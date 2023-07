Nové okrádání na elektřině. Triky s USA. Rajchl našel nová fakta

reklama

Nechci si hrát na generála po bitvě, ale já jsem to říkal již v den, kdy to zastropování premiér Petr Fiala vyhlásil. Tedy od loňského září. Ten samý den jsem napsal příspěvek, v němž jsem upozorňoval, že jde o fatální omyl, jelikož to tu záležitost absolutně nevyřeší. Já bych volil úplně jiný postup, ale když by se muselo jednat o zastropování, tak samozřejmě u výrobce. A nikoliv u prodejce.



Aktuální situace nenutí obchodníky s elektřinou nakupovat levně, ale naopak co nejdráže, protože vidí, že mají cokoliv nad šest korun za kWh kompenzováno od státu, a vytváří se tím situace, kdy se jenom odsunuje platba na pozdější dobu, jelikož lidé zaplatí za odebranou kilowatthodinu zastropovaných šest korun a následně to zastropování vyústí v obrovské kompenzace, které již byly hlavní příčinou toho letošního obrovského schodku, navýšení daní a tak dále. Takže to v podstatě lidé zaplatili ze začátku z kapsy pravé – tu první cenu – a teď na zvýšených daních to doplácejí z kapsy levé, protože bylo zřejmé, že deficit bude mnohem vyšší, než pan ministr financí Stanjura předvídá. To jsem psal hned první den, kdy s tím přišli.



Posledním efektem je, že dokud ten strop bude platit, budou samozřejmě prodejci prodávat energie za zatropovanou cenu, přestože spotová cena už je daleko níže a není jediný důvod k tomu, aby taková cena pokračovala.

Jak by se dala takováto situace aktuálně vyřešit? Co by měla nyní vláda udělat?



Těch řešení je celá řada. Začnu od toho nejjednoduššího – například na Slovensku, kde vlastní stát ve Slovenských elektrárnách – což je obdoba našeho ČEZ – pouze přes 30 procent a je minoritním akcionářem, a když vloni do tamního parlamentu dorazil pouze návrh zákona na dodatečné zdanění zisku, majoritní akcionáři sami přišli okamžitě s tím, že sníží ceny a budou je regulovat, a garantovali strop energií bez toho, aby chtěli nějakou kompenzaci. Sami dobře věděli, že je ta vysoká cena pouze přechodná a za půl roku by sice vydělali hodně peněz, ale ta navrhovaná daň by tam již zůstala na pořád a z dlouhodobého hlediska by se jim to nevyplatilo. Kdyby česká vláda udělala to samé, nemusela vůbec stropovat takto administrativně a řešit kompenzace, ale mohla se dohodnout úplně stejně. V podstatě stačilo jenom přijít s podobným návrhem zákona jako na Slovensku.



V současné době by vláda měla odkoupit zbývajících 30 procent akcií ČEZ, jako to v podstatě udělala Francie s Électricité de France či Německo s Uniperem. Ne znárodňovat, ale za tržní cenu odkoupit. Myslím, že ti akcionáři to za férovou cenu prodají velmi rádi. V momentě, kdy by vlastnila 100 procent ČEZ, by de facto mohla odvázat cenotvorbu elektřiny od lipské burzy a navázat ji na náš zákon o cenách. Tedy do konečných cen započítávat výrobní náklady plus přiměřenou marži. V tu chvíli by cena okamžitě klesla a platili bychom koncovou cenu včetně poplatků a distribuce okolo tří korun za kilowatthodinu. Zásadním způsobem by to snížilo tlak na inflaci, ulevilo by to rodinným rozpočtům, obrovsky by to pomohlo firmám a zlevnilo by v podstatě všechno, protože se cena elektřiny promítá do jakéhokoli výrobku, kteří koneční spotřebitelé nakupují.



