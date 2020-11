Novotného nepustili na kandidátku, zareagoval po svém: Chce znásilnit další kongres a být Fialův zástupce

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný prolomil mlčení a přinesl prohlášení ohledně rozhodnutí ODS o povinnosti kandidátů do nadcházejících parlamentních voleb mít negativní lustrační osvědčení a čistý trestní rejstřík, což pro něho znamená nemožnost za občanské demokraty kandidovat. Novotný svůj vzkaz zamířil na šéfa ODS Petra Fialu a pak oznámil, že se i přes aktuální odpal své domovské strany chystá vytáhnout do voleb. Občanští demokraté by se měli mít na pozoru, Novotný se zřejmě opět chystá „znásilnit“ jejich kongres.

reklama

Anketa Jste pro otevření obchodů a restaurací? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 3810 lidí



Pro komunálního politika se jeho cíl rozplynul, jelikož byl na počátku letošního roku pravomocně odsouzen za to, že policii oznámil, že se chystá zavraždit podnikatele Marka Víta, jehož považuje za podvodníka. Soud mu tehdy uložil pokutu přes šedesát tisíc korun.



Problémům pak politik čelil i dříve, a ačkoliv obvodní soud ve věci jeho dřívějšího vyhrožování poslanci KSČM Ondráčkovi rozhodl, že se o trestný čin nejednalo, kvůli svým příhodám za volantem čelil mnoha peripetiím. Jednou z nich bylo, že řídil, když to měl úředně zakázáno, a to nejen jednou. „Dostal jsem nejprve osm měsíců odnětí svobody s podmínečným odkladem na rok a půl. Jsem na život v podmínce zvyklý od kauzy karavan, kdy mi ji napálil krajský soud, než jsem to vyhrál, to dám. Už jsem tehdy zažil situaci, kdy se na mě řítil opilý senior v hospodě s napřaženou pěstí a já věděl, že mám jen vyčkávat, až mi ji sekne...,“ přiznal před třemi lety. Psali jsme: Nikdo si nevšiml: ODS se vypořádala s Pavlem Novotným. Tiše Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I přes zkrachování možnosti na kandidaturu, může být Novotný rád, že nedošlo i na další možnost, která hrozila. Tou byl spor o možném ukončení jeho členství ve straně.

Přestože Novotný tvrdí, že ho strana potřebuje a jako lídr pražské kandidátky by ji „dovedl k nejlepšímu výsledku“, poté, co se vulgárně opřel do ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), se neudržel ani jindy shovívavý šéf ODS Petr Fiala.





„Pro Pavla Novotného je to (odchod) ke zvážení, byl k tomu vyzván. Nepřeceňujme ho, nemá stranickou funkci, jsou zde orgány, které mohou konat. Nebudu vykládat každý jeho výrok na internetu, nejsem jeho mluvčí,“ sdělil Fiala po Novotného eskapádě Právu.



Šéfa občanských demokratů i množství ostatních členů partaje vytočily Novotného výlevy, v nichž Schillerovou v příspěvku o snížení daní počastoval jako „ubohou estébákovu kurvičku“. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Komunální politik nebyl s výroky o „ubohé kurvičce“ poprvé silně vulgární a neuplynula navíc ani příliš dlouhá doba od třeskutého rozhovoru v podcastu Insider novinářů Tomáše Jirsy a Michala Půra, kde Novotný prohlásil: „V zájmu České republiky je, aby Babiš zmizel – umřel. Aby taky Zeman umřel – odešel do věčných lovišť – a já byl poslanec.“



Novotný tehdy přemýšlel, co by vykonal v pozici hlavy státu. „Zavolal bych generála Koudelku a řekl bych: ‚Babiš. Zastřelit. Odstranit, prostě.‘ On by na mě čuměl. Já bych řekl: ‚Pane generále, to je v zájmu České republiky.‘ Já vím, že máme demokracii. V zájmu České republiky je, aby Babiš zmizel, umřel. Aby taky Zeman umřel, odešel do věčných lovišť a já byl poslanec. Ono to zní tak strašně, ale všechny ty věci jsou v zájmu České republiky,“ naložil Novotný. Psali jsme: Pavel Novotný: Babiše zastřelit. Pověřil bych Koudelku z BIS

Některé výroky Novotného ohledně parlamentních voleb ze jmenovaného rozhovoru značně zestárly, jelikož se i nechal slyšet, že bude ve Sněmovně „lízat Babišovi ruku“. Fotogalerie: - Kongres ODS v Ostravě

To sice nyní po rozhodnutí ODS nehrozí, Novotný se však nemíní lehce vzdát a rozhodl se přinést prohlášení s hodnocením své situace.



„Petr Fiala má samozřejmě dále podporu MS ODS Řeporyje! Já jsem nově rozhodnut kandidovat na příštím kongresu do výkonné rady i na prvního místopředsedu strany. Soustředím se ale hlavně na Řeporyje a příští volby do Evropského parlamentu,“ sneslo se zčerstva od politika k jeho plánům po nemožnosti kandidatury do Sněmovny.

Kandidátem na prvního místopředsedu ODS by již nebyl Novotný poprvé. Již v lednu se mu podařilo „znásilnit kongres“ ODS. Novotný tehdy rychle reagoval na neúspěch Alexandry Udženije při volbě prvního místopředsedy a oznámil zčistajasna kandidaturu. Nakonec neuspěl a prvním místopředsedou se stal Zbyněk Stanjura, jeho vystoupení však tehdy v sále způsobilo nemalé pozdvižení. Psali jsme: Kurva. Kdo jste vy? Znásilním kongres. Novotný kandiduje na zástupce Fialy, tohle ODS ještě nezažila Psali jsme: Nikdo si nevšiml: ODS se vypořádala s Pavlem Novotným. Tiše Zvaž odchod z ODS, vzkázal Fiala Novotnému. Ten mu odpověděl. Jednou jedinou větou Staněk (ČSSD): Čím může být užitečná zpráva o nenávisti pana Novotného k paní Schillerové Fiala sejmul Pavla Novotného: Je z něj trapně. Nemluví za ODS. Nebaví mě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.