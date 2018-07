Obrovské věci a dramatická slova. Summit Putin–Trump má pokračování, které je třeba znát

Na úvodní společné tiskové konferenci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem byl Donald Trump dotázán, zda věří zprávám amerických zpravodajských služeb o tom, že se Rusko snažilo ovlivnit americké prezidentské volby v roce 2016. Donald Trump nevypadal příliš přesvědčeně a řekl: „Nevidím žádný důvod, proč by to mělo být Rusko.“

Nyní, po vlně kritiky, která se na jeho hlavu snesla ze strany domácích médií, Trump otočil. Údajně se přeřekl a chtěl pouze říci: „Nevidím žádný důvod, proč by to nemělo být Rusko.“

Spisovatel a komentátor pro americký server Bloomberg Tim O’Brien za Trumpovým jednáním vidí peníze. Domnívá se, že Trump je Rusy vydírán. „Může zde být zcela zřejmý důvod, proč prezident Trump vypadá, jako kdyby byl Putinovi zavázán – peníze. Možná je čas sledovat peníze a pro republikány a Kongres, aby od Trumpa chtěli jeho daňová přiznání. Já ta přiznání viděl,“ píše O’Brien.

Trump schytává kritiku nejen od demokratů, od kterých se to všeobecně čekalo, ale také z řad vlivných republikánů a jim blízkých médií. Největší rozruch ale vyvolala americká právnička Jill Wine-Banksová, která v sedmdesátých letech pracovala v administrativě amerického prezidenta Jimmyho Cartera. „Je to pro mě stejně vážný útok, jako byla kubánská raketová krize, nebo útoky z 11. září 2001. Prezident se staví na stranu těch, kteří na nás zaútočili, místo aby se pokusil zabránit budoucím útokům. Jeho výkon na summitu bude znám ve stejně negativním světle jako útok na Pearl Harbor nebo křišťálová noc,“ řekla advokátka na televizní stanici MSNBC, která má pro změnu blízko k Demokratické straně. Wine-Banksová tak Trumpovy výroky přirovnala kupříkladu k tomu, kdy nacisté v listopadu 1938 během jediné noci zabili přes sto Židů, vypálili přes sto synagog a několik desítek tisíc Židů odvlekli do koncentračních táborů.

Publicista Daniel Veselý k Trumpově výroku a jeho následné kritice na Facebooku napsal: „Hysterická reakce západních médií na summit Trump–Putin (Pearl Harbor, 11. září blabla) ukazuje, že mainstream nemá zájem na deeskalaci nebezpečné tenze mezi zeměmi, které vlastní 90 procent jaderných zbraní. V tomto světle je obsese zavilým Putinem (US prezidenti se vždy setkávali s válečnými zločinci a diktátory, aniž by to někoho pálilo) a Trumpovou „zradou“ (jde pouze o obvinění proti ruské vládě, nic nebylo dokázáno u soudu) Mimochodem US tohle dělají pořád, snad to nejstupidnější, co jsem kdy slyšel. Mám normálně chuť hodit flintu do žita, když vidím tuhle nebezpečnou stádní stupiditu.“

Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, která nedávno vydala novou knihu Fašismus: Varování, ve které se věnuje domnělé nové hrozbě pro demokracii ze strany současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, na Twitter napsala: „Donald Trump je pro Putina dárek, který stále nese nové plody.“

autor: mak