Přebytky by se měly zároveň prodávat na lipské burze a tam bychom z toho měli skutečně inkasovat maximální možný zisk. Ale v rámci České republiky to skutečně prodávat za cenu stanovenou v rámci zákona o cenách, což by výrazně naší republice pomohlo. Pomohlo by to lidem a snížilo inflaci, a přitom by nemusel být vůbec žádný strop. Celá ta situace by byla okamžitě vyřešená a byli bychom v té chvíli obrovsky atraktivní zemí pro všechny zahraniční firmy, které by zde chtěly stavět energeticky náročné výrobny, haly či cokoliv další. Čím máte levnější elektřinu, tím k vám logicky plyne více takového kapitálu a více takových investic.

Jaký krok by měl vládní kabinet učinit v první řadě? Měl by okamžitě zrušit zastropování cen energií?



Samozřejmě, není jediný důvod ten strop na ceny energií v současné chvíli mít a vláda na něj stejně nebude mít – ona to už oznámila. Nejšílenější na tom je, že je elektřina sezónní záležitost, což znamená, že je výrazně dražší v zimě než v létě, jelikož mají v letním období daleko větší výkonnost solární a větrné elektrárny a další obnovitelné zdroje energie. Držet zastropování cen energií teď v květnu a v červnu je totální nesmysl.



Já jsem přesvědčen, že vláda svůj strop na ceny energií zruší, ale až před podzimem a zimou, kdy ty ceny opět stoupnou a půjdou na úrovně přes ten strop. Tentokrát ale již vláda nebude mít z čeho lidem pomoci. Je to i stanovisko celé Evropské unie, že již není možné kompenzace nadále platit, jelikož to je obrovsky náročné na finance. To znamená, že vláda dělá přesný opak toho, co by dělat měla.



Nejen energie v posledních dnech rezonovaly. Řeší se také nadále dohoda o obranné spolupráci se Spojenými státy, jež prošla v prvním čtení Sněmovnou s podporou vládní pětikoalice i hlasů poslanců opozičního hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše. Od mnoha – i opozičních – poslanců zaznívalo, že má tato obraná smlouva s USA zlepšit naši bezpečnost a přinést nám celou řadu přínosů. Souhlasíte s tím?



Realita je taková, že přestože se ta smlouva jmenuje „dohoda o obranné spolupráci“, je to de facto smlouva o podmínkách pobytu vojsk Spojených států amerických na území České republiky. Je potřeba k tomu ještě dodat, že – jak zaznívalo od politiků – že to ještě neznamená, že tu ti američtí vojáci budou, pak je ta dohoda zbytečná. Naprosto zbytečná. A pokud tady budou, pak je pro nás prostě nevýhodná. To znamená, že je buďto nevýhodná, pokud sem ti vojáci přijdou, anebo je zbytečná, pokud sem nepřijdou.



Nechápu ten tlak na to, proč tu smlouvu nyní musíme uzavírat, rozhodně nám nijak nezlepší naše postavení a nezvýší naši bezpečnost. Vždycky mě nejvíce trápí, když dojde na tu prázdnou deklaraci, že „dojde ke zvýšení bezpečnosti“. Já bych tedy chtěl vidět konkrétně v čem. Podle mého názoru vůbec v ničem. Vůbec v ničem a ta smlouva je prostě jednostranně koncipovaná ve prospěch Spojených států amerických, není dobře vyjednaná a není jediný důvod ji v aktuální situaci podepisovat. Naše strana PRO by s ní určitě nesouhlasila.

Takže je podle vás aktuální rámec spolupráce nastavený uvnitř Severoatlantické aliance dostatečný a není třeba aktuálně přijímat další smlouvy týkající se obranné spolupráce?



Není to potřeba. Dnes jsme členskou zemí NATO, a byť k Severoatlantické alianci máme mnoho výhrad, podporujeme naše setrvání v ní. Tvrdíme, že v současné době v bytostném zájmu bezpečnosti českých občanů není to, aby Česká republika opustila, ale aby do NATO nevstoupila Ukrajina. To by totiž okamžitě vytvořilo obrovské napětí na ukrajinsko-ruských hranicích a já tvrdím, že to je pro Českou republiku nevýhodné.



