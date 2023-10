OSN vyzvala většinou hlasů k příměří na Blízkém východě. Česko proti. Zde důvod

120 zemí rezoluci podpořilo, 45 se zdrželo hlasování. Proti rezoluci hlasovalo 14 zemí, mezi nimi Izrael a jeho nejbližší spojenec, Spojené státy, pět tichomořských ostrovních států a čtyři evropské země – mezi ně patří Česká republika, dále Rakousko, Chorvatsko a Maďarsko. Celkem osm členských zemí Evropské unie hlasovalo pro, uvedla agentura ABC NEWS.

Irák později po stížnosti na technické potíže změnil svůj hlas na "ano" a zdržel se hlasování, konečný výsledek byl 121 hlasů pro a 44 se zdrželo.

České ministerstvo zahraničí uvedlo, že Česko hlasovalo proti, protože v textu chybělo následujících několik klíčových prvků. „Rezoluce neodsuzuje teroristický útok Hamásu ze 7. října. Nevyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění rukojmích. Rezoluce rovněž neuznává právo Izraele bránit sebe a své občany proti terorismu. Rezoluce neposkytuje záruky, že poskytování naléhavé humanitární pomoci nebude zneužito Hamásem a dalšími teroristy,“ uvedlo ve svém vyjádření na sociální síti X.

„Navzdory současným výbuchům hněvu a rozdělení věříme, že většina Izraelců a Palestinců dává přednost cestě míru, nikoli válce a teroru. Česko je pevně odhodláno podporovat dvoustátní řešení, které zůstává jedinou zásadní perspektivou pro zajištění bezpečnosti Izraele a naplnění touhy Palestinců po vlastní státnosti,“ dodal resort Jana Lipavského (Piráti).

