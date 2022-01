Odporné. Kalousek naložil Pirátům. Za to, co mu provedli

reklama

Úvodem Kalousek v rámci Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, který připadá na 27. leden, vyzval ke vzpomínce na miliony mrtvých nevinných lidí, kteří byli zavražděni jen proto, že patřili k nějakému etniku. „Protože ta nenávist, co je vyvraždila, ta nezmizela. Ta je mezi lidmi pořád a my se jí musíme umět bránit a nesmíme ji tolerovat," uvedl.

V kontextu toho Soukup zmínil maketu šibenice při demonstraci před Poslaneckou sněmovnou v tomto týdnu. „To nabádá k tomu, že ‚nepřítele pověsíme‘,“ podotkl. Kalousek připomněl, že pirátská strana se v minulosti chovala podobně, a sice když se ve volební kampani v roce 2017 proslavila v tím, že na autobusy umístila nápisy „Pusťte nás na ně“. Na plakátech byli tehdy za zamřížovanými okénky vyobrazeni čeští politici. „Měl jsem tam své čestné místo. Pirátská strana ze mne udělala veřejně zločince, nade mnou stál pan Bartoš – bachař s obuškem – a sliboval, že mě zavře. To je úplně stejný princip,“ podotkl.

„Nic takového do demokratické diskuse nepatří, to je odporné,“ dodal znechuceně. Čekal, že přijde omluva – nepřišla. „Čekal jsem, že se mi za to pirátská strana časem omluví. Pravděpodobně toho nejsou mocni, tak se neomluvili. Nechci se srovnávat s oběťmi holokaustu, ale když v demokracii někdo slibuje lidem obušek a zavření bez důkazů, to je nebezpečné, nikdy nedohlédnete konce. Je to odporné a sprostá pomluva,“ spráskl ruce znechuceně nad takovým vyvoláváním nenávisti.

Piráti nechtějí Kalouska ve vedení VZP

Proti Kalouskovi Piráti ostře vystupují i dnes – vadí jim, že míří do funkce místopředsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Vláda nominaci TOP 09 v pondělí schválila. (VZP). Soukup není s to postoj Pirátů pochopit. „Vždyť v této správní radě je třicet lidí, jeden člověk tam nic nezmůže, nemůže něco rozhodnout,“ pozastavoval se, že zrovna s tímhle mají Piráti takový problém.

„Nechceme, aby pirátská strana byla spojována s předchozí vládou Petra Nečase. Kalousek je určitý symbol éry, kdy se děly extrémně nepopulární kroky, které poškodily široké skupiny obyvatel,“ řekl Novinkám ještě před rozhodnutím kabinetu předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

„Přijde mi až komické, že lidé chtějí dát v politice přednost někomu, kdo politiku nikdy nedělal. Samozřejmě že tím, že nemá politickou minulost, nejsou za ním kontroverzní rozhodnutí. My jsme museli ve vládě rozhodovat ve zvlášť těžkých časech. A když rozhodujete ve veřejných věcech, tak vždy někoho naštvete. Tahle tíha jde s vámi, je to ale zkušenost,“ uvedl, že hledat osobnosti bez politické zkušenosti představuje „strašné riziko“. „Protože lidi nevědí, jak se takový člověk bude v budoucnu chovat,“ upozornil Kalousek.

Právě Kalousek se svou politickou kariérou a zkušenostmi ministra financí má podle Soukupa ve vedení VZP rozhodně své místo. „Jestli někdo má zkušenost s fungováním státu a určitý know-how lidí, kteří se pohybují v rozhodujících patrech státu, tak jste to vy!“ lichotil Kalouskovi, který mlčky naslouchal a potěšeně se usmíval. „A přesto s tím pirátská strana nesouhlasí,“ kroutil hlavou Soukup. „Já jsem věcně vůbec nechápal proč,“ doplnil.

Tuto nevoli Pirátů chce Kalousek podle svých slov ignorovat. „Já si tohohle všímat nechci. Prostě Piráti mají své kádrové reflexy: ‚Nám se tenhle člověk nelíbí, tak bychom byli nejraději, kdyby nežil‘,“ dodal smířlivě.

