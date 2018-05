Oblíbený list Jana Čulíka si posvítil na Viktora Orbána. Stojí to za to

Maďarsko čekají v dubnu parlamentní volby a britský deník The Guardian tvrdí, že maďarský premiér Viktor Orbán si věří, že volby potřetí za sebou vyhraje a nadále zůstane v čele země. Průzkumy ukazují, že by si ho jako premiéra nadále přálo asi 40 procent Maďarů. Orbán však podle deníku přiložil pod předvolební kotel a přednesl populistický projev o stavu země.

Maďarský předseda vlády Viktor Orbán dobře ví, že se mu blíží parlamentní volby, a dělá všechno pro to, aby premiérem zůstal i po nich, už potřetí. Většina médií je mu nakloněna a levicová opozice není jednotná. To hraje Orbánovi do karet.

Na druhé straně musí čelit časté kritice z Bruselu za svůj tvrdý přístup k řešení uprchlické krize. Aby uprchlíky zastavil, nechal na hranicích Maďarska postavit plot. Jenže Orbán využívá kritiku znějící z EU ve svůj prospěch. V projevu o stavu země konstatoval, že Maďarsko je poslední hrází proti islamizaci Evropy, ale také proti těm západním politikům, kteří se podle jeho názoru chtějí islamizaci podvolit.

„Západ otevřel cestu k úpadku křesťanské kultury a islámské expanzi,“ hřímal ve svém projevu Orbán. Jen jeho vláda prý zabránila přílivu migrantů z jihu. Maďaři jsou prý posledním národem v Evropě, který se velmi jasně obrací k obhajobě křesťanských hodnot. Pokud by islamizace Evropy pokračovala, ve velkých městech by prý muslimové brzy měli převahu. The Guardian, liberálně levicový deník, ze kterého rád čerpá například Jan Čulík a jeho Britské listy, však tyto Orbánovy úvahy pokládá za spekulace, které maďarský premiér nemůže podepřít fakty.

Maďarský premiér tím však neskončil. Stejně jako již mnohokrát v minulosti i tentokrát zaútočil na amerického miliardáře George Sorose, který si údajně koupil vliv v Bruselu a snažil se o to, aby se zrodil „člověk soroský“, tolerantní k islamizaci Evropy. Orbán se však islamizaci odmítá podvolit. Slíbil naopak podporu a pomoc zemím, které budou spolu s Maďarskem hájit křesťanské hodnoty.

autor: mp