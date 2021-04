ODS a spol. to nejde. Senátor: Jedni to zruší, druzí to chtějí a třetí to zažalují. Lidé nám nerozumí

reklama

Deník N se zamýšlí nad tím, proč pravicová koalice Spolu, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, nenaplňuje své cíle a prozatím podle průzkumů rozhodně nemůže pomýšlet na vítězství. Předsedovi ODS Petru Fialovi možná nezbude než zapomenout na svůj premiérský sen.

Anketa Jste pro okamžité otevření restaurací? Ano 42% Ne 58% hlasovalo: 2757 lidí

Podle posledního průzkumu agentury Kantar CZ totiž pravicovou koalici Spolu preferuje asi 17,5 procenta voličů, zatímco Babišovo hnutí ANO si drží podporu 22 procent voličů a koalici STAN a Pirátů momentálně preferuje na 34 procent voličů.

Předseda lidovců Marian Jurečka však tvrdí, že průzkumy, které si nechala zpracovat koalice sama, jsou k ní o poznání příznivější.

„Naše interní průzkumy máme od prosince na větším vzorku, jsou přesnější a ve všech se pohybujeme nad dvacet procent. Od ledna nám roste i potenciál,“ uvedl Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další informace naleznete zde

Senátor Zdeněk Nytra z ODS má však za to, že pravicová koalice má důvod k obavám.

Možná za to může chování ODS při sporu o prodlužování nouzového stavu na konci února, na které Sněmovna včetně ODS odmítla kývnout, ale hejtmani se s vládou dohodli na dalším prodloužení nouzového stavu. A v čele Asociace krajů dnes stojí Martin Kuba z ODS.

„Ten rozdíl už byl tak velký, že se to nedá svést jen na metodiku. Určitě se tím budeme muset zabývat. Konkrétně ODS nebyla vnímána moc srozumitelně. Jedni to zruší, druzí o něj požádali a třetí, což jsme my, senátoři, to dali k Ústavnímu soudu. To se nám bohužel nepodařilo lidem vysvětlit. I to může být jeden z důvodů a poučení do budoucna, že se takovým věcem musíme vyhnout,“ poznamenal k tomu Nytra.

Politolog Petr Just konstatoval, že konzervativní pravicové koalici schází dravost Pirátů a Starostů.

„Ta je sice názorově a ideologicky mnohem jasněji vymezená a čitelnější, což je jednak výhoda, ale zároveň je to jejím limitem. Aliance Pirátů a Starostů má svůj názorový záběr mnohem širší i proto, že každý z těchto dvou subjektů je rozkročen velmi široce a ideologie u nich nikdy nebyla tím hlavním,“ upozornil Just.

Piráti a STAN by se však měli mít na pozoru před vrtkavostí mladých voličů do 29 let, kteří teď sice Piráty a Starosty hlasitě podporují, ale nakonec nemusí přijít k volbám, nebo si mohou svou volbu na poslední chvíli rozmyslet.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rychetský v Partii: Výsledek vlády je skutečně tristní. Připravili lidi o svobodu, ale zdraví neochránili Bartošův apríl: Už máme seniory, přišli sami. Ale chceme víc Vraťme lidem chuť se politicky angažovat. Pavel Šrámek z Aliance pro budoucnost má plán Volební zákon: Pekarová tlačí korespondenční hlasy. Už pro tyto volby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.