Do funkce místopředsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Kalouska navrhla TOP 09, konkrétně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V pondělí tuto nominaci vláda schválila. „Jsem tedy nominant Ministerstva zdravotnictví. To nejdůležitější, za co zodpovídá správní rada pojišťovny, je zdravotně pojistný plán. Vlastně to, jak se rozdělí více než čtvrt miliardy, která tou pojišťovnou teče. Ten plán schvaluje resort financí, rozpočtový výbor a Sněmovna," podotkl Kalousek.

Jeho nominace byla podle něj logická. „Já jsem se zdravotně pojistnému plánu, účetní uzávěrce a výročním zprávám pojišťoven věnoval víc než 20 let v rozpočtovém výboru i na Ministerstvu financí! Ministr zdravotnictví hledal někoho, ke komu má důvěru a o kom ví, že to umí... no, tak si celkem logicky vzpomněl na mě,“ rozhodil rukama.

„Já jsem to nechtěl odmítnout, přijal jsem to. Jestli si někdo přeje, aby tam seděli lidi, kteří to neumějí a v životě o tom nic neslyšeli, tak...“ kroutil nechápavě hlavou nad výmysly pirátské strany.

„Ten odpor k vaší osobě v třicetičlenném kolektivním orgánu, který nezasedá každý den, ani nemá výkonné pravomoci...“ zopakoval Soukup, že reakce Pirátů je přehnaná. „Mně to přišlo docela směšné. Možná na sebe chtěl pirtáský poslanec upozornit. Pirát, který dnes nikoho nezajímá, řekl jméno Kalousek, které je čtené, aby si ho lidi všimli,“ usoudil.

Na přetřes přišla taká válka o Ukrajinu

Oba pánové se shodli, že tento konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou se nás „bytostně týká“. „Od druhé světové války nebylo riziko velkého vojenského konfliktu tak blízko českých hranic, jako teď,“ konstatoval Kalousek.

Sám se domnívá, že Rusko na Ukrajinu nezaútočí. „Samozřejmě nikdo neví, jak to dopadne... Četl jsem řadu studií, které říkají, že Putin invazi určitě podnikne. A řadu studií, které říkají, že to neudělá. Já se kloním k tomu názoru, že spíše ne. Putin to nebude riskovat, spíš se bude snažit o hybridní pronikání, destabilizaci, a to jak na Ukrajině, tak i jinde, aby se mu podařilo vyměnit vládnoucí garnituru na Ukrajině, která by byla k Rusku příznivější. Ale přímý vojenský konflikt riskovat nebude,“ odhadoval Kalousek cíle ruského prezidenta.

Co by mělo Putina od agrese vůči Ukrajině odradit? „Domnívám se, že to bude to, když Západ bude jednotný v hrozbě sankcí, které by přišly, pokud by nebyl jednotný, posílí to Putinovu chuť na invazi,“ přemítal Kalousek.

Pokud k vojenskému ataku ze strany Ruska dojde, existují podle Soukupa tři možnosti, jak postupovat. „Buď by se Západ postavil vojensky za Ukrajinu, což nevypadá pravděpodobně. Nebo masivně vyzbrojí ukrajinskou armádu. A musí přijít tvrdé sankce, odříznutí Ruska od dolarů, od obchodování v dolarech,“ zmínil, že pro Rusko by taková reakce byla jistě velmi bolestivá.

Vojenská účast podle Kalouska však nepřipadá v úvahu: „Tu všichni vylučují, protože konflikt Ruska a NATO nebude nikdo riskovat, to zavání celosvětovým konfliktem,“ poznamenal.

„Pokud ale bude Ukrajina podporována materiálně, zpravodajsky a současně budou proti Rusku tvrdé sankce v podobě mezinárodního platebního styku, tak by to byla pro ruskou ekonomiku katastrofa, to by mělo účinek atomové bomby,“ uzavřel Kalousek s tím, že aby se zabránilo konfliktu, nesmí Rusko pochybovat o tom, že se skutečně sáhne k těm nejtvrdším sankcím, pokud si invazi na Ukrajinu dovolí.

