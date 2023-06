O 50 000 Kč. Rodičovský příspěvek bude navýšen

reklama

„Jednání K5 potvrdilo od 1. ledna zvýšení o 50 tisíc korun a zkráceni čerpání na tři roky, podotýkám zkráceni čerpání nikoliv zkrácení možnosti být doma s dítětem do čtyř let věku. Tato základní dohoda již je potvrzena a takto bude novela zákona o státní sociální podpoře upravena a schválena na jednání vlády v příštích týdnech,“ uvedl Jurečka pro iDnes.cz a zdůraznil, že zkrácení čerpání rodičovského příspěvku neznamená zkrácení možnosti být doma s dítětem do čtyř let.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Zdrženlivě se k navýšení stavěla ODS nebo TOP 09, její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová navýšení podmínila zkrácením doby čerpání. „TOP 09 nechce, aby šlo o zvýšení na dluh, a proto navrhujeme souběžně se zvýšením zkrátit maximální délku pobírání do tři let věku dítěte. Souběžně s tím však musí být zajištěna dostatečná kapacita školek a dětských skupin ve všech regionech,“ uvedla již dříve předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

