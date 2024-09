Odejde z vlády, nebo od Pirátů? Lipavský se ozval z USA

Premiér Petr Fiala dnes oznámil, že navrhne Bartošovo odvolání z funkce ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci. Podle něj Bartoš nebyl dlouhodobě schopen manažersky zvládnout klíčový problém a klíčovou věc, a to je digitalizace stavebního řízení. Zdůraznil, že Piráty z vlády ale nikdo „nevyhazuje“. Učinil tak tři dny poté, co Pirátská strana utrpěla další porážku v krajských a senátních volbách a Ivan Bartoš v neděli rezignoval na post předsedy strany. Bartoš krok Fialy označuje za „podraz“.

Prezident Petr Pavel se nechal před novináři v New Yorku slyšet, že dokud nebude znát všechny souvislosti, nemůže zaujmout stanovisko k návrhu na odvolání vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

Doposud hovořil telefonicky s premiérem Petrem Fialou (ODS), který v úterý avizoval, že hlavě státu předloží návrh na Bartošovo odvolání z funkcí k 30. září.

Podle Pavla je důležité, aby případná změna ve vládě neměla vliv na stabilitu situace v Česku. „Není žádoucí, aby se rozkolísal celý kabinet, případně se vedly vášnivé debaty, které by více odrážely emoce než ratio,“ řekl. Obavy má především o zahraniční politiku. „Ministerstvo zahraničí není resortem, v jehož čele by se mohl měnit ministr každou chvíli,“ řekl k případnému konci všech pirátských ministrů ve vládě Pavel. „Zrovna resort zahraničí není úplně resortem, v jehož čele by se mohl měnit ministr každou chvíli. Tam je potřeba nějaké kontinuity. Dělat takové rozhodnutí rok před volbami by určitě nebylo jednoduché,“ dodala hlava státu.

Končící předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš však v úterý večer v pořadu Interview ČT24 oznámil, že ministr zahraničí Jan Lipavský, který je s prezidentem aktuálně na návštěvě Spojených států, skončí také. „Pokud premiér řekne předsedovi koaliční strany končíš, je to vzkaz Pirátům: ‚Končíte.‘ Je to vykopnutí Pirátů z vlády, pokud jdou Piráti z vlády, tak kluci jdou s námi,“ prohlásil Ivan Bartoš.

Psali jsme: Piráti opouštějí vládu. Kluci jdou s námi, tvrdí Bartoš

Ministr Lipavský později potvrdil slova Ivana Bartoše. „Pokud Piráti odhlasují, že odejdou z vlády, tak já jako člen Pirátů podám demisi. Asi bych s tím spojil i odchod z této strany,“ uvedl pro Českou televizi. Lipavský také uvedl, že by se nepodepsat pod všechno, co jeho pirátští kolegové prohlásili na tiskové konferenci ve Sněmovně. „Neříkám, že všechno tam bylo špatně, ale myslím si, že celá interpretace vládnutí se posunula způsobem, který já už nejsem schopný hájit,“ dodal Lipavský.

Na otázku, jaká by byla jeho stranická příslušnost v budoucnu, odpověděl: „Není to fotbal, abych hrál dvě sezony za Spartu a pak tři za Slavii.“ Zřejmě by se tak vrátil do vlády za TOP 09.

Vyjádření ministra zahraničí Jana Lipavského k vládní krizi: pic.twitter.com/dZatdCPHCB — ČT24 (@CT24zive) September 24, 2024

Na sociálních sítích, kde Lipavský po celý den komentoval pouze svou účast na jednání OSN, se diskutéři pod jeho příspěvky věnovali dění kolem jeho domovské strany. Vyjádřili velké zklamání z jeho možného konce ve vládě.

„Zůstaňte tu pro nás,“ vzkázala Lipavskému Marcela Havlíčková v souvislosti se zmiňovaným koncem Pirátů ve vládě.

Zůstaňte tu pro nás...?? — Marcela Havlíčková (@Tharsis90) September 24, 2024

„Bojím se, že o Vás přijdeme,“ vyjádřila obavy s vládní budoucnosti Pirátů Pavlína Vlčková.

„Piráty nikdo z vlády nevyhazuje. To jen ti kolem neschopného předsedy zešíleli,“ dodal další diskutér.

Petr Pavel chce vládní krizi řešit až po svém návratu, sejde se s Bartošem, předsedy dalších koaličních stran a premiérem Fialou v pondělí.

Psali jsme: Michal Půr: Tajná zpráva o digitalizaci. Proto skončil Bartoš Babiš okomentoval vládní krizi obrázkem Piráty nikdo nevyhazuje, vzkázal Fiala. „S Bartošem jsem to hodinu řešil a pak mu sdělil rozhodnutí“ Bartoš neposlouchal. Informace o průšvihu měl od února, tvrdí developeři