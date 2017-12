Očima anarchokapitalisty: Demokracie je diktát většiny menšině. Všechny zákony zrušit. Daně jsou jako výpalné

Anarchokapitalista Urza vybral zhruba 2,7 milionu korun na svou knihu na téma alternativního společenského uspořádání bez instituce státu. Sám tvrdí, že demokracie je diktát většiny menšině a anarchokapitalismus je založený na respektu k vlastnictví, principu neagrese, svobodě a zodpovědnosti. „Stát vytváří sociálně slabé, místo aby je chránil. Nechme lidi, ať si na volném trhu sami určí, co chtějí a co nechtějí,“ řekl Urza v rozhovoru na DVTV.

Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založen na respektu k vlastnickým právům, principu neagrese a svobodě a zopovědnosti každého z nás. „Kdybychom lidem zakázali stát, tak bychom se tím státem stali, to rozhodně nechceme,“ upřesnil Urza hned v úvodu.

Podpora jeho knihy prý Urzu velmi zaskočila, je ale prý pravda, že Česko má jednu z nejsilnějších anarchokapitalistických skupin v Evropě. „Poprosil jsem zkrátka lidi, aby mi přispěli, a oni to udělali,“ řekl. Přispěvatelů bylo téměř tisíc. K tomu, že jeho knihu podpořili, je podle Urzy přiměla hlavní myšlenka knihy. „Je tak dobrá, že si zasluhuje jejich pozornost i peníze,“ dodal.

Někteří z přispěvatelů jsou prý z knihy skutečně nadšení, jiní možná více naštvaní na stát. „Mně na státu vadí násilné donucení, což stát používá jako prostředek pro své fungování. Říká se, že je správné platit daně, a pokud je člověk platit nechce, je donucen násilím je zaplatit, to je morálně a eticky nepřijatelné, je to jako když mafie vybírá výpalné,“ zdůraznil.

Pro anarchokapitalisty je klíčová svoboda. Co je nesvobodného na tom, že v současné době lidé volí své zástupce a ti pak mají v rámci demokratického systému bránit jejich zájmy – je podle Urzy to, že určitá část lidí rozhoduje o tom zbytku. „Demokracie je diktát většiny menšině. Je třeba nechat lidi, ať si sami na volném trhu určí, co chtějí a nechtějí. Jeden nemůže vládnout druhému a k něčemu ho nasilím nutit,“ míní.

Urza v rozhovoru také zpochybňuje jeden ze základních prvků státu, a to monopol násilí. „Bez něj by žádný chaos nenastal, i když není nikdy nic jisté.“

Stát má prý mnoho násilí ve většině zákonů, což prý Urza podrobně ve své knize rozebírá. „Každý zákon, aby mohl být vymáhán, tak musí následovat sankce a ta je násilím vymahatelná, aby se na to každý nevykašlal. I zákaz kouření v restauracích byl násilný zásah do vlastnictví majitelů hospod,“ zdůraznil.

Podle Urzy by prý bylo řešením všechny zákony zrušit. Společnost by pak prý fungovala na základě volnotržních principů. „Funkce volného trhu, svobodný obchod a dobrovolná směna by nahradila funkci státu,“ řekl a dodal, že nyní se snaží lidi přesvědčit o tom, že tento systém je dobrý pro všechny.

Původní zdroj ZDE

autor: nab