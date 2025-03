Nová předsedkyně možná na olympiádu pustí Rusy. V Česku to nevydýchali

Den po svém zvolení do funkce prezidentky MOV odpověděla Kirsty Coventryová na otázku, zda je proti zákazu účasti zemí na olympijských hrách kvůli válečným konfliktům. „Jsem, ale myslím si, že musíte vzít v úvahu každou situaci. Chtěla bych zřídit pracovní skupinu, která se pokusí stanovit nějaké zásady a řídící rámce, které můžeme použít k rozhodování, když se dostaneme do konfliktu. Máme konflikty v Africe a ty jsou v tuto chvíli strašné. Takže to bohužel nezmizí,“ řekla Coventryová pro Sky News.

Dodala, že nejlepší by bylo zajistit, aby zastoupeni na hrách byli všichni sportovci.

Proruská baba ze Zimbabwe

Stanovisko nové šéfky MOV zaznamenal novinář Andreas Papadopulos. „Nastupující prezidentka Mezinárodního olympijského výboru uvedla, že je proti zákazu účasti zemí na olympijských hrách kvůli válkám. Zahájí rozhovory o možném návratu Ruska na hry,“ upozornil Papadopulos na síti X a rozpoutala se diskuse.

Komentátora Martina Schmarcze prezidentčina slova nadzvedla: „Proruského německého předsedu MOV střídá ještě proruštější baba ze Zimbabwe. Bude prosazovat návrat Rusáků na OH. Pak už se nedivím, že taky bude chtít, aby muži směli na OH v Los Angeles mlátit ženy. To ať dá na vlajku OH nové motto: ‚Vražedněji, více brutálněji – společně‘,“ navrhl na síti X.

Jiná účastnice diskuse byla ještě expresivnější: „To jsem přesně od této Bachovy oblíbenkyně čekala. Proruská svině.“

Krachující pumpa s atomovkama a Putin jako Saddám s maturitou

Další přispěvatel se vyjádřil: „Ach jo, takže znova: Rusko je krachující pumpa s atomovkama a Putin je Saddám s maturitou, který začal agresivní válku, kterou nedokáže vyhrát. Jediné možné rozhovory s Ruskem jsou o stažení se z cizího území, o tom, co chce za svoje atomovky, a monolog o přísnějších sankcích.“

„Abychom nebyli překvapení. Ano, ruští sportovci se v blízké době vrátí na sportoviště a budou hrdě propagovat Putinovu propagandu. A ne, nikdo s tím nic neudělá. Takový je dnes svět. Zvykejme si,“ vyjádřil se jiný diskutující ve slovenštině.

Smršť vulgarit

Jednoho z diskutujících ponoukla slova Coventryové až k vulgárnímu vyjadřování: „Asi bude lepší se jim na ty hry vysrat. Když jim tam nevadí vrazi.“

„MOV, FIFA, OSN, ICJ aj. Tam všude má RuSSák výrazný personální vliv a kurva s tím umí velmi efektivně pracovat,“ pokračoval další v expresivním tónu.

Staronová osa zla

„Staronová osa zla Rusko – Čína – Írán – KLDR – Mezinárodní olympijský výbor,“ konstatoval hudebník a markeťák Jiří Vedral.

„Neskutečná urážka,“ míní Tomáš Šafařík.

Stojíme před zásadní volbou

Vyjádřil se i šéfkomentátor ČT Sport Robert Záruba: „Vypadá to, že dosavadní prezident MOV Thomas Bach to poněkud přehnal s nátlakem na volitele – a členové ‚velké trojky‘ Seb Coe a J. A. Samaranch ml. se svezli se vzniklým odporem. Volba Kristy Coventry byla zjevně ‚truc-volba‘ kandidátky, jejíž plány nebyly tak nápadné. Takže nová prezidentka je proti zákazu účasti zemí kvůli válkám a konfliktům. Zahájí ‚talks‘ o případném návratu Ruska na olympijské hry. Prvním testem budou ZOH 2026 v Miláně, s návratem hokejistů NHL. Některé země jsou připraveny v případě souběhu ‚ruská agrese na Ukrajině – účast na OH‘ hry vynechat. Rusové budou při přístupových rozhovorech velmi vstřícní, nutně na těchto hrách potřebují startovat. Velmi silný tlak na neúčast bude v případě účasti Rusů ve Finsku, Lotyšsku, Švéd. Vypadá to, že také my stojíme před velmi zásadní volbou, pokud se Rus nestáhne z Ukrajiny.“

První žena, a navíc původem z „černého kontinentu“

Kirsty Coventryová se stane první prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru pocházející z Afriky. Bývalá olympijská plavkyně pro Zimbabwe získala dvě zlaté medaile.

Loňské olympiády v Paříži se mohli zúčastnit pouze Rusové soutěžící pod neutrální vlajkou. Moskva tak byla potrestána za invazi na Ukrajinu.

