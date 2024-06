Novotného nevyhodili. Za to se ale ODS se zlou potázala

Rozhodnutí nevyloučit Novotného z ODS vyvolalo na internetu obrovskou bouři. Nad tím, jak řeporyjskému starostovi jeho vulgární chování prochází, se pozastavoval Jaroslav Kmínek: „To, že Novotný je nevychovaný hulvát, ví kdekdo a je to jediný, čím se proslavil. Co ale nechápu, je to, kdo ho volí,“ uvedl na Facebooku.

Komínek připomněl Novotného útoky na svou stranickou šéfku Kateřinu Konečnou. Přes sociální sítě jí člen ODS vzkázal, že je „tupá debilka“, které „elegantně naloží“ hned, jak bude po volbách.

„Trochu jsem ve skrytu duše doufala, že se v ODS najdou poslední zbytky ani ne slušnosti – tu už tato strana pozbyla dávno –, ale lidskosti. Mýlila jsem se. ODS je s tím, co dělá její starosta Novotný, v pohodě. Já ale v pohodě nejsem. Na nadávky jsem zvyklá. Vyhrožovat si ale od této kreatury nenechám, a tak jsem podala trestní oznámení,“ uvedla Konečná.

Začátkem června se předsednictvo strany usneslo, že Novotného výroky jsou lidsky nepřijatelné a neslučitelné se členstvím v ODS. V úterý se tak mělo zabývat tím, jestli Novotného ze strany vyloučí. Konkrétně kvůli jeho skandálním výrokům ohledně nemocné dcery Felixe Slováčka. Tomu Novotný vyčetl, že se nechal vyfotit s Kateřinou Konečnou, a konstatoval, že jeho dcera nemá šanci se z rakoviny uzdravit. Příspěvek týkající se zdravotního stavu dcery hudebníka Felixe Slováčka Novotný smazal a omluvil se.

Nakonec na hlasování o vyloučení Novotného vůbec nedošlo. Předsedkyně KSČM v úterý večer oznámila, že se rozhodla na Novotného podat trestní oznámení, krátce poté, co šéf pražské ODS Marek Benda uvedl, že nakonec nepodá návrh na vyloučení Novotného širšímu vedení. „Přestože překročil hranice slušnosti, zaznamenal jsem jeho veřejný projev omluvy, lítosti i odpovědného závazku odpracovat sto hodin na onkologickém pracovišti. Musíme umět odpouštět,“ uvedl po úterním jednání výkonné rady šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda.

ODS je strana kmotrů, reagovala na Novotného pokračující členství Karolína Kubisková z Přísahy. A k ODS dodala: „Tímhle se degradovala, promiňte mi ten výraz, na skutečnou politickou žumpu! Absolutně nechápu, jak může nechat členem člověka, který svými slovy zaživa pohřbil nemocnou Aničku Slováčkovou, který uštval k smrti Ivetu Bartošovou a který se neštítí opravdu ničeho. Včetně vyhrožování fyzickým násilím!“ vzpomněla, že Novotný se v minulosti už vícekrát vulgárně vyjadřoval nejen k politikům, ale k řadě známých osobností.

„To bylo řečí od špiček ODS, jak je takové chování nepřijatelné. Teď po volbách je všechno jinak? I sám Benda nedávno tvrdil, že je to za hranou, a teď bude odpouštět? Co taky čekat od rychlostudenta z Plzně, co má sám máslo na hlavě a jehož jediným cílem je doklepat to do důchodu z teplé židličky v Parlamentu.

ODSka zase potvrdila, že se jim nedá vůbec věřit. Že co je před volbami, neplatí i po volbách a že pro ni slovo slušnost a důstojnost nemá žádný význam. Hulvát Novotný nemá za mě ve veřejných funkcích co dělat a měl by okamžitě skončit! Dělá ostudu nejen svojí ODS, ale celé politické scéně,“ dodala rozhořčeně Kubisková.

„Největší vládní strana nám tím vzkazuje, že nelidské chování je v pořádku, hlavně že to sype...,“ glosuje dění sociální demokratka Jana Maláčová. „Starosta Řeporyjí Novotný, přezdívaný jako protekční spratek, který se odporně vyjádřil o nemocné Aničce Slováčkové a uštval Ivetu Bartošovou, zůstává členem ODS. Je totiž po volbách,“ má jasno politička.

Pokračování Novotného v ODS je velkým překvapením i pro předsedu pražského hnutí ANO Ondřeje Prokopa: „Chronicky vulgární starosta, který veřejně uráží ženy a zesměšňuje rakovinu, je ‚zářný příklad‘ pro ostatní. Fiala nezklamal,“ konstatoval Prokop.

Spíše než o odpuštění půjde o to, že pro vyloučení nebylo ve výkonné radě dost hlasů. Taky informace o stavu ODS, uvedl bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář.

V diskusi Mlynář dodal, že to sice není největší problém ODS, ale je vážný a hlavně dlouhodobý. „Dost dobře nejde říkat jiným, že jsou hulváti a populisti, a neřešit Novotného, který to dělá systematicky a dlouhodobě. A nepochybně v tom bude pokračovat...,“ doplnil.

‚Proč ODS couvla a nevyhodí Novotného? Nechceme si hrát na bohy, tvrdí straníci,“ Fakt? Z ODS je fakt už jen diagnóza srabů, lhářů a podvodníků, který nakazil Fiala. Tvl, tohle je kdysi moje strana,“ hrozil se také komentátor Petr Holec.

Letos v únoru soud Novotnému uložil peněžitý trest za vyjádření na síti X, že Palestinci jsou opice a mají být vybombardováni. Zveřejnil jej počátkem loňského prosince po teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás. V době rozhodnutí soudu již byl starosta v podmínce, a to za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem třicet měsíců.

Podle informací serveru iDNES.cz mu letos v březnu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 podmínku kvůli opakovaným přečinům prodloužila a nařídila mu absolvovat program sociálního výcviku. Novotný také například v roce 2019 prohlásil, že by měl viset tehdejší komunistický poslanec Zdeněk Ondráček za to, že navštívil tzv. Doněckou lidovou republiku vytvořenou na Ukrajině proruskými separatisty. V tomto případě soudy pravomocně rozhodly, že starosta nespáchal trestný čin.