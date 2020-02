Od roku 1990 jsme stále více německou kolonií, píše Martin Koller. A teď budeme hasit průšvih Západu v Africe. Připravte si 600 milionů

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Šest set milionů korun si navíc připraví čeští daňoví poplatníci během následujících tří let na mise české armády v Africe. Hlavním cílem je Mali, kam naše armáda nastupovala před sedmi lety s tím, že do švestek bude zpátky. Analytik Martin Koller shrnuje, co naši vojáci momentálně v Africe provádějí a jaký to má smysl. „Až se budou naši frustrovaní vojáci vracet, poneseme svůj díl odpovědnosti na pokračující afroislámské migrační vlně. Naši páni v Berlíně a Bruselu nám to připomenou, až budou zase organizovat rozdělování afrického obohacení,“ dodává Martin Koller.

Česká politická reprezentace velkou většinou schválila rozšíření našich vojenských misí v Africe. Bude to stát v letech 2020–2022 dalších téměř 600 milionů korun. K tomu nedávno 100 milionů jako přátelský dar do severní Afriky. Je vidět, že jsme bohatá země a občané si žijí nad poměry, obzvláště rodiny s dětmi, které pracují a neparazitují. Samozřejmě také důchodci, kterým se přídavek 150 korun od Babiše (zbytek do 900 pohltila inflace z minulého roku) do měsíce rozplyne v rostoucích cenách.

Roku 2013 vyráželi naši vojáci do Mali s tím, že budou do švestek zpátky (reminiscence roku 1914), samozřejmě vítězně. Byl jsem jediný, kdo tehdy napsal (časopis Vojenské rozhledy), že válka se protáhne, zatímco ostatní nadšeně jásali nad blízkým vítězstvím evropských hrdinů, kteří to teroristům ze severu slavně natřou. Máme rok 2020 a do oblasti se budou posílat další vojáci. K současným 120 přibude dalších 60. V rámci operace EU Takouba mají působit v Čadu, případně Nigeru. EU si opět chce hrát na světovou a koloniální velmoc.

Mali (18 milionů obyvatel, 90 % muslimové), Čad (12 milionů obyvatel, 53 % muslimové), Niger (20 milionů obyvatel, 80 % muslimové), ale také Mauretánie (4 miliony obyvatel, 100 % muslimové) a Burkina Faso (20 milionů obyvatel, 60 % muslimové), kam se očekává další rozšíření bojů. Všechny země jsou bývalé francouzské kolonie. Tropické země, vedro, vlhko, pouště i pralesy, hmyz, špína exotické nemoci. Obrovský prostor, kde se nedá zvítězit, natož rychle. Do současnosti tam má Francie dominantní ekonomický i vojenský vliv, používá se tam jako jednací jazyk francouzština a platí se tam koloniálním frankem, navázaným na euro. Do Francie se odtamtud valí migranti. Takový francouzský zadní dvorek.

Mezinárodní evropské síly Takouba mají pod bruselským praporem svobody, demokracie, pravdy a lásky nahradit v podstatě neúspěšnou francouzskou vojenskou intervenci Barkhane, která začala v roce 2014. Francouzští vojáci jsou údajně frustrovaní z neúspěchu, takže je musejí nahradit vojáci z Evropy, samozřejmě i z německých a slovanských kolonií. Poněkud trapný fakt z hlediska bojové hodnoty francouzské armády, jestliže si vojáčci musejí léčit frustrace místo zranění z boje. Ilustrativní výsledek vývoje v EU z hlediska armád. Francouzi především zjistili, že místní obyvatelé už mají jejich moderního kolonialismu plné zuby a nejsou vítaní. V tom mají skutečně podporu islámských teroristů ze severu, především z Libye.

