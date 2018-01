Obrovská chyba, pane Drahoši. Nechápu vás, naříká odpůrce Zemana. Co se stalo?

Pan Pavel Malina se netají tím, že v souboji o Hrad jednoznačně fandí profesorovi Jiřímu Drahošovi. Nepřál by si, aby v prezidentském úřadu pokračoval Miloš Zeman. Mrzí ho proto, že Jiří Drahoš odmítl přijít do čtyř televizních debat se stávajícím prezidentem Milošem Zemanem a je ochoten jít pouze do dvou televizních střetů.

„Tak bohužel první obrovská chyba Jiří Drahoš. Zní to jako by se Zemana bál a asi se fakt bojí. V každé té televizi může oslovit statisíce lidí a on nemá čas, protože někde dělá kampaň se stovkami lidí? A to tam radši nechá Zemana řečnit samotného? Nechápu ho,“ podivoval se.

Reagoval na sdělení pana profesora, že se zúčastní jen dvou televizních debat, protože považuje za zásadní vyjet za občany do krajů.

K tématu nemlčel ani aktivista Jakub Pitron, který se řadí mezi podporovatele Jiřího Drahoše. Je toho názoru, že bude důležité, jak se zachová TV Nova.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že prezident je připraven přijít do čtyř televizních debat. Dorazil by před kamery pravděpodobně i v případě, že by tam dorazil sám. Bez svého protikandidáta. Účast na dvou televizních debatách přislíbil Zeman už v sobotu 13. ledna v sobotu. Uvedl tehdy, že dvě debaty považuje za vhodné. Tři a více debat už by mohlo voliče nudit. V pondělí ale pravděpodobně změnil názor. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že prezident Zeman dorazí na debaty do ČT, do TV Nova, TV Prima a TV Barrandov.

Před prvním kolem prezidentské volby proběhlo několik prezidentských debat, na které byly pozváni všichni kandidáti a jediný Miloš Zeman odmítal přijít s tím, že nevede žádnou předvolební kampaň.

Jakub Pitron doslova napsal:

Drahoš tedy odmítl 4 debaty, zúčastní se dvou... Nabídl sám Českou televizi. Zbývá, aby si vybral Zeman. Pokud to chápu správně, Zeman bude preferovat Primu... Otázkou je, jak se zachová Nova? Převáží businessový zájem, tedy hodina exibice MZ na Nově proti moderátorovi (navíc velmi nezkušenému moderátorovi)? O Barrandov nejde, je to podřadná televize, kde navíc exibuje každý týden..



