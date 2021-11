Očkování: Lékař, který zažil, co se po něm lidem stalo. Teď promluvil

reklama

říká MUDr. Vladimír Čížek v rozhovoru pro server svedomi-naroda.cz. Čížek je aktivním propagátorem rozumného přístupu ke covidu, mimo jiné je autorem Výzvy lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci covid-19.

„Jsem normální doktor, se kterým by se normálně rozhovory nedělaly, nebýt covidu,“ prohlásil Čížek. S příchodem covidu se podle něj změnilo naprosto všechno v českém zdravotnictví. „Změnilo se to v nějaké šílené absurdní drama, které by nevymyslel ani Václav Havel. Nebyl dodržen systémový přístup, protože my máme nastavený pandemický plán pro chřipku, ale jelo se úplně podle něčeho jiného. Média, experti a další začali šířit masivní strach a reakce téměř celého světa byla možná v březnu 2020 akceptovatelná, protože se úplně nevědělo, co to je. Ale po pár měsících už bylo dost informací na to, aby se ta reakce adekvátně upravila, a to se nestalo. Ta mediální masáž jede už v podstatě rok a půl a je to pro mě nepochopitelné,“ říká Čížek.

Problém má Čížek i s odbornou skupinou MeSES, ve které podle něj chybí odlišné názory na věc. „Ti lidé tam mají jednotný uniformní názor a v podstatě tato skupina společně s vládou a mediálními prostředníky docílila toho, že jakýkoliv jiný názor je označován za dezinformaci a lidé s tímto názorem jsou diskriminováni,“ štve Čížka.

To, že si podle nových opatření mají číšníci vyžádat od hosta bezinfekčnost, tedy informaci o zdravotním stavu, podle Čížka není v pořádku. „To je naprosto nepochopitelná věc z hlediska etického i právního. Podle zákona může zdravotní stav být zveřejněn pouze u soudu, při pravidlu oznamovací povinnosti nebo se souhlasem ošetřovaného. Žádná jiná možnost neexistuje, takže říkat číšníkovi nebo kadeřnici, jestli jsem očkovaný, to je absurdní,“ má jasno lékař.

„Většina lékařů k tomu všemu mlčí, protože když už vystupují proti, tak jsou umlčováni. Za nejhorší považuji přístup Ministerstva zdravotnictví, které za ten rok a půl vydalo 41 nezákonných opatření, která odporují Ústavě a jsou napadána u soudu,“ přidal Čížek kritiku na opatření vlády Andreje Babiše.

Čížek sám prý není odpůrce očkování, ale prosazuje rozumný přístup k vakcinaci. „Ve své ambulanci odlišuju pacienty rizikové a nerizikové. U těch rizikových, řekněme od 65 let, rozhodně doporučuju se očkovat, protože to riziko úmrtí je u nich dost vysoké, a dokud nemáme nic lepšího než tuto vakcínu, tak ať se ti lidé naočkují. Lidem do 50 let ale rozhodně doporučuji se neočkovat touto vakcínou, protože my nevíme, jaké bude mít následky za několik let. Je to vakcína experimentální, protože nebyly dodrženy třetí fáze klinických studí, které skončí až někdy v roce 2024,“ vysvětluje Čížek.

„Riziko úmrtí je u lidí do 50 let minimální, tak doporučuju neočkovat, s ohledem na případná další vážná onemocnění. A u lidí mezi roky 50 a 65 to řeším vyloženě individuálně. Očkování navíc může způsobit vedlejší zdravotní komplikace, mně do ordinace chodí lidé, kteří mají třeba bolesti kloubů, ale i trombózu a znám případy krvácení do mozku,“ dodává Čížek, že k očkování je potřeba přistupovat s rozmyslem.

Čížek také v ordinaci vidí komplikace, způsobené nošením roušek, ale i lockdowny a sociálním odloučením. „Začnu rouškami. Ministerstvo zdravotnictví v prosazovaní nošení roušek používá taktiku vyzobávání zrníček, kdy oni si z těch studií cíleně vybírají jen ty, které hovoří o účinnosti roušek. Mně na tom vadí, že ze studií, které hodnotí potenciální škodlivost nošení roušek, si vyberou jenom pár, které to zamítají. Přitom existuje velké množství studií, které o škodlivosti hovoří,“ kritizuje Čížek postup Ministerstva zdravotnictví.

„Teď je to vidět na extrémním nárůstu respiračních onemocnění nejen u dětí, kdy ty děti byly dlouho izolované nebo nosily roušky, a tak jim klesala obranyschopnost, což potvrzují i odborníci,“ dodává lékař, že nošení roušek zhoršuje nynější zdraví dětí.

Co se týká covidu, nefunguje podle Čížka ani Česká lékařská komora. „Velmi mě zklamal její prezident Milan Kubek, protože kdo si pamatuje rok 2009, když přišla prasečí chřipka, tak bylo doporučeno plošné očkování, ale tehdy Kubek prohlásil, že nás nikdo očkovat nebude, protože nejsme pokusní králíci. Najednou v době covidu ale obrátil a v tom mě zklamal. Navíc jeho vystoupení probouzí nenávist k neočkovaným, a proto si myslím, že by měl odstoupit,“ vzkazuje Čížek Kubkovi.