Kdyby politici EU a jejich vojáci tuto zemi nerozvrátili a neuvrhli do občanské války jen proto, že Kaddáfí chtěl, aby zaplatili za odebranou ropu (jaká drzost), nezmizela by většina tamní výzbroje do rukou teroristů v okolních zemích. Takže je třeba sehnat pitomce, kteří zastoupí poražené Francouze, když si ti nevděční černoši neváží koloniálních pánů, tedy s výjimkou kmenových náčelníků, reálně prezidentů, ministrů a generálů kolaborujících s cizáky.

Samozřejmě nejde o boj proti terorismu. To se mohli vojáci EU už dávno vydatně angažovat v boji proti palestinskému terorismu, stejně jako Islámskému státu. Jde o suroviny, především uran pro francouzské jaderné elektrárny. Z těch jde elektřina do zeleného Německa, které zrušilo jaderné a chystá se zrušit uhelné i plynové elektrárny. Výsledkem je samozřejmě totální nedostatek elektřiny. Takže se nakupuje špinavá z Francie a Polska a vyhlašují se svazácké závazky na téma obnovitelných zdrojů. K tomu samozřejmě sankce ze strany německé EU pro ty, kteří nebudou dost zelení. Naši vojáci tedy v Mali bojují za německou elektřinu z Francie a zelený byrokratický teror v EU.

Francie s 67 miliony obyvatel a 43 miliardami euro vojenského rozpočtu (1,85 % HDP), 210 000 vojáky, 90 000 příslušníky četnictva a 63 000 civilními zaměstnanci resortu obrany, cizineckou legií a nejmodernějšími technologiemi se nedokáže vypořádat s bandami teroristů a potřebuje pomoc naší armádičky za naše peníze. Důvod je logický, francouzskou armádu rozvrací islamizace, multikulturalismus, feminismus a celkový řízený rozvrat společnosti pod vládou berlínských a bruselských euromarxistů, kteří jsou spíše ničivými anarchisty (nicméně i anarchisté se oháněli Marxem). Samotná cizinecká legie už války v Africe nezvládne. Velké síly musí Francie vyčleňovat na potírání islámského extremismu a terorismu na vlastním území v Evropě.

Oficiální počet muslimů jsou 3 % obyvatel, ale realita je několikanásobně vyšší. V Paříži a dalších městech jsou muslimské celé čtvrti. Nastupující krize, kde se počítá nejen s masovým ekonomickým propadem průmyslu v EU, především automobilního, ale dokonce i s krachy mnoha bank, bojeschopnost francouzské armády určitě nezlepší. Proto je třeba, aby náklady na koloniální válku v Africe pro francouzské elektrárny a německou elektřinu převzali jiní.

Je vpravdě ostudné, že naše republika postavená kdysi na ideálech masarykovské demokracie, která nikdy neměla kolonie, má v současnosti posluhovat koloniálním zájmům v Africe. Naši euromarxističtí politici zapomínají na historickou zkušenost, že naše země byla do roku 1918 tři století rakouskou kolonií, stejně jako v období 1939–1945 kolonií Německa. Od roku 1990 jsme už zase, stále více německou kolonií. Až se budou naši frustrovaní vojáci vracet, poneseme svůj díl odpovědnosti na pokračující afroislámské migrační vlně. Naši páni v Berlíně a Bruselu nám to připomenou, až budou zase organizovat rozdělování afrického obohacení.

Všechny války v Asii a Africe, které vedly armády NATO a EU za posledních třicet let, způsobily ve svém důsledku rozvrat a následnou migraci obyvatel, samozřejmě do Evropy ovládané Berlínem a Bruselem. Musíme se logicky ptát, jaký je pozitivní přínos našich vojenských misí v Africe? Opravdu zastavíme islámský terorismus v islámských zemích, kde vládnou kmenoví náčelníci? Zastavili jsme ho v Bosně, Kosovu, Iráku a Afghánistánu? Šest set milionů bychom mohli efektivněji investovat na ochranu našich hranic, nebo také do vlastních lidí.

