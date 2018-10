Odejde Jaroslav Foldyna z ČSSD? Po výstupu Hamáčka u Moravce nabraly události nečekaný spád

Předseda sociální demokracie se v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce navezl do místopředsedy své strany Jaroslava Foldyny, jenž je poslancem za Ústecký kraj a na demonstraci minulý měsíc vyjádřil podporu maďarskému premiéru Orbánovi proti kritice ze strany Evropské unie. „Pokud někdo v naší straně zpochybňuje, že je proevropská, může přejít jinam,“ řekl Hamáček s tím, že jestli je v Ústeckém kraji největší problém vztah k Maďarsku, tak asi žijí každý v jiné republice. Foldynova reakce, která na sebe nenechala dlouho čekat, pak naznačila, že možná přišla chvíle jeho odchod znovu zvážit.

Vše začalo, když se Moravec optal Hamáčka na vztahy ve vládě. Předseda ČSSD připomněl, že jeho strana prosadila některé své priority, hodnotit vládu po třech měsících, když dva měsíce byly prázdniny, podle něj nemá smysl. „Pokud jsem někde já udělal chybu, tak spíš v tom, že jsem byl příliš měkký. Já jsem se snažil uhlazovat spory v ČSSD, ale musí to mít jasné hranice. Pokud je v té straně někdo, kdo zpochybňuje naše členství v EU, tak na české politické scéně má řadu subjektů, ke kterým může přejít,“ narážel na Foldynovo slovo už rozčílený Hamáček.

„Pokud je v Ústeckém kraji největším problémem náš vztah s Maďarskem, tak to asi žijeme každý v jiné republice,“ vypálil ještě Hamáček. Moravec se dovtípil, že naráží na poslance Jaroslava Foldynu. „Když mluvíte o Ústeckém kraji a o našem vztahu k Maďarsku, tak poslancem v Ústeckém kraji je Jaroslav Foldyna, tak blbý zase nejsem,“ ozval se Moravec. „Jsem částečně blbý, ale tak úplně ne,“ přisadil si ještě Moravec. „Ale já vás z ničeho nepodezírám, jen říkám, že když někdo chce zpochybňovat naše členství v EU, tak může přejít do řady jiných stran,“ reagoval Hamáček.

Jeho slova mezi diváky vzbudila řadu reakcí, kterými začali přímo bombardovat samotného Foldynu. Ten prý kvůli jejich četným otázkám sepsal rovnou odpověď na sociální síti Facebook. „Nikdy jsem nezpochybňoval naše členství, ale naše chování v EU. Snaha po suverénním chování není zpochybňování členství,“ předeslal hned v úvodu místopředseda ČSSD.

K objasnění jeho vnímání ČSSD proto opětovně zveřejnil své předešlé poznámky, ze kterých je podle jeho názoru jasné, co pojmenoval za problém současné ČSSD: My jsme tady v severočeských městech, na Ústecku a v Moravskoslezském kraji dostali na frak zejména proto, že veřejnost bere naši sociální politiku jako křivdu vůči lidem, kteří chodí do práce.

Připomněl také svá slova o tom, že volič, zjednodušeně řečeno, je člověk práce. „Lidé, kteří jsou zaměstnaní a tvoří bohatství země. Vždy to byl volič sociální demokracie a nyní cítí, že je na druhém místě,“ uvedl.

Poukázal i na své vyjádření, že se začali z hlediska liberálního pojetí sociální demokracie věnovat všemu možnému, takzvané solidaritě, takzvaným menšinám, gender problematice, ale obyčejná rodina, která ráno vstává do práce v pět hodin, aby si vydělala peníze, se tam nenašla. „Našli se až na druhém místě, ale oni jsou pro politiky na prvním místě,“ podotkl.

Všechny věci, které prý vyjmenoval, existují, jsou součástí sociálnědemokratické politiky, ale patří až na druhé místo. Na první patří člověk, který jde do práce a tvoří hodnoty, jeho rodina, otec, matka, senioři.

„Na první místo jsme dali věci, které jsou těmto lidem cizí,“ řekl vyčítavě ke své straně s tím, že veřejnost přestala vnímat, že jsou pro ně na prvním místě. „A já bych chtěl, abychom se k tomu vrátili,“ zdůraznil Foldyna.

Připomněl i své zdůvodnění, proč se po komunálních volbách rozhodl pro odchod z předsednictva ČSSD. „Já chci pokračovat v politice, a abych mohl pokračovat, musím tu úsečku uzavřít,“ doplnil.

Ač se zdálo, že celé vyádření je u konce, Hamáčkova slova se Foldynovi po chvíli rozležela v hlavě a přidal další příspěvek týkající se jeho rezignace. „Předseda ČSSD mě dnes veřejně vyzval k odchodu ze strany. Jestě včera večer jsem tuto variantu nezvažoval…,“ svěřil se svým fanouškům.

