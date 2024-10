Odpůrci Ruska zuří: KLDR mu dává vojáky, Írán drony, Čína pomáha. A Západ nechce eskalovat

Ruští spojenci posilují podporu režimu prezidenta Vladimira Putina a tzv. bojovníci proti dezinformacím a ruské hybridní válce apelují, že Západ nesmí zůstat pozadu.

„Komunisté z KLDR válčí za Rusko, islamisté z Íránu jim posílají drony a rakety, které každý týden zabíjejí nevinné civilisty, Čína Rusko ‚tajně‘ zásobuje drony, Indie a další jim štědře platí za suroviny a my vlastně také. Za to vše Ukrajině dáváme naprostý zlomek toho, co ekonomicky naše firmy a společnost platí Rusku, a ještě k tomu Ukrajině nedovolujeme útočit na cíle v Rusku našimi zbraněmi. Je mi ze Západu zle,“ napsal na síti X Roman Kolář.

Zatímco Západ se bojí eskalace, ruští spojenci si podle Koláře dávno myslí, že jde o válku Ruska se Západem a NATO. „A o to horší to je, že my našemu spojenci nepomáháme, zatímco Asie si myslí, že je to válka Ruska se Západem a NATO, a to samé tvrdí i ruská propaganda. Jsme minimálně ve studené válce, ale tu vede jen jedna strana. A co se týče války hybridní na sítích, tak tam se ani nebráníme a necháváme Rusko dezinfem a fake účty ovlivňovat naše veřejné mínění a volby,“ štve Koláře, že prý neděláme dostatek v boji proti ruským hrozbám.

Podobný názor má i proukrajinský aktivista Andrej Poleščuk, který také vypočítává, kdo všechno Rusku pomáhá v jeho agresi, zatímco Západ Ukrajině zakazuje použití svých zbraní na území Ruska.

„Takže abychom si to ujasnili: Írán dodává Rusku drony – Severní Korea dodává Rusku balistické rakety, dělostřeleckou munici a vojáky – na válku se připravující Čína pomáhá obcházet sankce, čímž má Rusko přístup ke zboží dvojího užití. Rusko tím likviduje ukrajinskou infrastrukturu, maže ze zemského povrchu celá města, provádí genocidu a jeho propaganda otevřeně říká, že se bude válčit o Polsko a Pobaltí. Naši evropští kolaboranti mezitím říkají, že s Ruskem musíme narovnat vztahy, někteří se dokonce vydávají do Moskvy, aby vylízali ruskou podrážku,“ vyjmenovává Poleščuk aspekty nahrávající válce Rusku.

Naproti tomu Západ podle něj nedokáže Ukrajině poskytnout potřebnou podporu a neustále se vymlouvá na snahu neeskalovat konflikt. „Evropa ani Spojené státy nedokážou ani po dvou a půl letech války dodat všechno, co slíbí včas a v potřebném množství, nedokážou ani dostatečně rychle v dostatečném množství vyrábět, nejsou schopné zamezit obcházení sankcí, protože na to nedávají dostatečné prostředky a kapacity. Nemluvě o tom, že na Ukrajinu kladou absurdní požadavky na využití zbraní a Kyjev svazují podmínkami, které brání efektivně obraně, nemluvě už o osvobozování území. A všechno to schovávají za mantru o neeskalaci, které se vysmívá každá diktatura na této planetě,“ tvrdí Poleščuk, že podpora Západu není dostačující.

Západ podle něj možná tak zpohodlněl, že není ochoten připustit si, že svět není místem nepřetržitého míru. „Možná má Rusko pravdu. Možná jsme příliš zdegenerovaní. Svojí pohodlností, svým přístupem k vlastní bezpečnosti a budoucnosti dalších generací, které budou sbírat plody našich strachů a neschopnosti se přizpůsobit světu, který není obklopený duhou a jednorožci,“ říká Poleščuk.

