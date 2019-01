O zprávě o udržitelnosti financí dnes jednala tripartita, diskuse byla dlouhá a bouřlivá

Zprávy o udržitelnosti veřejných financí v Česku by se měly připravovat na kratší období, ne na půl století. Národní rozpočtová rada by je měla předem také dávat k projednání. Shodli se na tom dnes zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Novinářům to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Mluvčí Národní rozpočtové rady Janis Aliapulios na dotaz ČTK upozornil, že zákon radě ukládá vypracovávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a klade také důraz na její nezávislost.

Rada zprávu o výhledu do roku 2068 zveřejnila loni. Propočítala, že při zachování nynějších podmínek by za půl století mohl kvůli stárnutí dosáhnout dluh veřejných financí až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP). Projednání zprávy na tripartitě provázela bouřlivá debata.

Podle místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka premiér Andrej Babiš (ANO) dnes použil vůči zprávě „výrazně tvrdá slova“. Cítil se prý zřejmě dotčen tím, že současná vláda jako by nekonala opatření ke zlepšení situace a zvyšovala svými kroky budoucí výdaje.

„Pokud někdo udělá prognózu na 50 let a tady sděluje občanům, že v roce 2068 budeme mít zadlužení větší než Řecko, považuju to za skandální, totálně neprofesionální a hloupé,“ řekl novinářům dnes Babiš. Vadí mu, že se do médií dostala „negativní zpráva“, když se české ekonomice daří a v zahraničí má pozitivní hodnocení.

„Že máme řešit důchodovou reformu, to samozřejmě víme. Vláda nevládne ani rok a rozpočtová rada už vychází z toho, že se tady 50 let nic nestane,“ řekl rozhořčeně premiér. Podle něj je absurdní bavit se o představách za 50 let.

Mluvčí rady Aliapulios podotkl, že nezávislé instituce v zahraničí podobné dokumenty na desítky let dopředu také vypracovávají. „Například ve Finsku je to 40 let, na Slovensku, ve Velké Británii či ve Slovinsku mají horizont 50 let. Dokonce i Ministerstvo financí zpracovává a zveřejňuje vlastní analýzu udržitelnosti veřejných financí s horizontem delším než 50 let (až do roku 2070),“ uvedl mluvčí. Podle něj nezávislost rady vychází ze zákona. Při projednávání předem s ministerstvy či vládou by tak mohla být rada případně vystavena politickému vlivu.

Aliapulios sdělil, že rada nijak nerozporuje to, že české veřejné finance patří k nejzdravějším v Evropě. „Ale smysl zprávy je právě v tom, že současnost i blízká budoucnost mohou zastírat neudržitelné nastavení pro delší časový horizont,“ uvedl.

Podle ministra školství Roberta Plagy byla diskuse na tripartitě ke zprávě poměrně dlouhá a bouřlivá. „Ta zpráva skutečně nebyla šťastně formulována, nevycházela z dostatečné analýzy. Celá tripartita by byla ráda, aby zprávy tohoto typu byly projednávány s dostatečným předstihem a nevystřeleny do mediálního prostoru,“ uvedl Plaga.

S tím souhlasí i odboráři. „Strašit tím, že se za 50 let česká ekonomika zhroutí, když předpokládáme, že se vlády budou chovat odpovědně, je opravdu divné,“ řekl místopředseda odborové centrály Samek. Podle něj je padesátileté období dlouhá doba, kdy se dá vývoj těžko odhadnout.

Části zprávy kritizovali i zaměstnavatelé. „Odhady jsou dělané na 50 let dopředu, což je nesmysl. Potřebujeme, aby to bylo kratší období,“ uvedl šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner. Podle něj je tak možné provést opatření pro nejbližší období a při sestavování rozpočtu na další rok.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se pokoušela uzavřít diskusi smírně. Novinářům řekla, že činnost rady podporuje a její výstupy bere jako základ pro další diskusi například o návrhu změn důchodového systému.

