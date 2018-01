Novinář má pozoruhodné informace, jak se z Jiřího Drahoše stal kandidát kavárny. Šlo o podnikatelský plán...

Prezidentské volby skončily a Miloš Zeman s Andrejem Babišem dominují politické scéně a nemají proti sobě podobně silné soupeře. „Je to mizerný stav – z hlediska politické rovnováhy, z hlediska všech Zemanových zlých vlastností, které jeho voliči dokázali spolknout. A i proto, že poslali na Hrad člověka v úpadku sil, který bude čím dál tím více duševně nepřítomnou loutkou v rukou své kamarily. A postarali se o to, že budou muset jít k volbám znovu – dřív než za pět let,“ napsal Weiss hned na úvod.

Na druhé straně u Zemana ocenil, že se zachoval jako politický matador a už před prvním kolem dokázal sjednotit své voličstvo. Dokázal se s předsedou SPD Tomiem Okamurou domluvit na tom, že tento protiuprchlický a protiislámský politik nebude kandidovat. Kdyby kandidoval, nevyhrál by, ale notně by ublížil Miloši Zemanovi. Stejně tak Zeman eliminoval možného soka z hnutí ANO. Kdyby kandidoval na prezidenta Martin Stropnický, mohl by vyhrát a Zeman by byl nucen odejít.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zemanovi ovšem hrála do karet ještě jedna věc. Dlouhé měsíce bylo jasné, že druhá přímá volba prezidenta nebude ničím jiným než referendem o Miloši Zemanovi. A protizemanovský tábor nedokázal vygenerovat dostatečně silného protikandidáta. Profesor Jiří Drahoš takovýmto silným kandidátem rozhodně nebyl.

„Velkou roli v jeho kandidatuře hrála podpora velkých podnikatelských skupin. Máme-li věřit některým informacím, bylo to dokonce tak, že zde byl nejprve politicko-podnikatelský plán, tým, a hledal se nosič (což nevylučuje Drahošovu vlastní ambicióznost),“ podotkl Weiss.

Celý článek naleznete zde.

Miloš Zeman zabodoval v debatě na televizi Prima, čímž zvedl ze židlí ty své voliče, kteří v prvním kole zůstali sedět doma. Naproti tomu Jiří Drahoš při debatě v České televizi podobně nezabodoval. Mohlo se sice zdát, že tento pan profesor může být dobrým prezidentem. Jenže jen do chvíle, než začal mluvit.

Drahoš se jevil jako dobrý prezident. Dokud nezačal mluvit

Anketa Jste ochotni podat ruku příznivci kandidáta, kterého jste ve 2. kole nevolili a říct ,,Jsme všichni Češi, pojďme se na to vykašlat"? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 5425 lidí

K dovršení všeho zlého navíc podle Weisse pohořeli ve chvíli, kdy měl voličům vyslat jasné sdělení, proč by měli volit právě jeho. V tu chvíli měl šedesát vteřin jen pro sebe. Nikdo mu neskákal do řeči. A dopadlo to naprosto katastrofálně. Kdo to komentátoru nevěří, má si závěr prezidentské debaty na veřejnoprávní televize pustit ze záznamu.

Lidé chtějí v prezidentském úřadu vidět člověka, který se dokáže pod tlakem rozhodovat. Možná udělal hromadu chyb, vyjadřuje se jako hulvát, ale když jde do tuhého, vyřkne jasné slovo. U Drahoše tuto jistotu neměli.

Psali jsme: Teď teprve uvidíme "sračkomet", obává se Martin Konvička. Přečtěte si, co o Zemanově výhře napsal oblíbený list Jana Čulíka Proč Drahoš jezdil po severní Moravě, kde stejně nemohl uspět? Slavný komentátor rozebral zoufalství jeho kampaně Václav Klaus po volbách: Je to výhra nezmanipulovaných lidí a důvod k optimismu. Obávám se ale, že příznivci Drahoše se s tím nesmíří Provokatér Zeman udržel otěže. V Bruselu nebudou mít radost, píše mezinárodní server

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp