivější problém,“ pronesl ironicky a dodal, že škoda, že není podprůměrný profesionální plavec, protože to by mohl být najednou díky úřední změně pohlaví vítěz. „To by bylo medailí!“ rozzářil se při pouhé představě.

