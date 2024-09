Odkud tyhle lidi pořád vyhrabávají? Vypatlaná guma, sv*ně, de*il, neštěstí. Lidé o Foltýnovi

„Svině.“ Tak označil před nedávnem část české populace vládní koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn. Už předtím ji však častoval různými nevybíravými nálepkami. „S každým dnem, s každým odporujícím názorem či článkem bude jeho nervozita stoupat, jeho vyjádření budou stupidnější a vulgárnější,“ řekl ParlamentnímListům.cz vojenský historik Jiří Fidler ještě v době, kdy své spoluobčany Foltýn nazýval „zombíky“. Nepletl se. No, a tak jsme se poptali lidí po republice, co oni na to.

Špatná komunikace, je třeba větší vstřícnosti

Student politologie Jonáš, který žije s rodinou ve Středočeském kraji, prohlásil: „Je to podle mě dost nešťastné. Jeho komunikace s veřejností je dost špatná, udělal mnoho přešlapů. Je třeba mnohem příjemnějšího vystupování a vstřícnějšího přístupu. Chtělo by to někoho méně vyhraněného, a ne pána, který ostatní označuje za extremisty. Žádného cenzora, ale člověka otevřenějšího vůči jiným názorům. Nepravdivé informace by měl umět něžně vyvracet.“ Když jsme se bavili o některých známých jménech jako náhradě do této funkce, souhlasil by třeba s moderátorem, hercem a zpěvákem Markem Ebenem.

Mladý volič koalice Spolu ještě doplnil: „Funkce vládního komunikátora je velice důležitá. V dnešní době je společnost rozdělená kvůli různým proudům informací, které si i protiřečí. Každý člověk má svým způsobem takovou vlastní pravdu. A formují se velmi protichůdné a extrémní názory, a proto je komunikace tak důležitá.“

Podobný Novotnému z Řeporyjí

Věra, starší dáma z Poděbradska, sdělila: „Já ho moc nezaznamenala. To je otázka, se kterou si moc nevím rady. Občas jsem o něm sice něco zaslechla, ale hlavně to, že uráží lidi. Nejspíš je to další takový debil jako starosta Řeporyjí. Obyčejní lidé jsou pro všechny nahoře jenom loutky.“

„Je to guma. Tohle by si neměl vůbec dovolit. Je to podobné starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému. Neměl by se takto chovat, ale asi to má nařízené. Buď je totálně vypatlaný, nebo to má nařízené. Kdyby tohle řekl někdo z druhé strany, tak se po něm začnou vozit, přijde trestní oznámení, vše možné a tak dále. Když to řekne on, tak je to v pořádku,“ zmínil řidič Jan z Olomoucka s tím, že je proti posílání zbraní na Ukrajinu, a že Evropské unie a premiéra Fialy už má plné zuby.

Podle něj se v období voleb do Poslanecké sněmovny vládní pětikoalice rozpadne, protože nemá stabilní základy a nelze očekávat volební úspěch. Podivných funkcí podobných té, co vykonává plukovník Foltýn, je kolem současné vlády víc než hodně. Nikdo jí ale nezajistí, že lidé přestanou samostatně myslet a že začnou na všechno přikyvovat.

Levý panovník a týpek na špinavou práci

„Jde to čím dál víc do prdele a otázka je, kdo a kdy to zastaví. Dost mě šokuje, odkud tyhle lidi pořád vyhrabávají. Tyhle podivný lidi ze státní zprávy anebo z neziskovek jako je třeba Člověk v tísni. Jsou to charaktery, které za nějaké prebendy dokážou udělat cokoliv,“ vysvětlil senior František z Prahy. A dodal: „Jeho forma komunikace mě uráží. Osobně mezi těmi lidmi, kterým nadává, označuje i mě. A já si myslím, že svině je on!“

Pracoval jako kameraman a fotograf. Svěřil se nám se záběry, které si při jménu Foltýn vybaví: „V historických filmech má každý levý panovník nějaké týpky na špinavou práci. Někoho zamordují, něco zkreslí, na někoho něco hodí a tak. A Foltýn je takový typický bezcharakter na špinavou práci. A ta jeho funkce s vytvořenými tabulkovými místy pro poskoky je zcela zbytečná. Vždyť má každý úřad své tiskové oddělení.“

Seniorka Lucie z Lounska, která pracovala v pohostinství, se přiznala, že to jméno jí sice něco říká, ale neví, kdo to je. Pakliže však lidi častuje takovými urážkami, tak je: „Kokot a platit si ho z našich daní je kurva velký problém.“ Nedávno četla rozhovor s hercem Markem Vašutem, kterého měla vždy ráda a je jí sympatický. „Říkal, jak jsme v osmadevadesátém cinkali klíči a mysleli si, že bude pohoda, ale ukazuje se, že se v mnohém naopak přibližujeme minulému režimu a v mnohém jsme bolševiky i předčili,“ vzpomněla.

A sama dodala: „Už nesmíme říkat nic. Pakliže se neztotožňujete s tím, co nám tlačí do hlav média hlavního proudu a Fialova vláda, že máme nejlepšího premiéra s nejdelším penisem, tak jsme hned dezoláti, putinovci a proruští švábi. Ale tak to není!“