Připomínám situaci ze šedesátých let, kdy si Sovětský svaz dovezl zbraně na Kubu a málem z toho byla třetí světová válka. Žádná velmoc prostě nemá ráda, když je ta druhá příliš blízko jejích hranic. Z tohoto pohledu my nechceme, aby se eskalovalo napětí, a nechceme utvářet jakýkoli konflikt a prosazujeme to, aby Ukrajina zůstala neutrální. To je podle mého názoru bytostným zájmem občanů České republiky. Jelikož je pro vstup jakéhokoliv nového člena do NATO jednomyslný souhlas členských zemí, neměla by Česká republika svůj souhlas s přijetím Ukrajiny dávat. V současné době takto například není stále přijato Švédsko, jelikož s jeho přijetím nevyslovily svůj souhlas Maďarsko a Turecko.

S obranou souvisí také oznámení, že americké ministerstvo zahraničí ve čtvrtek schválilo možný prodej 24 letounů F-35 české armádě. Myslíte si, že jsou pro Česko nezbytné, či nikoliv?



Je to neskutečné plýtvání našimi penězi. Když se představoval vládní úsporný balíček, pánové z NERV (Národní ekonomické rady vlády, pozn. red.), kteří tam byli, říkali, že je Česká republika v situaci, kdy obrazně řečeno „nemá na nájem“, a že se musí šetřit. A my v tuto chvíli, když nemáme na nájem, si jdeme kupovat „rolls-royce na splátky“.



Tak situace není jenom o těch 122 miliardách, o nichž se hovoří (pořizovací částka 24 letounů F-35, do níž mají být započítány maximální náklady na jejich desetiletý provoz včetně munice a dalšího vybavení, pozn. red.). Je to o tom, že musíme kompletně předělat letiště v Čáslavi, musíme přeškolit piloty, servisní personál a jedna letová hodina je třikrát až čtyřikrát dražší než u gripenů. Když si potom spočítáte ty celkové náklady včetně provozu, tak se dostanete na mnoho, mnoho stovek miliard. Možná až na bilion korun. A to je situace, která je naprosto zbytečným luxusem. V tuto chvíli je potřeba investovat do lidí, a ne do letadel a do železa. Kolik by za to bylo bytů? Jak by se mohla vylepšit péče ve zdravotnictví? Jak bychom mohli výrazně vylepšit školství? A my si jdeme koupit letadla, která jsou nám naprosto k ničemu, jelikož by nám postačovaly gripeny. Tomu nerozumím.

Nákup letounů F-35 ale kromě politiků podporuje také česká armáda a o potřebě jejich pořízení hovoří armádní experti. Proč tedy mnozí armádní odborníci tvrdí, že jsou F-35 pro Česko tou nejlepší volbou? Jsou tedy taková vyjádření podle vašeho názoru pouze jakousi PR?



Je to PR. Je to PR zbrojařských lobbistů. Já když jsem měl možnost dělat interview se Scottem Ritterem, což je skutečný expert a bývalý zbrojní inspektor OSN, ten říkal, že to je v podstatě jedno z nejhorších letadel, které Spojené státy americké kdy vyrobily. Ono je totiž nesmírně náročné na spotřebu elektřiny a často se děje, že mu vypadávají systémy a podobné věci. Vidět byla i různá videa, že F-35 neobstojí v přímém souboji, a to letadlo skutečně není kvalitní. Jeho jediná výhoda – v uvozovkách – je, že může nést jaderné zbraně, což je věc, kterou Česká republika podle mého názoru vůbec nepotřebuje. Takže ty F-35 jsou naprosto zbytečným luxusem, ničemu nám nepomáhají, žádným způsobem nezvyšují naši bezpečnost a stojí to v tuto chvíli nesmyslné peníze, které bychom měli investovat do našich lidí a do bytové výstavby, do školství, do zdravotnictví, a ne do letadel.

