Obchodní řetězce vám lžou! Jde o české potraviny, odhalila u Xavera Babišova poslankyně

Podle návrhu by se kvóta měla každý rok navyšovat až do roku 2027, kdy by na pultech tuzemských obchodů mělo být 85 procent potravin českého původu. Od příštího roku by už měl tento podíl v českých obchodech představovat 55 %. Pevný podíl českých potravin v regálech odsuzuje řada opozičních představitelů. Návrh se tak vrátil do druhého čtení.

„Povinné kvóty na potraviny, tak samozřejmě ta částka, která tam byla dána těch 85 procent, samozřejmě zamávala hlavně s řetězci. Nevím, proč se toho tak zalekly, když jejich reklama hovoří o tom, že mají v současnosti 85 procent českých potravin, pakliže je tedy jejich reklama pravdivá,“ podivuje se poslankyně za hnutí ANO.

Jedním dechem dodává, že tímto krokem zároveň chtěli otevřít diskusní platformu. A sice, že je potřeba začít se zabývat tím, že my Češi máme nárok na české potraviny, protože máme jistotu, odkud jsou, kde byly vypěstovány, popřípadě chovány. Jak byly zpracovány, jaké tam probíhalo zemědělské hospodářství.

Kontext byl tedy takový, že se to bude týkat zhruba 155 položek, do kterých budou začleněny základní druhy potravin: mléko, mléčné výrobky, maso, masné výrobky, základní druhy zeleniny a ovoce. „Měly by tam být samozřejmě pekařské výrobky, určitě nápoje, takže naše minerální vody, či české alkoholické nápoje,“ přiblížila Balaštíková.

„Tím, že to ale někteří vytrhávali z kontextu, tak řetězce jenom ukazovaly, že nechtějí prodávat české potraviny. Říkají, že nebude výběr, ale ten stejně není! Výběr určuje majitel obchodu, takže si vybíráte jen z toho, co má v regálu. A pokud tam nedá žádné české potraviny, tak si žádné nevyberete,“ vysvětlovala, že chtěli aby na základě této kvóty řetězce alespoň přistoupily k dohodě, že české potraviny zařadí do své nabídky.

„Žádný sortiment zahraničních potravin jsme omezit nechtěli, to už je jen manipulace s informacemi,“ pokračuje Balaštíková. „Ani jsme tam nedávali žádné sankce, pokud by to řetězce nedodržely. Pouze by kontrola konstatovala: Ano, tento kontrolní řetězec nedává 75 procent potravin. Dá se říct, že to bylo doporučení. A také ukázat, že mají reklamy, že mají vysoké procento českých potravin a není to pravda,“ vysvětlila poslankyně. S tím, že čeští zpracovatelé a dodavatelé do těchto řetězců mají obrovské problémy a zmíněné lživé reklamy a slevové akce jim velmi škodí, což se celé v konečném důsledku projevuje i ve státní kase.

Český zákazník je prý nestále jen masírován lživými reklamami a má mylný dojem, že české potraviny na pultech řetezců jsou, i když kontrolní výsledky ukazují přesný opak.

Vyvrátila, že by kvóty zvedly ceny: „Zvedáním cen straší především řetězce, tak ať o tom předloží studii, že se ceny skutečně zvednou. Nikdy k tomu nedošlo a myslím, že k tomu ani není důvod,“ poznamenala.

Řetězce podle ní využily období koronaviru. Zvedly se nepřiměřeně ceny některých druhů potravin. Není však pravda, že je zvedli zemědělci a doavatelé. „Z veřejně dostupných informací si můžeme zjistit, že ceny zvedli pouze obchodníci. Čeští prodejci tuto situaci využili ve svůj prospěch,“ konstatovala Balaštíková a zmínila hněd několik konkrétních čísel pro srovnání.

Nový zákon o potravinách potřebujeme i proto, že musíme řešit také dvojí kvalitu potravin. „Nadnárodní korporace samozřejmě upravují různé výrobky. Pro český trh vždyvyužívají levnější verze, například u sladidel a dochucovadel. Říkají, že český zákazník má jinou chuť. Takové jednání by mělo by postižitelné,“ uvedla poslankyně.

Takto nepěkně se k českým zákazníkům chovají například někteří producenti ryb, ale i výrobci pracích prostředků světových značek. Jmenovitě nechtěla firmy uvádět, ale doporučila zvídavým občanům podívat se na webové stránky www.potravinynapranyri.cz. „Jsou tam veškeré výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Je tam jasně ukázano, u kterých výrobců a u kterých výrobků bylo falšováno složení,“ uvedla.

Potvrdila to, že ve velké dvojí kvalitě se prodává i coca-cola: „Ano, je to pravda, i tahle značka... Na český trh dodává jiné složení, než má pro americký trh. Zrovna třeba firma Coca-Cola také říká, že český a slovenský zákazník má jinou chuť,“ pousmála se Balaštíková nad tímto argumentem.

„Že vždy najdou levnějščí komponent a ani to nepromítnou do ceny, to nepovažujeme za slušné chování,“ podotkla. „Kdo zkoušel někdy americkou coca-colu, tak má oproti té české opravdu úplně jinou chuť, je to velmi smutné,“ uvedla.

Balaštíková také velmi řeší kauzu klecového chovu drůbeže, na který jsou dva různé pohledy. Kritici takové chovy považují za katastrofu, která se projeví i na výsledném produktu. „Nevím, jak budou v této věci ostatní poslanci hlasovat. Ale nemohu s tím souhlasit, pakliže by nebyl zákaz klecových chovů na celém území EU a nebyl by zákaz dovozu ze třetích zemí,“ uvedla.

„Pokud jde různým iniciativám skutečně o ta zvířata, musí chtít zakázat klecový chov na celém území EU a zakázat dovozy ze třetích zemí, kde je chování ke zvířátům až na katastrofálním stupni. Chtít však postihnout malý segment trhu jako je Česká republika, a znevýhodnit naše zemědělce, to se mi na tom nelíbí,“ sdělila. s tím, že z jiných uzemí, kde je situace mnohem horší, k nám pak stejně takové produkty budou stále proudit.

Nechala si prý zaslat protokol od Státní veterinární správy, zda v rámci klecových chovů došlo k nějakému týrání. „Já musím, bohužel, s lítosti oznámit, že to bylo většinou v těch malochovech, na které poukazují, a u malochovatelů, u těch velkých to byly marginálie,“ tlumočila šetření veterinářů.

Moderátor Xaver Veselý však poznamenal, že záběry, které z těchto chovů ukazují v televizi, vypadají skutečně hrozně. „Víte, ty slepice byly šlechtěny, aby to vlastně... takto... jakoby... snašely a aby neměly tendenci létat. Slepice jsou drůběž, která vlastně sama sebe i poškozuje a likviduje. Také jsem chovatel psů a koní, u mě se mají zvířatka dobře. Ale tady si musíme opravdu říct, zda nám jde o ta zvířata. Pak musí ty iniciativy bojovat na celé evropské uzemí,“ zopakovala Balaštíková na závěr.

