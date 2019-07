O těchto zásadních slovech Tomia Okamury média neinformovala. Víme, co se dělo za zavřenými dveřmi konference SPD

Vlastenecká politika musí mít totiž podle SPD i svůj ekonomický a sociální rozměr, a SPD se tak otevřeně hlásí k ochraně ekonomických zájmů českého státu: „Otevřeně se hlásíme k ochraně a podpoře českých firem a českých podnikatelů.“

Síťová odvětví jako ropovody, plynovody, vodní zdroje i nerostné suroviny musí být pod kontrolou státu nebo obcí

„Síťová odvětví, jako jsou ropovody, plynovody, vodní zdroje a podobně, na nichž závisí celý národ, musí být pod kontrolou státu nebo obcí. Stát musí garantovat potravinovou bezpečnost země, energetickou bezpečnost a musí garantovat, že české podnikatelské prostředí nebude ničeno v zájmu nadnárodních společností,“ řekl Okamura. To oproti současnému stavu znamená silné posílení role státu v ekonomice i s tím, že „národní surovinové bohatství musí být plně využíváno především v zájmu občanů této země“.

Okamura odmítl tržní ekonomiku ovládanou nadnárodními společnostmi, ale ekonomika dle něj má mít přívlastky národní a sociální. „Nebojíme se říct, že v této zemi by měla být tržní ekonomika národní a měla by sloužit občanům této země. Každý, kdo obhajuje dnešní situaci, kdy se ročně z této země vyvádí stamiliardové zisky nadnárodním společnostem, které jsou z významné části tvořeny nízkou mzdou našich lidí, je politický protivník našeho hnutí. Pouze národní přístup k ekonomice, vědě, vzdělání umožní změnit strukturu českého průmyslu na průmysl produkující finální výrobky vysoké technické úrovně a přidané hodnoty. Jiná cesta není. Jinak budeme nadále zůstávat producenty komponentů, které budou finalizovat německé, francouzské a další firmy. Takzvaná globální tržní ekonomika je ve skutečnosti pouze moderní formou ekonomického imperialismu a kolonialismu,“ postavil se proti globalistickému kapitalismu Okamura.

Co bylo během privatizace ukradeno, musí být vráceno

Předseda hnutí SPD se tvrdě vymezil proti tomu, jak proběhla privatizace v devadesátých letech, a podle něj, „co bylo ukradeno, musí být vráceno“.

„Součástí našeho programu bude i nadále zpětné prokázání majetku nad hranici 20 milionů. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Není to žádná retroaktivita práva, nýbrž jde o základní uplatnění principu, že nemůže být prospěch z trestné činnosti. Velmi kriticky se v tomto případě díváme na praxi minulých let, na privatizační proces a právní stav, ve kterém tento privatizační proces probíhal. Odmítáme idealizaci privatizačních procesů v tzv. devadesátkách. Ano, miliony lidí dostaly příležitost rozjet své podnikání, ale zároveň politicko-mocenské skupiny rozkradly bohatství této země a předaly ji do rukou nadnárodních korporací. Každý, kdo nelegálně přišel ke svému majetku, a každý, kdo při jeho získání porušoval zákon, musí vědět, že hnutí SPD žádá jeho zdanění, náhradu nebo vrácení. To není nic jiného než spravedlnost,“ zdůraznil Okamura.

Podpora pracujících rodin a boj proti nepřizpůsobivým

Zvláštní místo má i ochrana rodiny. Rodina je podle SPD pilířem přirozených hodnot a zaslouží si mimořádnou ochranu a sociální podporu ze strany státu. S podobnou podporou rodiny přišlo i putinovské Rusko a orbánovské Maďarsko.

„Bez podpory tradiční rodiny s dětmi, nemá náš národ budoucnost. Podpora pracujících mladých rodin s dětmi znamená i řešení bilance prostředků na zajištění penzí. Na penze si nestřádáme, na penze nám průběžně platí naše děti ze svých mezd. To je jednoduchá pravda, a proto se musíme postarat, aby v této zemi vyrůstaly pracovité, vzdělané a šikovné děti. Na tomto místě se chci obrátit na mladou generaci. To, co nabízíme mladé generaci, je podpora k jejich životnímu a pracovnímu uplatnění. Nabízíme podporu Vašim mladým rodinám, nabízíme podporu každému mladému člověku, který hledá smysluplné uplatnění ve svém životě a práci. Nenabízíme mu legalizaci drog, útěk od povinností, odpovědnosti a prožití života beze smyslu. Svedeme velký zápas o mladou generaci, která se musí stát budoucností této země,“ řekl předseda hnutí.

Jde ale pouze o podporu pracujících, a ne těch, kteří chtějí zneužívat sociální dávky: „Podporovat musíme pracující rodiny, a nikoliv rodiny, kde se odpor k práci, vzdělání a dobrým mravům dědí jako součást životní strategie. Není to žádná pohrůžka, ale říkám všem tzv. nepřizpůsobivým občanům, ve skutečnosti mimořádně přizpůsobivým, že politický úspěch našeho hnutí znamená pro Vás konec zlatých časů. Nabídneme Vám nekompromisně jinou životní strategii. Tou je respektování práva a práce za spravedlivou mzdu. Pokud v tom někdo vidí z naší strany projevy nenávisti, xenofobie nebo rasismu, měl by jít zaklepat na dveře nejbližšího blázince. Pokud někdo říká, že lidé mají právo nepracovat, když nechtějí, mohu s tím souhlasit, ale dodám, že v tom případě nemají nárok na komfort hrazený z daní těch, kteří poctivě pracují a podnikají.“

Okamura silně zdůraznil i sociální stránku hnutí: „Nestydíme se dát přívlastek sociální k naší politice. Jsme hnutí, které myslí na sociálně slabé. Myslíme na ty, kteří celý život poctivě pracovali a nyní mají problém žít s nízkým důchodem. Navrhli jsme a znovu budeme prosazovat legislativu zvyšující malé důchody a systémově garantující důstojný život lidí v sociálně ohrožených skupinách. V naší zemi více jak polovina seniorů trpí pocitem osamění. Chci jim z tohoto místa říct: naše hnutí je s Vámi a neopustí Vás.“

Elity se hnutí SPD bojí, protože sílí. ČSSD už nikoho nezajímá…

Po oficiální části proběhla i uzavřená část jednání. ParlamentníListy.cz mají informace o tom, co proběhlo za zavřenými dveřmi. Okamura ve své závěrečné promluvě zdůraznil, že to, že hnutí SPD u elit, médií a politiků vyvolává odpor, je dobrá zpráva, protože to znamená, že hnutí SPD sílí a že ho liberální elity považují za hrozbu. Proto ty hysterické útoky médií, České televize a podobně.

„Nejsme jako ČSSD. Říkáme věci jasně. ČSSD přestala hájit zájmy normálních pracujících, slušných lidí a ti ji opustili. Dopracovala to na tři procenta. ČSSD už prakticky nikoho nezajímá. Nikomu už ani nestojí za to, aby na ni útočil či aby ji zmínil,“ řekl podle našich informací Okamura.

Z hnutí SPD jsou naopak vládnoucí elity stále více nervózní, protože si myslely, že při rebelii Lubomíra Volného a spol. dojde k podobnému vývoji jako v případě Úsvitu a k rozpadu a konci hnutí, to se nestalo a hnutí SPD své pozice udrželo. Místopředseda SPD Radim Fiala upozornil na to, že hnutí SPD bude stále více objektem útoku státu a jeho mocenských složek a musí na to být připraveno.

autor: Barbora Richterová