Odešel z ČSSD a řekl, co si o ní myslí. Hamáček nebude rád

Důvodů k odchodu Bernarda z ČSSD je podle jeho slov několik. "S některými funkcionáři jsme se poměrně zásadně rozcházeli kolem diskutování, zda jít do vlády či ne a můj názor byl jednoznačný, po tom výprasku v parlamentních volbách. Tak jsme měli jít do opozice, měli jsme se konsolidovat, měli jsme si ujasnit, jaké jsou naše hodnoty, co budeme v české společnosti představovat, to se nestalo a ukazuje se, že spíš měli pravdu ti, kteří nebyli příznivci toho vládního angažmá," míní Bernard.

Podle jeho slov jsme nyní tažení událostmi. "Vůbec se nějak jako samostatná strana podle mého názoru neprojevujeme. Volební průzkumy dokazují, že nám to vládní angažmá nijak na významu nepřináší. Takže sociální demokracie podle mého názoru ztrácí. Je to škoda, myslím si, že to mohla být strana evropského parlamentu a má své místo v našem politickém systému. Ale její směřování si trošku představuji jinak. To je možná jedna věc. Druhá věc: Ze strany krajských funkcionářů byly evidentní některé ataky a já je fakt nechci rozebírat. Já jsem si vztah se sociální demokracií vyřešil, někdy to bylo až nedůstojné a já jsem cítil, že jsem tam cizorodý prvek, proto jsem se rozhodl, že ze sociální demokracie odejdu," dodal.

Bernard, jenž sám koronavirus prodělal, se kvůli němu dostal do sporu se svým náměstkem. "Intenzivní prací jsme se dostali k tomu, že jsme neměli žádnou mimořádnou událost v Plzeňském kraji. Nikde jsme nemuseli nasazovat vojáky do nemocnice nebo do nějakého ústavu sociální péče. Velice si vážím celého toho týmu, který ten postup realizoval," poznamenal Bernard, který měl první odběr na koronavirus negativní, až jeden z dalších vyšel pozitivní. "Hned, jak mi to řekli, tak jsem nastoupil do karantény. Mně ta nařčení v době, kdy fakt jakoby člověk byl v pracovním stresu. Kdy jsem intenzivně sháněl ochranné pomůcky, tak přišel ještě tento atak a to byla možná ta poslední tečka, která urychlila to moje rozhodnutí," uvedl.

Úspěchy, které strana prezentuje, nejsou pak podle Bernarda zásadní. Víc by se měly řešit exekuce a vyčleněná sociální místa. "Je tu čtyři sta vyčleněných míst, kde prostě jsou lidé, kteří nemají práci. Těžko splácejí nájemné... Těch lokalit je čtyři sta v České republice. Já se teď nezastávám dílčích jednotlivců, kde je evidentní, že nechodí do práce, pijou, berou drogy. To je ale problém, který má každá společnost. Veliký problém je, že se nestaráme pořádně o jejich děti. Ten problém bude čím dál tím víc horší. Takže to je třeba věc, kterou bychom měli řešit," poznamenal. Celé směřování této země by mělo být hodno 21. století, ale to si Bernard není jistý, že si takto počínáme.

Vadí mu i podpora velkých agropodniků na úkor malých zemědělců. Do střetu se stranickými kolegy se Bernard dostal i kvůli svému postoji ke komunistům. ČSSD podle něj ztrácí podporu kvůli spolupráci s touto stranou, lidé si ji totiž vykládají jako koketování s totalitní mocí.

